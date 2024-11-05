صعود سهم ترامب ميديا 13% مع بدء التصويت فى الانتخابات الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قفز سهم مجموعة“ترامب ميديا آند تكنولوجي” في تعاملات الثلاثاء، تزامنًا مع بدء الانتخابات الأمريكية، وفي ظل تفاؤل المستثمرين تجاه مستقبل الشركة حال فوز المستثمر الرئيسي بها“دونالد ترامب” بولاية رئاسية ثانية.

وصعد السهم المدرج في مؤشر“ناسداك” بنسبة 12.9% إلى 38.77 دولار، بعدما لامس 40.74 دولار.

موضوعاتالانتخابات الأمريكية.. ترامب: أشعر بثقة كبيرة في الفوز إنفيديا تعزز مكانتها كأكبر شركة فى العالم.. والسهم يرتفع 2% تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الإغلاق.. وقطاع السيارات يهبط 1.8%

وعند أعلى مستويات السهم خلال جلسة اليوم، ارتفعت ثروة المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية“دونالد ترامب” بأكثر من 610 ملايين دولار، لتصل قيمة حصته في شركة التكنولوجيا إلى 4.6 مليار دولار، وإجمالي ثروته إلى 6.6 مليار دولار، بحسب تقديرات مجلة“فوربس”.

ويتعامل المتداولون مع سهم المجموعة المتخصصة في مجالات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باعتباره مؤشراً على احتمالات فوز“ترامب” في الانتخابات.

واستطاع السهم تحقيق مكاسب بنسبة 116% منذ بداية العام الجاري، رغم هبوطه بنسبة 33% الأسبوع الماضي على خلفية تقلص الفارق بين“ترامب” ومنافسته“كامالا هاريس” في استطلاعات الرأي، لكنه عاود الصعود بنسبة 12.37% في نهاية جلسة أمس.

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