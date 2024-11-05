ارتفاع معظم مؤشرات بورصات الخليج عند إغلاق تعاملات اليوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت معظم مؤشرات بورصات الخليج في ختام تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتفاؤل حذر بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بجانب التوجهات الجديدة للفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.
واستردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
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ففي الإمارات، ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم وسط ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.
ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 430 مليون درهم، وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب قدرها 12 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 12.430 مليار درهم.
ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.20% إلى مستوى 4594 نقطة، وسط تعاملات بحجم 209.091 مليون سهم بقيمة 309.417 مليون درهم.
كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.57% إلى مستوى 9383 نقطة، وسط تعاملات بحجم 326.588 مليون سهم بقيمة 1.078 مليار درهم.
وفي سلطنة عمان، ارتفع المؤشر العام لبورصة“مسقط 30” بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.09% عند مستوى 4722.24 نقطة، رابحا 4.07 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس.
وساهم القطاع المالي في الأداء الإيجابي لمؤشر مسقط اليوم، وانفرد القطاع بارتفاع 0.35% بدعم سهم صحار الدولي المرتفع بنسبة 1.47% وارتفع بنك مسقط بنسبة 1.18%..وارتفعت قيمة التداولات إلى 9.24 مليون ريال مقارنة بنحو 8.13 مليون ريال جلسة أمس.
وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام والإسلامي يحافظ على إقفاله السابق..وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2.019.49 بارتفاع 0.20 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ نظرًا لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 793.32 نقطة محافظًا على إقفاله السابق..وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 377 ألفًا و27 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 191 ألفًا و708 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 23 صفقة.
وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة الدوحة جلسة تداولاته اليوم؛ مرتفعًا بواقع 23.12 نقطة أي بنسبة 0.22% ليصل لمستوى 10568.52 نقطة..وتم خلال الجلسة تداول 132 مليونا و350 ألفا و983 سهما، بقيمة 330 مليونا و684 ألفا و980.854 ريال، نتيجة تنفيذ 12656 صفقة في جميع القطاعات.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 627 مليارا و78 مليونا و286 ألفا و932.860 ريال مقارنة بـ626 مليارا و847 مليونا و881 ألفا و15.860 ريال، في الجلسة السابقة.
وفي الكويت، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم مرتفعة، مع ترقب ما سيؤول إليه المشهد السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية بانطلاق الانتخابات الرئاسية، وانتظار تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بـ0.22% و0.36% على التوالي، وزاد“الرئيسي” بـ 0.95%، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 1.40% عن مستوى جلسة الاثنين الماضي.
وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 50.96 مليون دينار، وزعت على 275.68 مليون سهم، بتنفيذ 14.51 ألف صفقة.
أما في السعودية، أنهى سوق الأسهم الرياض“تداول” جلسة اليوم، على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، في ظل تراجع السيولة بضغط من قطاعي المواد الأساسية والبنوك.
كما أغلق المؤشر العام للسوق السعودي“تاسي” متراجعًا 0.20% بخسائر بلغت 24.37 نقطة، هبط بها لمستوى 12.014.94 نقطة، وانخفضت قيم التداول إلى 5.72 مليار ريال مقابل 6.15 مليار ريال بالجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت الكميات إلى 966.34 مليون سهم مقارنة بـ647.06 مليون سهم بنهاية جلسة أمس.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108853842