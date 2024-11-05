ماسك: ستكون هذه الانتخابات الأخيرة فى أمريكا إذا لم يفز ترامب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الملياردير“إيلون ماسك”، الثلاثاء، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي انطلقت اليوم قد“تكون الأخيرة” إذا لم يفز المرشح الجمهوري – الذي يدعمه – بها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة“تسلا” خلال بودكاست نشره صباح الثلاثاء عبر حسابه بمنصة“إكس”:“إذا فاز الديمقراطيون في هذه الانتخابات، فسوف يقومون بإضفاء الشرعية على عدد كافٍ من المهاجرين غير الشرعيين لتحويل الولايات المتأرجحة، وكل مكان سيكون مثل كاليفورنيا”.
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وتابع:“لن يكون هناك مفر، هذه هي النهاية، هذه هي الفرصة الأخيرة، اخرجوا وصوتوا، سأقولها مجددًا، أعتقد أن هذه ستكون الانتخابات الأخيرة إذا لم يفز ترامب”.
واستطرد:“أرى هذه الانتخابات بمثابة مفترق طرق نحو القدر، والسبب وراء نشاطي السياسي في هذه الانتخابات هو أنه إذا لم ننتخب“ترامب” فسوف نخسر الديمقراطية في هذا البلد والنظام الحزبي الثنائي”.
وأردف:“صوِّتوا وكأن حياتكم تعتمد على ذلك، صوِّتوا وكأن مستقبلكم يعتمد على الأمر، لأنه كذلك، وهذه هي الفرصة الأخيرة، وإذا كنتم صوتم بالفعل، فإن مهمتكم لم تنته بعد، اصطحبوا شخصًا آخر إلى صناديق الاقتراع”.
وأضاف أن حرية التعبير أمر وجودي بالنسبة للولايات المتحدة والديمقراطية، وإذا لم تكن هناك حرية تعبير، فلن يكون هناك ديمقراطية، ولن يتمكن المواطنون من التصويت بشكل مستنير.
وأشار إلى أن الديمقراطيين يسمحون للمجرمين العنيفين بالفرار، لكنهم ينفقون أموال الضرائب الخاصة بالأمريكيين ليعدموا حيواناتهم الأليفة، لذا يتعين على المواطنين أن يقاتلوا ضد ذلك.
ويلمح“ماسك” في حديثه عن الحيوانات الأليفة إلى واقعة اقتحام قوات إنفاذ القانون لأحد البيوت في نيويورك وقتل سنجاب كان يربيه مالك المنزل ويشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد شكاوى من سكان المنطقة وشكوك بشأن إصابته بداء الكلب، في واقعة أثارت الرأي العام الأمريكي.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108853837
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