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لماذا رفعت إيسترن كومبانى أسعار جميع أنواع السجائر؟ - جريدة البورصة

11/5/2024 2:22:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت الشركة الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” زيادة أسعار جميع منتجاتها من السجائر والمعسل والتبغ.

وقال هانى أمان، الرئيس التنفيذى لشركة إيسترن كومبانى، إن زيادة أسعار السجائر جاءت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة أسعار وتكاليف شحن المواد الخام على إثر الأحداث بالمنطقة.

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أضاف أمان لـ”البورصة”، أن نسبة الزيادة فى أسعار السجائر لا تعكس حجم الارتفاع بكافة مدخلات الإنتاج، خاصة وأن المكون الدولارى فى السجائر يصل إلى 70%.

وارتفعت أسعار السجائر بقيمة تتراوح من 4.25 إلى 5 جنيهات للعلبة الواحدة حسب الصنف، لتصل إلى 38.7 جنيهًا لعلبة سجائر“كليوباترا” بأنواعها مقابل 34.5 جنيهًا قبل الزيادة.

ووفقًا للائحة الأسعار التى سيتم تطبيقها الثلاثاء 5 نوفمبر، والتى حصلت عليها“البورصة”، بلغ سعر علبة السجائر البوكس“10” 27 جنيهًا، بزيادة تصل إلى 2.5 جنيه، فيما سجلت سجائر كليوباترا بأنواعها كينج سايز، وسوفت كوين، وبوكس، وسوبر، وبوسطن، وبلمونت، وبلاك، ومونديال، وماتوسيان سوبر 38.75 جنيهًا للعلبة الواحدة بزيادة تقدر بنحو 4.25 جنيه للعبوة.

فيما سجلت سجائر فايسروى / بال مال نحو 60 جنيهًا، بزيادة تصل إلى 5 جنيهات للعلبة الواحدة.

وفى أبريل الماضى، أقرت مصلحة الضرائب المصرية تعديلات ضريبية سمحت بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%.

وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحد الأقصى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.

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