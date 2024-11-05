إنفيديا تعزز مكانتها كأكبر شركة فى العالم.. والسهم يرتفع 2% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم“إنفيديا” بأكثر من 2% خلال تعاملات الثلاثاء، لتعزز مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بفارق ملحوظ عن صانعة الـ“آيفون”.
وصعد السهم المدرج في مؤشر“ناسداك” بنسبة 2.7% إلى 139.72 دولار.
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وبلغت القيمة السوقية للشركة نحو 3.42 تريليون دولار خلال اليوم، كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، متفوقة على“آبل” التي بلغت قيمتها 3.38 تريليون.
ويأتي ذلك عقب تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة“إس كيه هاينكس” على إمكانية تسريع شركته لخطط صناعة شرائح الذاكرة عالية التردد“إتش بي إم 4 (HBM4)” لصالح الشركة الأمريكية وتقديمها مبكرًا نحو ستة أشهر.
وذكر أن هناك إمكانية لإصدار الجيل التالي من الشرائح المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لشركة“إنفيديا” والمسماه“إتش بي إم 5 (HBM5)” و”إتش بي إم 6′′ في وقت ما بين عامي 2028 و2030.
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