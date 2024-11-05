مدينة مصر تدشن مبادرة الخدمات الطبية لمستشفى بهية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أطلقت شركة مدينة مصر إحدى الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري مبادرة تختص بصحة المرأة في إطار دورها المجتمعي بالتعاون مع مستشفى
بهية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز جهود المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الأساسية للسيدات المصابات بسرطان الثدي، والكشف المبكر وتقديم العلاج الفعّال والرعاية طويلة الأمدللمحاربات.
قال المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الشركة لديها مسئولية كبيرة تجاه المجتمع وتسعى جاهدة للمساهمة الإيجابية في سبيل تحسين جودة الحياة والصحة العامة للمجتمع من خلال دعم الحالات طبيا.
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أضاف أن الشراكة مع مستشفى بهية تعكس التزام الشركة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية التي تقدم الوعي اللازم للفئات الأكثر استحقاقاً للدعم.
وقالت دينا حبيب نائب رئيس للعلاقات المؤسسية في شركة مدينة مصر، إن الشركة أسست قطاعاً للمسئولية المجتمعية حرصاً منها على تمكين المجتمعات والارتقاء بجودة حياة الفئات المستحقة.
واوضحت أن الشراكة مع مستشفى بهية تؤكد على الالتزام المستمر بدعم المؤسسات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، وتهتم الشركة من خلال دورها المجتمعي بالصحة والوعي المجتمعي لبناء مجتمعات قوية ومستدامة. .
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعد جزءاً من رؤية الشراكة الشاملة التي تهدف لإنشاء مجتمعات مستدامة في جميع جوانب عملياتها اقتصاديًا واجتماعياً وبيئياً .
وقالت الدكتورة چيلان احمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، إن هذا الدعم يمكن بهية من مواصلة تقديم الخدمات الطبية المجانية، بدءًا من التوعية والكشف المبكر وصولًا إلى العلاجات المتقدمة، للمساهمة في رحلة علاج المحاربات.
وأضافت أن مستشفى بهية تعتزم تقديم ندوات لتوعية كل موظفات الشركة بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وايضا تقديم خدمة الكشف المبكر لموظفات الشركة وعائلاتهم.
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