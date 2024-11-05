مؤسسة قطر تطرح تذاكر "الغرّة للآداب والفنون" وتدعو كافة أفراد المجتمع للمشاركة

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 4 نوفمبر 2024: تنطلق فعاليات الغرّة للآداب والفنون التابعة لمؤسسة قطر بعد أسابيع قليلة، ويمكن للجمهور الحصول على التذاكر الآن.
ستنطلق الفعالية، التي تقام برعاية صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2024، وستشكّل منصّة نابضة بالحياة تزخر بالتراث الثقافي والفني للحضارات العربية الإسلامية بمختلف أشكاله ومخرجاته، ليحظى الجميع بتجربة استثنائية.
تبلغ قيمة التذاكر اليومية للبالغين 50 ريالًا قطريًا، بينما تبلغ قيمة التذاكر للأطفال من سن 4 إلى 14 عامًا 35 ريالًا قطريًا. وتبلغ قيمة تذاكر الورش المتخصصة 200 ريال قطري، أما قيمة الدخول إلى غرفة المغامرات فتبلغ 10 ريال قطري. يمكن شراء جميع التذاكر عبر
قالت هند الذوادي، مدير مشروع الغرة ومسؤول الأنشطة والمشاركة المجتمعية بمؤسسة قطر: "الغرّة هي منصّة فريدة للتعبير الفني والثقافي، توفر مساحة نابضة بالحياة حيث يمكن للجميع أن يلتقوا معًا للاحتفال والتفاعل مع ثراء التراث العربي الإسلامي".
وتابعت: "نهدف من خلال هذا الحدث إلى تقديم تجربة غنية ومتنوعة، حيث يمكن لكافة أفراد المجتمع المحلي وعشّاق الفن التفاعل والمشاركة في أجواء إبداعية. صُمّمت الغرّة لتكون مصدر إلهام ومنصة للتواصل والاستكشاف الإبداعي. نتطلّع بكل حماس إلى الترحيب بالجميع في المدينة التعليمية للاستمتاع بهذه التجربة المميزة معنا".
على مدار خمسة أيام من الفعالية التي تستضيفها حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية، سيستمتع الجمهور بعروض موسيقية متنوعة، من بينها عروض أوركسترا قطر الفلهارمونية، وأداء ماهر صليبي،إلى جانب قراءات شعرية وعروض مسرحية يقدّمها طلاب من مدارس مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وتشمل الفعاليات الأخرى ورش عمل متخصصة، مثل فن صنع علامات الكتب للأطفال، والتجليد، والرسم المصغر، وفن الخط العربي. كما سيكون هناك محاضرات وقصص، وأنشطة تفاعلية، وتجارب للطهي الحيّ تُبرز نكهات مميزة من بلدان مثل مصر، وإيران، وسوريا.
وفي السياق نفسه، قال السيد حسن يوسف العبيدلي، مدير إدارة البرامج في صندوق دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية (دعم):" إنه لمن دواعي سرورنا في صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) أن نعلن عن هذه الشراكة مع مؤسسة قطر لدعم فعالية "الغرّة للآداب والفنون"، حيث تمثل هذه الاتفاقية التمويلية خطوة جديدة في التزامنا بدعم المشهد الثقافي العريق في دولة قطر وتعزيز التنمية المجتمعية وإثراء الحوار بين الثقافات. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى إنشاء منصة لا تحتفي بالتعبير الفني فحسب، بل تشجع أيضًا على تبادل الأفكار والتقاليد، بما يسهم في بناء جسور بين المجتمعات وتعميق فهمنا الثقافي المشترك".
وأضاف:" كما أتوجه بالشكر للشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر، والتي تُمكننا من خلال مساهمتها في الصندوق على الاستثمار في مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030."
يعد تعزيز ثقافة الفنون والأدب في المدارس، وترسيخ شعور الانتماء لدى الشباب تجاه ثقافتهم وتراثهم، من العناصر الأساسية في الغرّة. وفي هذا الإطار، تستضيف مؤسسة قطر مسابقة للمدارس الابتدائية والإعدادية في قطر تتخلل تقديم الطلبة عروضًا مستوحاة من كتب الحضارة العربية الإسلامية. وستُشارك المدارس في تجارب أداء أمام لجنة تحكيم، على أن يتم اختيار أفضل أربعٍ منها لتقديم عروضها ضمن الغرة للآداب والفنون.
وقالت عائشة السلطان، منسق الفنون الأدائية في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: "إن مشاركة التعليم ما قبل الجامعي في الغرّة من خلال أداء جوقات مدارسنا هي شهادة على التزامنا برعاية الفنون في التعليم. مثل هذه المبادرات لا تثري الرحلة الأكاديمية للطلاب فحسب، بل تعزز أيضًا شغفهم بالإبداع والتعبير عن الذات".
وأضافت:عبر الانخراط في الفنون، يبني الطلاب علاقة وثيقة بتراثهم الثقافي، ويكتشفون القيم والقصص التي تشكّل هويتهم. هدفنا هو إلهام التعلم خارج حدود الفصل الدراسي، وتنمية العقول التي تقدر جمال الفنون وقوة تأثيرها، باعتبارها عنصرًا أساسيًا للنمو الشخصي وفهم العالم من حولهم."
MENAFN05112024007577015000ID1108852707