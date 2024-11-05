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بوتين: روسيا تبذل كل الجهود لمنع اندلاع حرب كبرى في الشرق الأوسط - جريدة البورصة

11/5/2024 2:22:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تبذل جهودًا مكثفة لمنع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب كبرى.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية“تاس”عن بوتين قوله، خلال تسلّمه أوراق اعتماد السفراء الأجانب في (الكرملين) :“أود أن أؤكد أن روسيا تعمل بجد لمنع تفاقم النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الحالي وتحوله إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط.”

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وأضاف بوتين أن روسيا ترى أن السبيل الوحيد لإعادة الأطراف إلى مسار المصالحة وتحقيق تسوية مستدامة وطويلة الأمد هو من خلال إطار قانوني دولي معترف به عالميًا.

وأوضح أن الشرط الأساسي لاستعادة السلام في المنطقة هو تنفيذ حل الدولتين، الذي أقره مجلس الأمن وبدعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر:

MENAFN05112024000202011048ID1108853841

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