مركز قطر للمال يستضيف النسخة العشرين من مؤتمر منتدى التسجيل التجاري في الدوحة

(MENAFN
- qf) 4 نوفمبر 2024، الدوحة – قطر: انطلقت اليوم في الدوحة أعمال المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024 الذي يستضيفه مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – بفندق لو رويال ميريديان الدوحة، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها هذا الحدث البارز في قطر بحضور شخصيات مرموقة تمثل أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء في المنتدى، ومنظمات شريكة، وعدد من قادة الأعمال ونخبة من الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات لعدة شخصيات منهم السيدة لويز سميث، رئيس منتدى التسجيل التجاري والرئيس التنفيذي لإدارة التسجيل التجاري في المملكة المتحدة، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال.
تحت شعار "السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية" تناولت جلسات اليوم الأول للمؤتمر مواضيع هامة تضمنت التعاون بين السجلات التجارية عبر الحدود وشطب الشركات دون تصفية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مزودي خدمات الشركات وتخفيض رسوم التسجيل. واختُتم اليوم الأول بحفل عشاء رسمي وعروض تراثية قدمت للحضور تجربة فريدة لأصالة الضيافة والثقافة القطرية العريقة.
وفي تعليقه على نجاح اليوم الأول للمؤتمر قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "استضافة النسخة العشرين لمنتدى التسجيل التجاري في قطر تعكس روح التعاون والرؤية المشتركة التي تجمعنا. إن هذه المبادرة المبنية على أساس الشراكات الطموحة لا تساهم في تعزيز العلاقات بين مختلف أعضاء المنتدى وحسب بل تعزز مكانة الدولة كوجهة متميزة للأعمال. ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع شركائنا على دعمهم المتواصل الذي ساهم في استضافة هذا المؤتمر الدولي".
من جهتها قالت السيدة لويز سميث، رئيس منتدى التسجيل التجاري: "يلتقي مجتمع التسجيل التجاري العالمي هذا الأسبوع في مدينة الدوحة لعقد مؤتمرنا السنوي الذي سيمتد لأربعة أيام وسيشارك فيه متحدثين بارزين وخبراء في مجال التسجيل التجاري لمناقشة مسائل مهنية هامة تتضمن مستقبل السجلات التجارية، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ القوانين، ومكافحة غسيل الأموال، والملكية النفعية والتعاون الدولي. ويشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر لفريق عمل مركز قطر للمال على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وعلى جهودهم الحثيثة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية لاستضافة هذا المؤتمر، وكلنا ثقة بأن هذه النسخة ستحقق نجاحاً باهراً".
من جانبه قال السيد مارتن فيدلر جونز، الأمين العام لمنتدى التسجيل التجاري: "يمثل هذا المؤتمر حدثاً بارزاً لمنتدى التسجيل التجاري. وفي الواقع لقد فاقت تحضيرات فريق عمل مركز قطر للمال كل التوقعات في التحضير لاستضافة نسخة استثنائية من هذا المؤتمر سيشارك فيها أكثر من 40 خبير دولي من مختلف أرجاء العالم للتحدث في جلسات المؤتمر البالغ عددها 18 جلسة والتي ستعقد على مدار أربعة أيام وستناقش مواضيع حيوية ومهمة في مجال التسجيل التجاري".
مؤكداً على أهمية المؤتمر قال السيد ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: "نحن فخورون باستضافة المؤتمر السنوي لمنتدى التسجيل التجاري 2024 لأول مرة في قطر ونرحب بخبراء التسجيل التجاري من جميع أنحاء العالم. إن استضافة هذا الحدث يؤكد التزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة التي تعد محركاً أساسيأ للتنمية والتنويع الاقتصادي".
والجدير بالذكر أن المؤتمر سيمتد على مدى الأيام الثلاثة المقبلة وسيتضمن جلسات نقاشية تتركز حول مواضيع مهمة للسجلات التجارية بما في ذلك إعادة توطين الشركات، وأهمية الرقابة والتنفيذ وتطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم. وسيتضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية إقليمية ستُعقد بشكل منفصل في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات المنظمات الشريكة وعروض مرئية عن أحدث الرؤى والتوجهات في مجال التسجيل التجاري.
كما سيتضمن المؤتمر جلسة نقاشية رئيسية حول "الملكية النفعية" ستعقد يوم الأربعاء وستتناول المحاور التالية: "تعزيز مفهوم الملكية النفعيةعالمياً"، "الأطر القانونية لمكافحة غسيل الأموال عالمياً"، "رؤى عالمية حول الملكية النفعية" و"توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)".
أما اليوم الرابع والأخير للمؤتمر فسيشهد الإجتماع السنوي للجمعية العمومية لأعضاء منتدى التسجيل التجاري لعام 2024 وذلك بعد اختتام أعمال المؤتمر مباشرة .
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