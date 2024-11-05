البورصة المصرية تترقب أداء الأسواق العالمية أثناء الانتخابات الأمريكية - جريدة البورصة

تترقب الأسواق العالمية حسم الانتخابات الامريكية بعد قوى من المنافسة بين المرشحين، وبدورها تنتظر البورصة المصرية التى عادة ما تتأثر بشدة بأداء الأسواق العالمية، ورجح المتعاملون استمرار الأداء العرضى حتى يستطيع المؤشر الرئيسى كسر مستوى 31 ألف نقطة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى تعاملات الثلاثاء بنسبة 0.47% ليسجل 30794 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى EGX33 صاعدا بنحو 0.08% ليصل إلى مستوى 3175 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.08% إلى 8116 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.04% إلى 11315 نقطة.

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وتوقع محمد اسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة المقاومة عند 31 ألف نقطة، وباختراقها يستكمل المؤشر الصعود.

وأوضح أن المؤشر ما زال يتحرك فى نطاق عرضى بين مستوى مقاومة 31 ألف نقطة ومنطقة دعم 30300 نقطة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتسم بأحجام سيولة أقل، إلا أن هناك أسهم تختلف فى أدائها عن أداء السوق والتى تشهد حركة إيجابية على رأسها أسهم“سوديك” و”القابضة الكويتية”.

ونصح المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات السيولة المرتفعة، حيث تشهد السيولة حركة تبادلية بين الأسهم.

وتم التداول خلال تعاملات أمس على 1.26 مليار سهم، بقيمة بلغت 3.5 مليار جنيه من خلال 100.6 ألف عملية، من خلال التعامل على 211 شركة خلال الجلسة، ارتفع منها 56 سهماً، وتراجعت أسعار 116 أسهم، فى حين استقرت أسعار 39 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.225 تريليون جنيه.

وتوقعت رشا محسب، مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، أن يستمر الأداء العرضى لـ EGX30 بين منطقة مقاومة 31 ألف نقطة ومستوى دعم 30200 نقطة، مع استمرار الأداء الإيجابى لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليحقق مستويات تاريخية جديدة تقترب من 8250 نقطة.

وأوضحت أن البورصة المصرية تشهد أداءً متابين على مستوى المؤاشر الرئيسى الذى لم يستطيع مع بداية جلسات الأسبوع اختراق منطقة المقاومة القوية بفعل عمليات الضغط البيعى على بعض الأسهم القيادية.

وأشارت إلى أن التباين يرجع إلى عدة عوامل أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية داخل المنطقة وحالة الترقب والانتظار بشأن إعلان نتائج الأعمال الربعية للشركات المدرجة بالإضافة إلى ترقب الانتخابات الأمريكية ولا سيما فى ظل ترجيح فوز دونالد ترماب الأمر الذى بدورة سينعكس إيجابيا على أداء غالبية الأسواق العالمية وبالتابعية البورصة المصرية.

وجاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((المطورون العرب)) بنسبة 5.41%، و((راميدا))، و((الوادى العالمية)) بنسب 5.14% و4.94%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((كوبر)) بنسبة 9.61%، و((القاهرة الوطنية))، و((سبأ الدولية)) بنسب 5.06% و4.98%.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافى 68.2 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافى 24.6 مليون جنيه و43.6 مليون جنيه على الترتيب.



