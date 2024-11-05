بوتين: روسيا تبذل كل الجهود لمنع اندلاع حرب كبرى في الشرق الأوسط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تبذل جهودًا مكثفة لمنع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب كبرى.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية“تاس”عن بوتين قوله، خلال تسلّمه أوراق اعتماد السفراء الأجانب في (الكرملين) :“أود أن أؤكد أن روسيا تعمل بجد لمنع تفاقم النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الحالي وتحوله إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط.”
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وأضاف بوتين أن روسيا ترى أن السبيل الوحيد لإعادة الأطراف إلى مسار المصالحة وتحقيق تسوية مستدامة وطويلة الأمد هو من خلال إطار قانوني دولي معترف به عالميًا.
وأوضح أن الشرط الأساسي لاستعادة السلام في المنطقة هو تنفيذ حل الدولتين، الذي أقره مجلس الأمن وبدعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108853841
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