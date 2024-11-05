إل جي مصر ومصر الخير تدعمان مركز رؤية لذوى الإعاقة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتعاون إل جي مصر مع مؤسسة مصر الخير تحت شعار الشركة العالمى“Life's Good”، من خلال التبرع بعدد من أحدث أجهزتها الالكترونية لمركز رؤية لذوى الإعاقة بمحافظة سوهاج، لدعم للفئات الأولى بالرعاية .
قال محمد الجداوي مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جي مصر، إن التبرعات العينية المقدمة من إل جى لمركز رؤية لذوى الإعاقة تؤكد حرص المؤسسة بدعم المؤسسات التابعة لمصر الخير، وأن شعار“Life's Good” يتمثل فى المساهمة فى بناء مجتمع أفضل و خلق فرص متكافئة لكافة أفراد المجتمع.
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وأوضح أنه من خلال المسئولية المجتمعية للشركة يم المساهمة بالعديد من المبادرات التنموية وتقديم المساعدات المباشرة للمؤسسات والجمعيات التابعة لمؤسسة مصر الخير في عدة مجالات بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة من تلك المؤسسات وتقديم الدعم المجتمعى للفئات المستحقة.
وقال مجدى محرم رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير تقوم بتقديم الدعم المادي لمركز رؤية لذوى الإعاقة تنفيذا لرؤية المؤسسة ببناء القدرات وهدف المؤسسة الاستراتيجي بتعزيز فرص الدمج والإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة كمكون أساسي لبناء مجتمع متكامل من خلال بناء منظومة قيم ثقافية بالمجتمع تؤمن بالتنوع والاختلاف ليصبح أفراده قادرين على إحداث التغيير الإيجابي.
ولفت إلى أن مركز رؤية يقدم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من سن ال4 سنوات فأكثر بمحافظات الصعيد فى مجالات مختلفة منها التعليم، التدريب والتأهيل، الدمج و لإتاحة والتأهيل المجتمعى.
كما يُقدم المركز خدماته للأشخاص المتعاملين مع ذوي الإعاقة البصرية من أولياء أمور، مؤسسات، جمعيات، معلمي التربية الخاصة، معلمي مدارس الدمج، طلبة الكليات في تخصص التربية الخاصة والإعاقة البصرية، مثل إعداد مدربين متخصصين في مجال الإعاقة البصرية منهم مدربين برايل وكمبيوتر، تدريبات في تصميم وإنتاج الألعاب والوسائل التعليمية والترفيهية لذوي الإعاقة البصرية وتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور في التعامل مع أولادهم من ذوي الإعاقة البصرية من خلال تعليمهم طريقة برايل وغيرها من المهارات.
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