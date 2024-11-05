CIB وصناع الخير يواصلان جهودهما لدعم صحة أطفال المدارس - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) عبدالفتاح: المرحلة الثالثة من المبادرة تستهدف الوصول بخدماتها لـ166 ألف طالب
تواصل مؤسسة البنك التجاري الدولي بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية جهودها في مبادرة“لمصر.. نبنى أجيال” لدعم صحة اطفال المدارس من خلال البدء في تنفيذ قوافلها وتقديم خدماتها الطبية المتكاملة لجميع طلاب مدارس مركز الخارجة بالوادي الجديد.
وقال هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المبادرة أطلقت مرحلتها الثالثة مع بداية العام الدراسي الحالي ونجحت حتى الآن في تقديم خدماتها للطلاب في عدد من المدارس بمراكز مختلفة في عدة محافظات، بما في ذلك مركز الخارجة في الوادي الجديد، إدفو في أسوان، أبشواي في الفيوم، وزفتى في الغربية.
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وأوضح عبدالفتاح، أن مبادرة“لمصر.. نبنى أجيال” تنفذها مؤسسة البنك مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والسادة محافظي المحافظات المستهدفة.
وذكر أن المبادرة بدأت بتقديم خدماتها لطلاب مدرسة السلام الجديدة مركز الخارجة، فضلا عن الاستمرار في تقديم خدماتها لجميع طلاب مدارس مراكز إدفو بأسوان وإبشواي بالفيوم وزفتي بالغربية واستهداف الوصول لجميع طلاب مدارس عدد من المراكز بمحافظتي مرسى مطروح وكفر الشيخ
وأشار إلى أنه تم اطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة لدعم صحة طلاب المدارس في عدد من مراكز 6 محافظات هي الغربية وأسوان وكفر الشيخ ومرسى مطروح والوادي الجديد و الفيوم من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة للطلاب المستهدفين في مجالات طب الأطفال والرمد والانيميا والسكر والجلدية والقلب وهى الأمراض الاكثر تأثيرا على حياة أطفال المدارس وتحصيلهم الدراسي.
وقال عبدالفتاح، إن المرحلة الثالثة من المبادرة تستهدف الوصول بخدماتها إلى 166 ألف طالب، بمختلف المراحل الدراسية، بعدد من المراكز بالمحافظات ال 6 المستهدفة.
ولفت إلى أن جميع قوافل مبادرة لمصر.. نبنى أجيال” تقدم جميع خدماتها بالمجان وتستهدف توفير منظومة متكاملة لدعم صحة أطفال المدارس تغطي جميع التخصصات الطبية وبخاصة الاكثر تأثيرا على صحة الطفل وتحصيله الدراسي ومنها الأنيميا والسكر والرمد.
وتضمن الخدمات المقدمة توقيع الكشف الطبي على أيدى نخبة من افضل الكوادر الطبية المتخصصة، فضلا عن صرف الأدوية وتشخيص النظارات الطبية، تمهيدا لتسليمها لمستحقيها، وتشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الجراحية تمهيدا لإجرائها، مع توفير المتابعة اللازمة والمستمرة، بالإضافة إلى ذلك سيقوم الفريق الطبي بمتابعة حالة كل طفل وزيادة توعية الآباء بكيفية التعامل مع اطفالهم وخصوصا الاطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكر والحالات الوراثية وغيره. السعيد: نسعى لتحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة مع التركيز على صحة الأطفال
أوضح شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، أن هذه المبادرة تؤكد على حرص المؤسسة على المُشاركة لخدمة وتنمية المجتمع، وذلك عبر تدشين ودعم المُبادرات التنموية، حيث تتماشى رؤية“مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر” دائمًا مع توجيهات الدولة ورؤية مصر 2030 .
وأشار السعيد إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي باعتباره داعم رئيسي للمجتمع، وتسعى استراتيجية“مؤسسة البنك التجاري الدول – مصر” دائمًا إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتي تُعتبر من أكثر القطاعات احتياجًا.
وأضاف السعيد، أن مؤسسة“مؤسسة البنك التجاري الدولى -مصر” تهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، لتحسين أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية في مجال صحة الأطفال، والتي خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويًا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.
وبدأت المبادرة بتقديم خدماتها لطلاب مدرسة السلام الجديدة مركز الخارجة فضلا عن الاستمرار في تقديم خدماتها لجميع طلاب مدارس مراكز إدفو بأسوان وابشواي بالفيوم وزفتي بالغربية واستهداف الوصول لجميع طلاب مدارس عدد من المراكز بمحافظتي مرسى مطروح وكفر الشيخ
وقد تم إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة“لمصر.. نبنى أجيال” لدعم صحة طلاب المدارس في عدد من مراكز 6 محافظات هي الغربية وأسوان وكفر الشيخ ومرسى مطروح والوادي الجديد والفيوم من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة للطلاب المستهدفين في مجالات طب الاطفال والرمد والانيميا والسكر والجلدية والقلب وهى الأمراض الأكثر تأثيرا علي حياة أطفال المدارس وتحصيلهم الدراسي.
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