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إنفيديا تعزز مكانتها كأكبر شركة فى العالم.. والسهم يرتفع 2% - جريدة البورصة

11/5/2024 2:22:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“إنفيديا” بأكثر من 2% خلال تعاملات الثلاثاء، لتعزز مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بفارق ملحوظ عن صانعة الـ“آيفون”.

وصعد السهم المدرج في مؤشر“ناسداك” بنسبة 2.7% إلى 139.72 دولار.

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وبلغت القيمة السوقية للشركة نحو 3.42 تريليون دولار خلال اليوم، كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، متفوقة على“آبل” التي بلغت قيمتها 3.38 تريليون.

ويأتي ذلك عقب تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة“إس كيه هاينكس” على إمكانية تسريع شركته لخطط صناعة شرائح الذاكرة عالية التردد“إتش بي إم 4 (HBM4)” لصالح الشركة الأمريكية وتقديمها مبكرًا نحو ستة أشهر.

وذكر أن هناك إمكانية لإصدار الجيل التالي من الشرائح المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لشركة“إنفيديا” والمسماه“إتش بي إم 5 (HBM5)” و”إتش بي إم 6′′ في وقت ما بين عامي 2028 و2030.

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