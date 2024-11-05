لماذا رفعت إيسترن كومبانى أسعار جميع أنواع السجائر؟ - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت الشركة الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” زيادة أسعار جميع منتجاتها من السجائر والمعسل والتبغ.
وقال هانى أمان، الرئيس التنفيذى لشركة إيسترن كومبانى، إن زيادة أسعار السجائر جاءت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة أسعار وتكاليف شحن المواد الخام على إثر الأحداث بالمنطقة.
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أضاف أمان لـ”البورصة”، أن نسبة الزيادة فى أسعار السجائر لا تعكس حجم الارتفاع بكافة مدخلات الإنتاج، خاصة وأن المكون الدولارى فى السجائر يصل إلى 70%.
وارتفعت أسعار السجائر بقيمة تتراوح من 4.25 إلى 5 جنيهات للعلبة الواحدة حسب الصنف، لتصل إلى 38.7 جنيهًا لعلبة سجائر“كليوباترا” بأنواعها مقابل 34.5 جنيهًا قبل الزيادة.
ووفقًا للائحة الأسعار التى سيتم تطبيقها الثلاثاء 5 نوفمبر، والتى حصلت عليها“البورصة”، بلغ سعر علبة السجائر البوكس“10” 27 جنيهًا، بزيادة تصل إلى 2.5 جنيه، فيما سجلت سجائر كليوباترا بأنواعها كينج سايز، وسوفت كوين، وبوكس، وسوبر، وبوسطن، وبلمونت، وبلاك، ومونديال، وماتوسيان سوبر 38.75 جنيهًا للعلبة الواحدة بزيادة تقدر بنحو 4.25 جنيه للعبوة.
فيما سجلت سجائر فايسروى / بال مال نحو 60 جنيهًا، بزيادة تصل إلى 5 جنيهات للعلبة الواحدة.
وفى أبريل الماضى، أقرت مصلحة الضرائب المصرية تعديلات ضريبية سمحت بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%.
وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحد الأقصى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.
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