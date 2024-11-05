بلتون القابضة تحصد جائزة ريادة الاستدامة من منظمة العمل الدولية - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) حصدت شركة بلتون القابضة جائزة أفضل شركة عن فئة التنوع والشمول في ريادة الاستدامة من منظمة العمل الدولية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد الأوروبي، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة خلال برنامج“التدريب من أجل الاستدامة”، بعدما قامت بلتون من خلاله بتدريب 20 فردا من المصابين بمتلازمة داون وذوي الهمم وتوظيفهم بدوام كامل، مما يعد خطوة محورية في سبيل تحقيق أهداف الشركة فيما يخص الدمج والشمول.
ومن جانبها، قالت شيري بشارة، رئيس قطاعي الموارد البشرية والاستدامة في بلتون القابضة، إن الجائزة تعزز جهود الشركة المتواصلة لتحقيق مبدأ الشمول وتعكس ريادتها في مجال الاستدامة وتفانيها في توفير بيئة عمل تتسم بالتنوع والمساواة، حيث قامت الشركة بتقديم دورات تدريبية بمعايير عالمية للموظفين من ذوي الهمم ومصابي متلازمة داون وتعيينهم بدوام كامل، مما يمثل حجر الأساس لمسيرتهم المهنية ومساعدتهم على بناء حياة مستدامة.
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وأكدت بشارة على استمرار بلتون في التوسع ببرنامج“التدريب من أجل الاستدامة” وتوسيع نطاق أنشطته من خلال تحضير ملتقى توظيفي سيتم من خلاله دعوة مجموعة من كبرى الشركات لدراسة البرنامج والتطرق إلى سبل تطبيقه لخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل المتنوعة لذوي الهمم والمصابين بمتلازمة داون.
وقالت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة عن اعتزاز الشركة بالحصول على الجائزة التي تعكس التزامها المتواصل بتطبيق ممارسات الشمول والاستدامة، مشيرة إلى إيمان الشركة بأهمية التنوع لتوفير فرص عمل متساوية لجميع فئات المجتمع.
وأضافت خورشيد، أن برنامج“التدريب من أجل الاستدامة” يعد بمثابة شهادة على التزام الشركة بتوفير بيئة عمل تمكن جميع الموظفين، بغض النظر عن قدراتهم المختلفة، من النمو والمساهمة في تحقيق النجاح المنشود، بالإضافة إلى ذلك، أعربت خورشيد عن اعتزازها بتكريم منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد الأوروبي لمبادرات الشركة، وهو ما سيعزز جهودها لمواصلة بناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.
ويجسد برنامج“التدريب من أجل الاستدامة” الذي دشنته الشركة مثالًا على قدرة الشركات لدمج ممارسات الاستدامة في أنشطتها اليومية، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لدفع عجلة النمو والابتكار على المدى الطويل وليس مجرد شعار.
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