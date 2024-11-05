"فلاي جناح" توسع نطاق رحلاتها في المملكة العربية السعودية بإطلاق رحلات مباشرة جديدة بين لاهور وجدة

(MENAFN
- Hill & Knowlton) جدة، المملكة العربية السعودية، 05 نوفمبر 2024: أعلنت "فلاي جناح"، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، عن توسيع نطاق عمليتها في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق رحلات جديدة ومباشرة بين مدينتي لاهور وجدة.
وستربط الخدمة الجديدة بين المدينتين ابتداءً من 16 نوفمبر بمعدل أربعة رحلات أسبوعية، وستزداد عدد الرحلات لتصل إلى رحلات يومية ابتداء من 6 ديسمبر لتعزيز خيارات السفر بين باكستان والمملكة العربية السعودية.
جدول الرحلات من وإلى لاهور، اعتباراً من 16 نوفمبر 2024 (المواعيد بالتوقيت المحلي):
الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم
9P 586 جدة 22:45 لاهور 05:25 A320 الأربعاء/الخميس/السبت/الأحد
9P 587 لاهور 17:35 جدة 21:45 A320 الأربعاء/الخميس/السبت/الأحد
وبهذه المناسبة قال المتحدث الرسمي باسم "فلاي جناح: "يسعدنا تعزيز وجودنا في المملكة العربية السعودية من خلال إضافة الرحلات الجديدة بين جدة ولاهور، مما يوفر لعملائنا مزيداً من المرونة والراحة للسفر بين المدينتين. ويؤكد هذا التوسع التزام فلاي جناح بتقديم خيارات سفر معقولة وذات قيمة مضافة للمسافرين، فضلا عن المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين باكستان والمملكة العربية السعودية".
تأتي هذه الرحلات الجديدة إلى جدة بعد إطلاق "فلاي جناح" رحلاتها المباشرة مؤخراً التي تربط بين لاهور والرياض والدمام، مما يعزز النمو الاستراتيجي للناقلة في السوق السعودي. ومن خلال توفير المزيد من خيارات السفر المباشرة، تهدف "فلاي جناح" إلى تلبية الطلب المتزايد على السفر الاقتصادي منخفض التكلفة بين باكستان والمملكة العربية السعودية بغرض العمل أو الترفيه على حد سواء.
تشغل "فلاي جناح" أسطولاً حديثاً يتكون من خمس طائرات إيرباص A320، وتوفر رحلات داخلية ودولية من مدن رئيسية في باكستان، بما في ذلك كراتشي ولاهور وإسلام آباد وبيشاور وكويتا. وتشمل الشبكة الدولية للشركة رحلات مباشرة من لاهور إلى الشارقة والرياض والدمام وجدة، بالإضافة إلى خدمة وجهات مثل البحرين ومسقط والشارقة مباشرة من إسلام آباد.
وتقدم "فلاي جناح" أفضل خدمات القيمة المضافة وبأسعار معقولة للمسافرين. حيث توفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة والاستمتاع بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.
MENAFN05112024007469016123ID1108852828
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.