مدينة مصر تدشن مبادرة الخدمات الطبية لمستشفى بهية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة مدينة مصر إحدى الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري مبادرة تختص بصحة المرأة في إطار دورها المجتمعي بالتعاون مع بهية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز جهود المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للسيدات المصابات بسرطان الثدي، والكشف المبكر وتقديم العلاج الفعّال والرعاية طويلة الأمدللمحاربات.

قال المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الشركة لديها مسئولية كبيرة تجاه المجتمع وتسعى جاهدة للمساهمة الإيجابية في سبيل تحسين جودة الحياة والصحة العامة للمجتمع من خلال دعم الحالات طبيا.

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أضاف أن الشراكة مع مستشفى بهية تعكس التزام الشركة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية التي تقدم الوعي اللازم للفئات الأكثر استحقاقاً للدعم.

وقالت دينا حبيب نائب رئيس للعلاقات المؤسسية في شركة مدينة مصر، إن الشركة أسست قطاعاً للمسئولية المجتمعية حرصاً منها على تمكين المجتمعات والارتقاء بجودة حياة الفئات المستحقة.

واوضحت أن الشراكة مع مستشفى بهية تؤكد على الالتزام المستمر بدعم المؤسسات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، وتهتم الشركة من خلال دورها المجتمعي بالصحة والوعي المجتمعي لبناء مجتمعات قوية ومستدامة. .

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعد جزءاً من رؤية الشراكة الشاملة التي تهدف لإنشاء مجتمعات مستدامة في جميع جوانب عملياتها اقتصاديًا واجتماعياً وبيئياً .

وقالت الدكتورة چيلان احمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، إن هذا الدعم يمكن بهية من مواصلة تقديم الخدمات الطبية المجانية، بدءًا من التوعية والكشف المبكر وصولًا إلى العلاجات المتقدمة، للمساهمة في رحلة علاج المحاربات.

وأضافت أن مستشفى بهية تعتزم تقديم ندوات لتوعية كل موظفات الشركة بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وايضا تقديم خدمة الكشف المبكر لموظفات الشركة وعائلاتهم.



