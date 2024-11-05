صعود سهم ترامب ميديا 13% مع بدء التصويت فى الانتخابات الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قفز سهم مجموعة“ترامب ميديا آند تكنولوجي” في تعاملات الثلاثاء، تزامنًا مع بدء الانتخابات الأمريكية، وفي ظل تفاؤل المستثمرين تجاه مستقبل الشركة حال فوز المستثمر الرئيسي بها“دونالد ترامب” بولاية رئاسية ثانية.
وصعد السهم المدرج في مؤشر“ناسداك” بنسبة 12.9% إلى 38.77 دولار، بعدما لامس 40.74 دولار.
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وعند أعلى مستويات السهم خلال جلسة اليوم، ارتفعت ثروة المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية“دونالد ترامب” بأكثر من 610 ملايين دولار، لتصل قيمة حصته في شركة التكنولوجيا إلى 4.6 مليار دولار، وإجمالي ثروته إلى 6.6 مليار دولار، بحسب تقديرات مجلة“فوربس”.
ويتعامل المتداولون مع سهم المجموعة المتخصصة في مجالات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باعتباره مؤشراً على احتمالات فوز“ترامب” في الانتخابات.
واستطاع السهم تحقيق مكاسب بنسبة 116% منذ بداية العام الجاري، رغم هبوطه بنسبة 33% الأسبوع الماضي على خلفية تقلص الفارق بين“ترامب” ومنافسته“كامالا هاريس” في استطلاعات الرأي، لكنه عاود الصعود بنسبة 12.37% في نهاية جلسة أمس.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108853839
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