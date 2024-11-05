شابتر زيرو تستهدف التوسع بتوعية الرؤساء التنفيذيين نحو التحول للأخضر - جريدة البورصة

تستهدف جمعية شابترو زيرو إيجيبيت التوسع فى المحاضرات التوعوية للرؤساء التنفيذيين للشركات حول التمويل المستدام ومخاطر المناخ.

وقال أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى للجمعية خلال فعاليات أولى ندوات الجمعية بمصر، إنها قدمت نحو 40 محاضرة لتوعية الرؤساء التنفيذيين بمفاهيم الأساسيات اللازمة كالتمويل المستدام ومخاطر المناخ.

موضوعاتالمشاط: تنفيذ برنامج المدن الخضراء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التخطيط: مصر تواجه تحديات في الحصول على تمويل للمناخ الحكومة البريطانية تؤكد التزامها بدعم أجندة الطاقة الخضراء

وأضاف أن جامعة السويدى تعمل على التوعية ولديها مركز المعرفة لمساعدة جميع الشركات للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الكربون.

وتسعى مصر جاهدة لتقليل الانبعاثات الكربونية والتحول للأخضر فى جميع القطاعات الاقتصادية، كما تنوى الحصول على حصة سوقية فى نشاط الهيدروجين الأخضر.

وخلال فعاليات الندوة، قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2023 للتنمية المستدامة، إن تسريع جهود تخفيف الانبعاثات لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 يستلزم العمل على ثلاثة محاور هي نزع الكربون من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، والاستفادة من الأدوات الحديثة والمبتكرة لدعم وتحفيز عملية نزع الكربون بما في ذلك أسواق الكربون والاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

واشار إلى تعدد مسارات التحول إلى الاقتصادات منزوعة الكربون، كما تناول عددًا من التطورات ذات الأهمية القصوى على الساحة العالمية في مسار السباق نحو الصفر، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، موضحًا أن الآلية تمثل تهديدًا واضحًا للصناعات صعبة التحول في الدول النامية وتضعها تحت ضغوط متزايدة لنزع الكربون أو إرغامها على شراء أرصدة الكربون لتجنب دفع ثمن باهظ لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي لمواصلة التصدير إلى دول الاتحاد.

وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي تمثل فيه الآلية هذا الحجم من التهديد إلا أنه يمكن استغلالها لإنشاء أسواق كربون محلية عالية النزاهة يمكنها أن تتماشى مع اللوائح التنظيمية الأوروبية بما يساهم في الوصول بتكلفة الانبعاثات الكربونية لسعر أقل من ذلك الذي يحدده نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.

وتعد مصر أول دولة بالشرق الأوسط تضم جمعية شابتر زيرو، والتى تتواجد فى 27 دولة على مستوى العالم، فيما تضم الجمعية أكثر من 60 عضوا من مختلف القطاعات، من بينهم 11 عضوا لمجلس الإدارة و16 مؤسسة.

قال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لابد من توعية المستثمرين بضرورة التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أنه ليس من العدل فرض نفس السياسات علي شركات القطاع الخاص الناشئة كالشركات الكبيرة، حيث يجب التفرقة بينهم بناء علي تقرير التنمية المستدامة وصافى الربح وتقسيمهم إلى شرائح بحسب الربحية.

وأشار إلى ضرورة توعية الشركات وضخ المزيد من المعلومات عن أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحا أن الاهتمام حاليًا بالمؤسسات المالية والشركات المدرجة لكن يجب التركيز أيضا مع الشركات غير المدرجة لمنع حدوث فجوة تنظيمية.

ولفت إلى أنه يجب على المستثمرين تفضيل المشاريع التى تتبع التحول للاقتصاد الأخضر والاستدامة عن المشاريع الأخرى حتى إذا كان العائد أقل، ولابد أن تتجه البنوك لتمويل الشركات ومساعدتهم، وعلى الفرق المحلية الخاصة بالمؤسسة تدريب المستثمرين فى مصر،

ويرى أن طرح سندات الكربون سيساعد في تقليل ما بين 20% و30% من الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى أن الشركات المستثمرة لسندات الكربون يجب عليها مساعدة الشركات الأخرى، ولكن لابد من تعديل الضريبة على سندات الكربون.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات في الحصول على تمويل المناخ.

وأضافت أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ.

وأشارت إلى أن مصر أظهرت خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل.

وتابعت أن تلك المبادئ تشكل تلك جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.

وأوضحت أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27 حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.

واستعرضت وزيرة التخطيط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط.

وأوضحت أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، حيث تزداد مسئولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت ((المشاط))، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق“نمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.

كتبت – منة هانى: