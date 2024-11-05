مستقبل الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية: نمو قوي وتكامل التقنيات الذكية

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- P&S Intelligence) وفقًا لأحدث دراسة لأبحاث السوق نشرتها شركة P&S Intelligence، من المتوقع أن يولد سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية 672.4 مليون دولار أمريكي في الإيرادات في عام 2024 وينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 14.0٪ من عام 2024 إلى عام 2030، ليصل إلى 1،477.2 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية الفترة. تشمل محركات النمو الرئيسية مبادرات التحول الرقمي في البلاد واللوائح الحكومية وإطار رؤية 2030.
تهدف رؤية 2030 إلى تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط من خلال تنويع الاستثمارات في البنية التحتية والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. مع تزايد تعرض هذه القطاعات للتهديدات السيبرانية، أصبحت تدابير الأمن السيبراني المتقدمة ضرورية. طرق الأمن السيبراني التقليدية غير كافية لمكافحة الهجمات السيبرانية المعقدة، مما يؤدي إلى اعتماد متزايد لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأمن إنترنت الأشياء والحوسبة الكمومية.
من بين هذه التقنيات، يتم تفضيل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لقدراتهما في تحليل البيانات العميقة واكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي، مما يعزز مرونة الأمن السيبراني وتمكين الكشف المبكر عن التهديدات المحتملة. الخصوصية والأمان على الإنترنت أمران في غاية الأهمية بالنسبة للمواطنين السعوديين ولحماية البيانات الوطنية الحساسة. تشمل اللوائح الرئيسية التي تحكم الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL)، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإطار الأمن السيبراني لمؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA CSF)، ومعايير الهيئة الوطنية لإدارة البيانات (NDMA).
رؤى السوق الرئيسية:
تستحوذ البرمجيات على أكبر حصة قطاعية بنسبة 55٪ في عام 2024، بقيادة البنية التحتية المتقدمة للقياس (AMI)، وهي فئة فرعية رئيسية تدمج شبكات الاتصالات وأنظمة البيانات والعدادات الذكية لتحسين استخدام الطاقة المتجددة.
تعد الأجهزة فئة سريعة التوسع، حيث تتقدم العدادات الذكية بسرعة حيث توفر للمستهلكين والمرافق رؤى مفصلة حول استهلاك الطاقة.
التوزيع هو الفئة الأكبر والأسرع نموًا، مدفوعًا بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.7٪ ويتضمن شبكات الجهد المنخفض التي تعمل على تحسين نقل الطاقة وتقليل الخسائر.
تتقدم التكنولوجيا اللاسلكية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.8٪، حيث تقدم حلول اتصالات آمنة ومنخفضة الكمون في محطات الطاقة الفرعية.
الرياض هي أسرع المحافظات نموًا، مدفوعة بالمشاريع التجارية والسكنية الجارية، بينما تتصدر الجوف نشر الشبكات الذكية، بدعم من محطة طاقة شمسية كبيرة.
في ديسمبر 2023، أطلقت شركة ENOWA شبكة ذكية عالية الجهد لنيوم، كما قدمت شركة CHINT حلول الشبكات الصغيرة في مؤتمر الشبكات الذكية في المملكة العربية السعودية (SASG).
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