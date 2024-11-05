ماسك: ستكون هذه الانتخابات الأخيرة فى أمريكا إذا لم يفز ترامب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الملياردير“إيلون ماسك”، الثلاثاء، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي انطلقت اليوم قد“تكون الأخيرة” إذا لم يفز المرشح الجمهوري – الذي يدعمه – بها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة“تسلا” خلال بودكاست نشره صباح الثلاثاء عبر حسابه بمنصة“إكس”:“إذا فاز الديمقراطيون في هذه الانتخابات، فسوف يقومون بإضفاء الشرعية على عدد كافٍ من المهاجرين غير الشرعيين لتحويل الولايات المتأرجحة، وكل مكان سيكون مثل كاليفورنيا”.

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وتابع:“لن يكون هناك مفر، هذه هي النهاية، هذه هي الفرصة الأخيرة، اخرجوا وصوتوا، سأقولها مجددًا، أعتقد أن هذه ستكون الانتخابات الأخيرة إذا لم يفز ترامب”.

واستطرد:“أرى هذه الانتخابات بمثابة مفترق طرق نحو القدر، والسبب وراء نشاطي السياسي في هذه الانتخابات هو أنه إذا لم ننتخب“ترامب” فسوف نخسر الديمقراطية في هذا البلد والنظام الحزبي الثنائي”.

وأردف:“صوِّتوا وكأن حياتكم تعتمد على ذلك، صوِّتوا وكأن مستقبلكم يعتمد على الأمر، لأنه كذلك، وهذه هي الفرصة الأخيرة، وإذا كنتم صوتم بالفعل، فإن مهمتكم لم تنته بعد، اصطحبوا شخصًا آخر إلى صناديق الاقتراع”.

وأضاف أن حرية التعبير أمر وجودي بالنسبة للولايات المتحدة والديمقراطية، وإذا لم تكن هناك حرية تعبير، فلن يكون هناك ديمقراطية، ولن يتمكن المواطنون من التصويت بشكل مستنير.

وأشار إلى أن الديمقراطيين يسمحون للمجرمين العنيفين بالفرار، لكنهم ينفقون أموال الضرائب الخاصة بالأمريكيين ليعدموا حيواناتهم الأليفة، لذا يتعين على المواطنين أن يقاتلوا ضد ذلك.

ويلمح“ماسك” في حديثه عن الحيوانات الأليفة إلى واقعة اقتحام قوات إنفاذ القانون لأحد البيوت في نيويورك وقتل سنجاب كان يربيه مالك المنزل ويشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد شكاوى من سكان المنطقة وشكوك بشأن إصابته بداء الكلب، في واقعة أثارت الرأي العام الأمريكي.

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