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إل جي مصر ومصر الخير تدعمان مركز رؤية لذوى الإعاقة - جريدة البورصة

11/5/2024 2:22:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتعاون إل جي مصر مع مؤسسة مصر الخير تحت شعار الشركة العالمى“Life's Good”، من خلال التبرع بعدد من أحدث أجهزتها الالكترونية لمركز رؤية لذوى الإعاقة بمحافظة سوهاج، لدعم للفئات الأولى بالرعاية .

قال محمد الجداوي مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جي مصر، إن التبرعات العينية المقدمة من إل جى لمركز رؤية لذوى الإعاقة تؤكد حرص المؤسسة بدعم المؤسسات التابعة لمصر الخير، وأن شعار“Life's Good” يتمثل فى المساهمة فى بناء مجتمع أفضل و خلق فرص متكافئة لكافة أفراد المجتمع.

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وأوضح أنه من خلال المسئولية المجتمعية للشركة يم المساهمة بالعديد من المبادرات التنموية وتقديم المساعدات المباشرة للمؤسسات والجمعيات التابعة لمؤسسة مصر الخير في عدة مجالات بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة من تلك المؤسسات وتقديم الدعم المجتمعى للفئات المستحقة.

وقال مجدى محرم رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير تقوم بتقديم الدعم المادي لمركز رؤية لذوى الإعاقة تنفيذا لرؤية المؤسسة ببناء القدرات وهدف المؤسسة الاستراتيجي بتعزيز فرص الدمج والإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة كمكون أساسي لبناء مجتمع متكامل من خلال بناء منظومة قيم ثقافية بالمجتمع تؤمن بالتنوع والاختلاف ليصبح أفراده قادرين على إحداث التغيير الإيجابي.

ولفت إلى أن مركز رؤية يقدم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من سن ال4 سنوات فأكثر بمحافظات الصعيد فى مجالات مختلفة منها التعليم، التدريب والتأهيل، الدمج و لإتاحة والتأهيل المجتمعى.

كما يُقدم المركز خدماته للأشخاص المتعاملين مع ذوي الإعاقة البصرية من أولياء أمور، مؤسسات، جمعيات، معلمي التربية الخاصة، معلمي مدارس الدمج، طلبة الكليات في تخصص التربية الخاصة والإعاقة البصرية، مثل إعداد مدربين متخصصين في مجال الإعاقة البصرية منهم مدربين برايل وكمبيوتر، تدريبات في تصميم وإنتاج الألعاب والوسائل التعليمية والترفيهية لذوي الإعاقة البصرية وتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور في التعامل مع أولادهم من ذوي الإعاقة البصرية من خلال تعليمهم طريقة برايل وغيرها من المهارات.

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