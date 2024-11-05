تكريم شركة نيوجن من قبل تقرير جارتنر لمنصات تطبيقات الشركات منخفضة الكود للمرة الخامسة على التوالي

(MENAFN
- Shamalcomms) • اعترف التقييم بشركة نيوجن باعتبارها شركة متخصصة استناداً إلى منصة التحول الرقمي المتقدمة نيوجن ون
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 أكتوبر 2024: حصلت نيوجن سوفت وير، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول التحول الرقمي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، على جائزة جارتنر ماجيك كوادرانت 2024 لمنصات التطبيقات منخفضة الكود للشركات، وقد قام التقرير بتقييم منصة التحول الرقمي الرائدة نيوجن ون، كما قام التقرير بتقييم 13 مزودًا لمنصات التطبيقات منخفضة التكلفة، حيث تم تكريم شركة نيوجن للمرة الخامسة على التوالي.
ووفقًا لـشركة جارتنر، "تُظهر منصات تطبيقات الشركات منخفضة الكود الخاصة بالمؤسسات المضمنة في هذا البحث تبنيًا ناجحًا لتقديم تطبيقات الأعمال في جميع حالات الاستخدام وكل قطاع من قطاعات الأعمال."
تستهدف شركة نيوجن في المقام الأول الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات البنوك والتأمين والحكومة والرعاية الصحية، حيث تتمتع شركة نيوجن بقدرات وإمكانيات كبيرة في مجال معالجة المستندات الذكية و إدارة المستندات، كما عززت قدراتها في التعرف الضوئي على الحروف ومعالجة اللغة الطبيعية باستخدام أدوات برنامج مارفن جين آي.
وبهذه المناسبة قال فيريندر جيت، الرئيس التنفيذي لشركة نيوجين سوفت وير: "نشعر أن حصولنا على التكريم للعام الخامس على التوالي في تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت 2024 لمنصات التطبيقات منخفضة التكلفة للمؤسسات هو شهادة على التزامنا الراسخ بالابتكار والتميز، حيث تتمثل مهمتنا في شركة نيوجن في دفع النمو التحويلي للشركات في جميع أنحاء العالم من خلال تبسيط سير العمل المعقدة ودمج المرونة في جوهر العمليات، فنحن نعمل على تمكين الشركات من النجاح في الأسواق والبيئات التنظيمية المتطورة باستمرار".
إخلاء المسؤولية: لا تؤيد شركة جارتنر أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التصنيفات أو غير ذلك من التسميات فقط. تتألف تقارير جارتنر البحثية من آراء شركة جارتنر البحثية ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات واقعية.
تتنصل جارتنر من جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات للتسويق أو الملاءمة لغرض معين.
MENAFN05112024007410016543ID1108852705
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.