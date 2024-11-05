منظومة الرعاية الصحية في ظل الذكاء الاصطناعي.. فرص متنامية وتحديات مستجدة

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 5 نوفمبر 2024: مما لا شك فيه أن عصر الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مختلف مناحي الحياة البشرية. فهو أضحى يوفر فرصًا كبيرة وغير مسبوقة من خلال أنظمته وبرامجه القادرة على محاكاة القدرات الذهنية للإنسان، مثل التعلم واتخاذ القرارات وحل المشكلات - لكنها فرص لا تخلو من ثمة تحديات مستجدة ومخاطر أخلاقية محدقة، لا سيما في مجال الرعاية الصحية.
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد مصطفى غالي، أستاذ الدراسات الإسلامية وأخلاقيات الطب الحيوي في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، إن الذكاء الاصطناعي يعد من أهم محطات التقدم الحضاري الراهن. سيكون من باب التقصير مقارنته، على سبيل المثال، بالتطور التقني الذي تمثل في أطفال الأنابيب، والتخصيب الصناعي، أو الاستنساخ أو الخلايا الجزئية. فبالنظر إلى تشعّب تطبيقاته التي أحدثت ثورة في عالم التكنولوجيا، فإن الذكاء الاصطناعي يرقى من حيث الأهمية إلى اكتشاف الكتاب، أو الطباعة، أو الرقمنة أو حتى الانترنت. إنه وجه من أوجه التقدم التقني الذي يمثل مرحلة تاريخية طبيعية ستميز عصرنا الحالي إلى الأبد.
والجدير بالذكر أن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، الذي سيعقد نسخته السابعة في الدوحة يومي 13 و14 نوفمبر 2024، سيخصص إحدى جلساته لتعميق النقاش بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
واحد من بين التقارير التي سيجري إصدارها في القمة يحمل عنوان "الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الرعاية الصحية: وجهات نظر إسلامية بشأن المساءلة الطبية". التقرير يبرز مدى إسهام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المساعدة على التشخيص والعلاج وتقديم الرعاية الشاملة للمرضى، علاوة على استكشاف التحديات الأخلاقية التي يمثلها الذكاء الاصطناعي، لا سيما في سياق المساءلة الطبية. كما يتوسع التقرير في بحث إشكالية تحديد المساءلة الطبية من منظور التقاليد الأخلاقية والإسلامية، متضمنًا جملة من التوصيات القابلة للتنفيذ لفائدة واضعي السياسات والمتدخلين ذي الصلة.
من جانبها، قالت مها العاكوم، مدير البحوث وتطوير السياسات بالإنابة في مؤتمر (ويش)، والتي تُعدّ بِمعيّة الدكتور غالي، من المؤلفين الرئيسيين للتقرير: "بما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من عملية التشخيص والعلاج ورعاية المرضى، فإنه ينبغي علينا التأكد من أن هذه الابتكارات تحترم المعايير الأخلاقية التي تحمي كرامة المريض وحقوقه".
وأضافت: "توفر أخلاقيات الطب الحيوي الإسلامي إطارًا قيّمًا لدراسة المسؤوليات الأخلاقية لمقدمي الرعاية الصحية والمطورين والمؤسسات. فمن خلال التعامل مع هذه المبادئ الأخلاقية، يمكننا تعزيز فهم أعمق بشأن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق مسؤولة وعادلة.
وقالت العاكوم إن مؤتمر (ويش) يدرك جيّدًا بأنه مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل منظومة الرعاية الصحية، فقد أصبح من الضروري معالجة التبِعات الأخلاقية التي ترافق هذه التحولات العميقة. وأضافت أن التركيز على تجليات الأخلاق الإسلامية والمساءلة الطبية يأتي في الوقت المناسب لأنه أضحى لزامًا في الفترة الراهنة تعزيز الثقة في منظومة الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق التي تضطلع فيها القيم الثقافية بدور مهم في صنع القرار الصحي.
في هذا الخصوص، أشار الدكتور غالي إلى أن سطوة الذكاء الاصطناعي على العلوم والطب آخذة في التغلغل في مختلف العلوم، لافتًا إلى أنه لا غرابة أن خمسة علماء فازوا هذا العام بجائزة نوبل للعلوم في مجالي الكيمياء والفيزياء، وذلك نظير أبحاثهم وإسهاماتهم العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأوضح أن هذا الجيل المتطور من التكنولوجيا فرض وجوده بقوة في المجال الطبي من خلال تطبيقات مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تحليل الصور والأشعة الطبية والتشخيص الطبي وتسهيل الخدمات الإدارية في المستشفيات، بل إن الروبوتات المبرمجة صارت تتولى إجراء عمليات جراحية دقيقة واقتراح نوعية الدواء الأمثل الذي يمكن للطبيب صرفه إلى المريض.
وأوضح الدكتور غالي، الذي التحق منذ عام 2013 بهيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة وانكب على التعمق في قضايا الأخلاق الطبية في الإسلام، أن الدور الذي يضطلع به الذكاء الاصطناعي على مستوى منظومة الرعاية الصحية ما فتئ يشكل مصدر قلق وتوجّس، لا سيما في شقه المتعلق بالمسؤولية الطبية في حال وقوع خطأ طبي.
وأقر الدكتور غالي بأن العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بالرعاية الصحية تعطي نتائج دقيقة وموثوقة إلى حد كبير، كالمساعدة في التشخيص وتحليل الصور الطبية، والجراحة بمساعدة الروبوتات، وإعطاء نتائج التحاليل الطبية. غير أن الخلاف المتشعّب يكمن في صعوبة فهم أو تفسير الخطوات الداخلية التي قادت هذه البرمجيات إلى الخروج بهذه النتائج. وأوضح أن هذه الحلقة المفقودة هي ما أصبح يصطلح عليها بـ "الصندوق الأسود"، وأن الانتقادات بشأنه تركز بشكل أساسي على أهمية الشفافية والتفسير في مثل هذه التطبيقات الحساسة والتي تؤثر بشكل كبير في تحديد المسؤولية الطبية.
في إطار العلوم الإسلامية والشرعية، يقول الدكتور غالي: "إن الأصل هو حرمة الاعتداء على الجسد لأنه بنيان الله عز وجل؛ وعليه، فلا يُستحل التدخل في الجسد إلا لسبب شرعي مقبول بناء على معرفة طبية. وأبرز أن المسؤولية الطبية في الإسلام تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية: أولها الله سبحانه وتعالى بوصفه خالق الجسد؛ العنصر الثاني هو المريض، الذي له سلطة على جسده، لكنها ليست سلطة المالِك، بل سلطة المؤتمَن. أما العنصر الثالث فهو الطبيب، الذي يتدخل في الجسد بناءً على موافقة العنصرين السابقين، بما يراعي المصلحة المنشودة المتمثلة في "بذل العناية" لتحقيق الرعاية الصحية المنشودة".
وقال إن الطبيب، مستعينًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قد يلجأ في بعض الحالات الطارئة الى تدخلات طبية مستحدثة وجديدة، وبالتالي قد تكون غير مأمونة العواقب. ولهذا فإن رأي المريض بخصوص هذه التدخلات المستحدثة تكون في غالب الأحيان غير مبنية على رأي طبي مستنير أو تراكم معرفي بخصوص كل حالة على حدة. في هذا السياق، أشار الدكتور غالي إلى أن من بين القضايا الخلافية المطروحة حاليًا هي مدى ضرورة إخبار الطبيب لمريضه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار الطبي، لافتًا إلى أنه إذا كان الطبيب غير ملم بخبايا هذه البرمجيات، فإن من واجبه إخبار المريض بذلك كجزء من عملية الحصول على الموافقة المستنيرة من المريض.
في هذا الصدد، أكد الدكتور غالي أن التحدي المطروح بخصوص الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصحية هو اعتماده على البيانات المتاحة ومدى موثوقيتها وتنوعها وشمولها. وشدد على أن أهم تطور وتغيير أحدثه الذكاء الاصطناعي على منظومة الرعاية الصحية هو أن المسؤولية الطبية تحولت من مسؤولية فردية يتحملها في الغالب الأعم الطبيب المعالج، إلى مسؤولية تضامنية مشتركة يدخل فيها عدد من الأطراف التي لم يكن لها دور في السابق في القرار الطبي، مثل علماء البيانات والمبرمجين.
فالعملية العلاجية، وإن كان الركن الأساسي فيها هو الطبيب وعلاقته المباشرة بالمريض، إلا أن تدخل الآلة المدعومة بكم هائل من البيانات يمكن أن يفضي إلى حصول خطأ طبي بدرجات مختلفة – وهو ما يجعل ثنائية المسؤولية القائمة على الطبيب والمريض، تنتفي ضمنيًا. غير أنه في جميع الحالات لا يمكن أن ينسب الخطأ الطبي إلى الآلة لأنها غير مكلَّفة لا أخلاقيًا أو قانونيًا. من يحاسب هو الإنسان، سواء كان طبيبًا أو عالم بيانات ممن توكل إليه اختيار نوعية البيانات التي على أساسها يجري التوصل إلى النتائج.
في هذا السياق، قال الدكتور غالي إن اختيار البيانات، التي تعد وقود الذكاء الاصطناعي، تحدد في كثير من الأحيان طبيعة النتائج التي يتعامل معها الأطباء، الذي يبقون، مع ذلك، الطرف الرئيسي المسؤول حال وقوع مشكلة في التشخيص، بالرغم من وجود الأطراف الجديدة التي أشرنا إليها والتي جاءت من مجال الذكاء الاصطناعي.
على صعيد البلدان العربية والإسلامية، فإن محدودية وضعف موثوقية البيانات باللغة العربية تحد من انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فالبيانات المتوفرة على شبكة الانترنت باللغة العربية، يقول الدكتور غالي، ضعيفة ومستمدة في أغلبها من مواقع التواصل الاجتماعي والكتابات غير الأكاديمية، إذْ لا يمكن مقارنتها، مثلًا، باللغة الإنجليزية، مما يفاقم الفجوة الرقمية، هذا بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الآلات والبرمجيات التي ترغب فيها البلدان الإسلامية، وذلك لاعتبارات سياسية واقتصادية.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يتحول إلى أداة دولية، إذا ما بقي يعتمد بشكل أساسي على البيانات باللغة الإنجليزية – بل سيبقى فقط أداة غربية. ورأى أنه ينبغي لزامًا الاعتماد على تعدد اللغات، لا سيما اللغة العربية، مشددًا على أنه بدون توسيع قاعدة هذه اللغات، فإنه سيبقى هناك قصور مهما عمل القيّمون على الذكاء الاصطناعي على إضفاء بُعد دولي عليه.
وخلص الدكتور غالي إلى أن المسؤولية الطبية عن التشخيص والرعاية والأخطاء الطبية في عصر الذكاء الاصطناعي آخذة في التحول بشكل خاص من المنظور الفردي إلى المنظور الجماعي التضامني. ويبقى السؤال العريض، بحسبه، هو ما السبيل للتكيف واتخاذ القرارات الصحيحة، خصوصا وأن قطار الذكاء الاصطناعي، الذي انطلق حديثًا، لا ينوي التوقف عند محطة معينة، وأن المرحلة الجنينية لهذه التكنولوجيا يراد لها حقيقةً أن تحاكي العقل البشري – بل والتفوق عليه إن استطاعت إلى ذلك سبيلًا.
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