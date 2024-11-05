CIB وصناع الخير يواصلان جهودهما لدعم صحة أطفال المدارس - جريدة البورصة

تواصل مؤسسة البنك التجاري الدولي بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية جهودها في مبادرة“لمصر.. نبنى أجيال” لدعم صحة اطفال المدارس من خلال البدء في تنفيذ قوافلها وتقديم خدماتها الطبية المتكاملة لجميع طلاب مركز الخارجة بالوادي الجديد.

وقال هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المبادرة أطلقت مرحلتها الثالثة مع بداية العام الدراسي الحالي ونجحت حتى الآن في تقديم خدماتها للطلاب في عدد من المدارس بمراكز مختلفة في عدة محافظات، بما في ذلك مركز الخارجة في الوادي الجديد، إدفو في أسوان، أبشواي في الفيوم، وزفتى في الغربية.

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وأوضح عبدالفتاح، أن مبادرة“لمصر.. نبنى أجيال” تنفذها مؤسسة البنك مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والسادة محافظي المحافظات المستهدفة.

وذكر أن المبادرة بدأت بتقديم خدماتها لطلاب مدرسة السلام الجديدة مركز الخارجة، فضلا عن الاستمرار في تقديم خدماتها لجميع طلاب مدارس مراكز إدفو بأسوان وإبشواي بالفيوم وزفتي بالغربية واستهداف الوصول لجميع طلاب مدارس عدد من المراكز بمحافظتي مرسى مطروح وكفر الشيخ

وأشار إلى أنه تم اطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة لدعم صحة طلاب المدارس في عدد من مراكز 6 محافظات هي الغربية وأسوان وكفر الشيخ ومرسى مطروح والوادي الجديد و الفيوم من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة للطلاب المستهدفين في مجالات طب الأطفال والرمد والانيميا والسكر والجلدية والقلب وهى الأمراض الاكثر تأثيرا على حياة أطفال المدارس وتحصيلهم الدراسي.

وقال عبدالفتاح، إن المرحلة الثالثة من المبادرة تستهدف الوصول بخدماتها إلى 166 ألف طالب، بمختلف المراحل الدراسية، بعدد من المراكز بالمحافظات ال 6 المستهدفة.

ولفت إلى أن جميع قوافل مبادرة لمصر.. نبنى أجيال” تقدم جميع خدماتها بالمجان وتستهدف توفير منظومة متكاملة لدعم صحة أطفال المدارس تغطي جميع التخصصات الطبية وبخاصة الاكثر تأثيرا على صحة الطفل وتحصيله الدراسي ومنها الأنيميا والسكر والرمد.

وتضمن الخدمات المقدمة توقيع الكشف الطبي على أيدى نخبة من افضل الكوادر الطبية المتخصصة، فضلا عن صرف الأدوية وتشخيص النظارات الطبية، تمهيدا لتسليمها لمستحقيها، وتشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الجراحية تمهيدا لإجرائها، مع توفير المتابعة اللازمة والمستمرة، بالإضافة إلى ذلك سيقوم الفريق الطبي بمتابعة حالة كل طفل وزيادة توعية الآباء بكيفية التعامل مع اطفالهم وخصوصا الاطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكر والحالات الوراثية وغيره.

أوضح شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، أن هذه المبادرة تؤكد على حرص المؤسسة على المُشاركة لخدمة وتنمية المجتمع، وذلك عبر تدشين ودعم المُبادرات التنموية، حيث تتماشى رؤية“مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر” دائمًا مع توجيهات الدولة ورؤية مصر 2030 .

وأشار السعيد إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي باعتباره داعم رئيسي للمجتمع، وتسعى استراتيجية“مؤسسة البنك التجاري الدول – مصر” دائمًا إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتي تُعتبر من أكثر القطاعات احتياجًا.

وأضاف السعيد، أن مؤسسة“مؤسسة البنك التجاري الدولى -مصر” تهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، لتحسين أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية في مجال صحة الأطفال، والتي خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويًا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.

وبدأت المبادرة بتقديم خدماتها لطلاب مدرسة السلام الجديدة مركز الخارجة فضلا عن الاستمرار في تقديم خدماتها لجميع طلاب مدارس مراكز إدفو بأسوان وابشواي بالفيوم وزفتي بالغربية واستهداف الوصول لجميع طلاب مدارس عدد من المراكز بمحافظتي مرسى مطروح وكفر الشيخ

وقد تم إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة“لمصر.. نبنى أجيال” لدعم صحة طلاب المدارس في عدد من مراكز 6 محافظات هي الغربية وأسوان وكفر الشيخ ومرسى مطروح والوادي الجديد والفيوم من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة للطلاب المستهدفين في مجالات طب الاطفال والرمد والانيميا والسكر والجلدية والقلب وهى الأمراض الأكثر تأثيرا علي حياة أطفال المدارس وتحصيلهم الدراسي.