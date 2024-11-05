بلتون القابضة تحصد جائزة ريادة الاستدامة من منظمة العمل الدولية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حصدت شركة بلتون القابضة جائزة أفضل شركة عن فئة التنوع والشمول في ريادة الاستدامة من منظمة العمل الدولية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد الأوروبي، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة خلال برنامج“التدريب من أجل الاستدامة”، بعدما قامت بلتون من خلاله بتدريب 20 فردا من المصابين بمتلازمة داون وذوي الهمم وتوظيفهم بدوام كامل، مما يعد خطوة محورية في سبيل تحقيق أهداف الشركة فيما يخص الدمج والشمول.

ومن جانبها، قالت شيري بشارة، رئيس قطاعي الموارد البشرية والاستدامة في بلتون القابضة، إن الجائزة تعزز جهود الشركة المتواصلة لتحقيق مبدأ الشمول وتعكس ريادتها في مجال الاستدامة وتفانيها في توفير بيئة عمل تتسم بالتنوع والمساواة، حيث قامت الشركة بتقديم دورات تدريبية بمعايير عالمية للموظفين من ذوي الهمم ومصابي متلازمة داون وتعيينهم بدوام كامل، مما يمثل حجر الأساس لمسيرتهم المهنية ومساعدتهم على بناء حياة مستدامة.

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وأكدت بشارة على استمرار بلتون في التوسع ببرنامج“التدريب من أجل الاستدامة” وتوسيع نطاق أنشطته من خلال تحضير ملتقى توظيفي سيتم من خلاله دعوة مجموعة من كبرى الشركات لدراسة البرنامج والتطرق إلى سبل تطبيقه لخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل المتنوعة لذوي الهمم والمصابين بمتلازمة داون.

وقالت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة عن اعتزاز الشركة بالحصول على الجائزة التي تعكس التزامها المتواصل بتطبيق ممارسات الشمول والاستدامة، مشيرة إلى إيمان الشركة بأهمية التنوع لتوفير فرص عمل متساوية لجميع فئات المجتمع.

وأضافت خورشيد، أن برنامج“التدريب من أجل الاستدامة” يعد بمثابة شهادة على التزام الشركة بتوفير بيئة عمل تمكن جميع الموظفين، بغض النظر عن قدراتهم المختلفة، من النمو والمساهمة في تحقيق النجاح المنشود، بالإضافة إلى ذلك، أعربت خورشيد عن اعتزازها بتكريم منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد الأوروبي لمبادرات الشركة، وهو ما سيعزز جهودها لمواصلة بناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.

ويجسد برنامج“التدريب من أجل الاستدامة” الذي دشنته الشركة مثالًا على قدرة الشركات لدمج ممارسات الاستدامة في أنشطتها اليومية، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لدفع عجلة النمو والابتكار على المدى الطويل وليس مجرد شعار.