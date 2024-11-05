البورصة المصرية تترقب أداء الأسواق العالمية أثناء الانتخابات الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) إسماعيل: يجب التركيز على الأسهم ذات السيولة المرتفعة
تترقب الأسواق العالمية حسم الانتخابات الامريكية بعد ماراثون قوى من المنافسة بين المرشحين، وبدورها تنتظر البورصة المصرية التى عادة ما تتأثر بشدة بأداء الأسواق العالمية، ورجح المتعاملون استمرار الأداء العرضى حتى يستطيع المؤشر الرئيسى كسر مستوى 31 ألف نقطة.
ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى تعاملات الثلاثاء بنسبة 0.47% ليسجل 30794 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى EGX33 صاعدا بنحو 0.08% ليصل إلى مستوى 3175 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.08% إلى 8116 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.04% إلى 11315 نقطة.
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وتوقع محمد اسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة المقاومة عند 31 ألف نقطة، وباختراقها يستكمل المؤشر الصعود.
وأوضح أن المؤشر ما زال يتحرك فى نطاق عرضى بين مستوى مقاومة 31 ألف نقطة ومنطقة دعم 30300 نقطة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتسم بأحجام سيولة أقل، إلا أن هناك أسهم تختلف فى أدائها عن أداء السوق والتى تشهد حركة إيجابية على رأسها أسهم“سوديك” و”القابضة الكويتية”.
ونصح المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات السيولة المرتفعة، حيث تشهد السيولة حركة تبادلية بين الأسهم.
وتم التداول خلال تعاملات أمس على 1.26 مليار سهم، بقيمة بلغت 3.5 مليار جنيه من خلال 100.6 ألف عملية، من خلال التعامل على 211 شركة خلال الجلسة، ارتفع منها 56 سهماً، وتراجعت أسعار 116 أسهم، فى حين استقرت أسعار 39 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.225 تريليون جنيه. محسب: توقعات بسيطرة الأداء العرضى لـ EGX30 حتى 31 ألف نقطة
وتوقعت رشا محسب، مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، أن يستمر الأداء العرضى لـ EGX30 بين منطقة مقاومة 31 ألف نقطة ومستوى دعم 30200 نقطة، مع استمرار الأداء الإيجابى لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليحقق مستويات تاريخية جديدة تقترب من 8250 نقطة.
وأوضحت أن البورصة المصرية تشهد أداءً متابين على مستوى المؤاشر الرئيسى الذى لم يستطيع مع بداية جلسات الأسبوع اختراق منطقة المقاومة القوية بفعل عمليات الضغط البيعى على بعض الأسهم القيادية.
وأشارت إلى أن التباين يرجع إلى عدة عوامل أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية داخل المنطقة وحالة الترقب والانتظار بشأن إعلان نتائج الأعمال الربعية للشركات المدرجة بالإضافة إلى ترقب الانتخابات الأمريكية ولا سيما فى ظل ترجيح فوز دونالد ترماب الأمر الذى بدورة سينعكس إيجابيا على أداء غالبية الأسواق العالمية وبالتابعية البورصة المصرية.
وجاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((المطورون العرب)) بنسبة 5.41%، و((راميدا))، و((الوادى العالمية)) بنسب 5.14% و4.94%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((كوبر)) بنسبة 9.61%، و((القاهرة الوطنية))، و((سبأ الدولية)) بنسب 5.06% و4.98%.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافى 68.2 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافى 24.6 مليون جنيه و43.6 مليون جنيه على الترتيب.
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