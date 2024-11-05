ارتفاع معظم مؤشرات بورصات الخليج عند إغلاق تعاملات اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت معظم مؤشرات بورصات الخليج في ختام تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتفاؤل حذر بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بجانب التوجهات الجديدة للفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

واستردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

موضوعاتالانتخابات الأمريكية.. ترامب: أشعر بثقة كبيرة في الفوز إنفيديا تعزز مكانتها كأكبر شركة فى العالم.. والسهم يرتفع 2% تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الإغلاق.. وقطاع السيارات يهبط 1.8%

ففي الإمارات، ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم وسط ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 430 مليون درهم، وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب قدرها 12 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 12.430 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.20% إلى مستوى 4594 نقطة، وسط تعاملات بحجم 209.091 مليون سهم بقيمة 309.417 مليون درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.57% إلى مستوى 9383 نقطة، وسط تعاملات بحجم 326.588 مليون سهم بقيمة 1.078 مليار درهم.

وفي سلطنة عمان، ارتفع المؤشر العام لبورصة“مسقط 30” بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.09% عند مستوى 4722.24 نقطة، رابحا 4.07 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس.

وساهم القطاع المالي في الأداء الإيجابي لمؤشر مسقط اليوم، وانفرد القطاع بارتفاع 0.35% بدعم سهم صحار الدولي المرتفع بنسبة 1.47% وارتفع بنك مسقط بنسبة 1.18%..وارتفعت قيمة التداولات إلى 9.24 مليون ريال مقارنة بنحو 8.13 مليون ريال جلسة أمس.

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام والإسلامي يحافظ على إقفاله السابق..وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2.019.49 بارتفاع 0.20 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ نظرًا لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 793.32 نقطة محافظًا على إقفاله السابق..وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 377 ألفًا و27 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 191 ألفًا و708 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 23 صفقة.

وفي قطر، أنهى مؤشر بورصة الدوحة جلسة تداولاته اليوم؛ مرتفعًا بواقع 23.12 نقطة أي بنسبة 0.22% ليصل لمستوى 10568.52 نقطة..وتم خلال الجلسة تداول 132 مليونا و350 ألفا و983 سهما، بقيمة 330 مليونا و684 ألفا و980.854 ريال، نتيجة تنفيذ 12656 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 627 مليارا و78 مليونا و286 ألفا و932.860 ريال مقارنة بـ626 مليارا و847 مليونا و881 ألفا و15.860 ريال، في الجلسة السابقة.

وفي الكويت، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم مرتفعة، مع ترقب ما سيؤول إليه المشهد السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية بانطلاق الانتخابات الرئاسية، وانتظار تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بـ0.22% و0.36% على التوالي، وزاد“الرئيسي” بـ 0.95%، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 1.40% عن مستوى جلسة الاثنين الماضي.

وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 50.96 مليون دينار، وزعت على 275.68 مليون سهم، بتنفيذ 14.51 ألف صفقة.

أما في السعودية، أنهى سوق الأسهم الرياض“تداول” جلسة اليوم، على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، في ظل تراجع السيولة بضغط من قطاعي المواد الأساسية والبنوك.

كما أغلق المؤشر العام للسوق السعودي“تاسي” متراجعًا 0.20% بخسائر بلغت 24.37 نقطة، هبط بها لمستوى 12.014.94 نقطة، وانخفضت قيم التداول إلى 5.72 مليار ريال مقابل 6.15 مليار ريال بالجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت الكميات إلى 966.34 مليون سهم مقارنة بـ647.06 مليون سهم بنهاية جلسة أمس.

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