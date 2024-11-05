FuelRe4m تدعم التعدين المسؤول، الطاقة المتجددة، وتمكين الذكاء الاصطناعي في منتدى التعدين بالفجيرة

(MENAFN
Editorial) الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة – شاركت FuelRe4m، الرائدة في تحسين استدامة الوقود والرقمنة، رؤيتها المستقبلية في منتدى التعدين بالفجيرة، حيث تمحورت المناقشات حول الدور الحاسم لقطاع التعدين في مستقبل الطاقة المتجددة، وضرورة تبني ممارسات تعدين أخلاقية، والدور التحويلي المتطور للذكاء الاصطناعي. ومع تزايد الطلب العالمي على مواد الطاقة المستدامة، تستعد FuelRe4m لقيادة المبادرات نحو حلول إدارة وقود مسؤولة وفعالة ومدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.
في ظل تسارع العالم نحو الطاقة المتجددة، يلعب قطاع التعدين، الذي يتعرض للانتقادات غالبًا، دورًا محوريًا في توفير المواد الأساسية لتحقيق هذا التحول. أكد روب مورتمير، المدير العام لشركة FuelRe4m، على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات مستدامة وحاسمة. وقال: "من المفارقات أن التعدين، الذي ينتقده الكثيرون، هو الأساس لبناء مستقبلنا المتجدد. كل قرار نتخذه اليوم سيحدد جودة مستقبلنا. إذا كنا جادين في تلبية الطلب على مواد الطاقة النظيفة، فعلينا البدء بتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة وقود نستخدمها. الأمر لا يتعلق بانتظار حلول المستقبل، بل باتخاذ إجراءات حاسمة اليوم لجعل الوقود أكثر نظافة وكفاءة."
تدعو FuelRe4m إلى تحسين كفاءة الوقود وتقليل الهدر، حيث تضع نفسها كرائدة في تعزيز تأثير الموارد في الحاضر لبناء أساس مستدام للمستقبل.
مجلس التعاون الخليجي، بقيادة دول مثل المملكة العربية السعودية، يتقدم في تعزيز ممارسات التعدين المسؤول. وعلّق بيتر دوريل، مدير التقنية في FuelRe4m، على هذا الاتجاه وأشار إلى أن التنمية المستدامة باتت جزءاً لا يتجزأ من عمليات التعدين المستقبلية. وقال: "توجه المملكة العربية السعودية نحو التعدين يرسم نموذجاً جديداً للنمو المسؤول. إنهم يجلبون الخبرات ويضعون البيئة في المقدمة، مما يظهر أن التعدين يمكن أن يتم بضمير. هذه فرصتنا لدعم نموذج حيث تصبح الممارسات الأخلاقية واستخدام الوقود المستدام جزءاً أساسياً من إدارة الموارد المستقبلية. في "فويلر4إم"، نحن هنا لتقديم الأدوات والرؤى لجعل التعدين أكثر إنتاجية واستدامة وتأثيراً عالمياً."
تتماشى تقنية وحلول FuelRe4m مع رؤية لإدارة الموارد بشكل أخلاقي، حيث توفر إطارًا يمكن للمنطقة والعالم اتباعه في اعتماد ممارسات تعدين مسؤولة، والدعوة لأخلاقيات عالمية موحدة في استخراج الموارد.
كان مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعدين موضوعًا رئيسيًا في المنتدى، حيث ركزت المحادثات على الفوائد المحتملة والمخاوف الشائعة حول دوره. وأوضح مورتمير نهج FuelRe4m العملي في الذكاء الاصطناعي، الذي يركز على تمكين الخبرات البشرية بدلاً من استبدالها. وقال: "الذكاء الاصطناعي يعتمد فقط على جودة البيانات التي نزوده بها والحكمة التي تقوده. في "فويلر4إم"، نرى الذكاء الاصطناعي شريكًا وليس بديلاً. إنه هنا ليخدمنا، وليس ليملي علينا، ونؤمن بمستقبل يقوده البشر الأذكياء عاطفيًا مع أنظمة الذكاء الاصطناعي. القرارات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي اليوم ستشكل مستقبلاً أخلاقيًا ومسؤولاً للتعدين."
تستغل FuelRe4m الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات تعدين أكثر ذكاءً ونظافةً وكفاءة. من خلال الجمع بين البيانات عالية الجودة والإشراف البشري المهني، تهدف الشركة إلى تحقيق تقدم في صناعة التعدين تكون فيها التكنولوجيا متقدمة ومسؤولة بشكل عميق.
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