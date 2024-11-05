إيسترن كومبانى ترفع أسعار السجائر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت الشركة الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” زيادة أسعار جميع منتجاتها من السجائر والمعسل والتبغ.

وارتفعت أسعار السجائ بقيمة تتراوح من 4.25 إلى 5 جنيهات للعلبة الواحدة حسب الصنف، لتصل إلى 38.7 جنيهًا لعلبة سجائر“كليوباترا” بأنواعها مقابل 34.5 جنيهًا قبل الزيادة.

موضوعاتالمصرية تترقب أداء الأسواق العالمية أثناء الانتخابات الأمريكية لماذا رفعت“إيسترن كومبانى” أسعار جميع أنواع السجائر؟ المالية: ندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء

ووفقًا للائحة الأسعار التى سيتم تطبيقها الثلاثاء 5 نوفمبر، والتى حصلت عليها“البورصة”، بلغ سعر علبة السجائر البوكس“10” 27 جنيهًا، بزيادة تصل إلى 2.5 جنيه، فيما سجلت سجائر كليوباترا بأنواعها كينج سايز، وسوفت كوين، وبوكس، وسوبر، وبوسطن، وبلمونت، وبلاك، ومونديال، وماتوسيان سوبر 38.75 جنيهًا للعلبة الواحدة بزيادة تقدر بنحو 4.25 جنيه للعبوة.

فيما سجلت سجائر فايسروى / بال مال نحو 60 جنيهًا، بزيادة تصل إلى 5 جنيهات للعلبة الواحدة.

وفى أبريل الماضى، أقرت مصلحة الضرائب المصرية تعديلات ضريبية سمحت بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%.

وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحد الأقصى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.