انفوبيب تحصل على رخصة رسائل نصية قصيرة في السعودية وتوفر اتصالات كاملة في جميع أرجاء المملكة

(MENAFN
- teamlewis) من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية وذلك في خطوة بالغة الأهمية تسهم في تحسين خدمات الشركة في جميع أرجاء المملكة والمنطقة.
وأصبح لدى "انفوبيب" بموجب الرخصة اتصالاً مباشراً مع جميع مشغلي خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية ما يضمن تقديمها لنطاق تغطية كامل في جميع أنحاء المملكة. وبفضل رخصة الرسائل النصية القصيرة، فإن "انفوبيب" على أتم الاستعداد الآن لتقديم خدمات تراسل استثنائية إلى الشركات التي تتطلع إلى التفاعل مع عملائها عبر واحدة من أكثر القنوات المستخدمة في اتصالات الشركات. وستوفر "انفوبيب" لعملائها من خلال هذه الخدمة معدلات توصيل ناجح للرسائل وسرعة إيصال رائدتين في القطاع، إلى جانب تحليلات وقدرات متقدمة لإعداد التقارير والتي تعتبر جميعها من الخصائص الأساسية لمنصتها.
ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب إطلاق "انفوبيب" لأول مركز بيانات لها بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو 2024 والذي يتيح للشركات في المملكة إتمام أعداد كبيرة من التفاعلات الرقمية بسرعات عالية وأوقات تأخير منخفضة.
وقال أمسال كابيتانوفيتش، مدير "انفوبيب" المملكة العربية السعودية: "يسرنا الإعلان بأننا أصبحنا قادرين الآن على تقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة إلى الشركات في المملكة العربية السعودية عبر منصتنا للاتصالات السحابية ذائعة الصيت عالمياً. وتتيح هذه الخطوة استضافة كامل حركة الاتصال محلياً وبما يتوافق مع متطلبات الامتثال للتشريعات الوطنية في هذا السياق، كما توفر للشركات أسعاراً تنافسية وخصائص شاملة".
وتمتلك "انفوبيب" مراكز البيانات الخاصة بها في المملكة العربية السعودية والتي تستضيف وتعالج البيانات بشكل آمن ضمن البلاد وفقاً لأفضل المعايير المحلية والدولية لأمن البيانات. ويوفر مركز البيانات في الرياض إمكانية التطوير المستقبلي، ويتمتع بمصداقية كبيرة، كما يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنامية للشركات من مختلف القطاعات.
ويدعم توسع "انفوبيب" أهداف المملكة العربية السعودية في تعزيز أركان اقتصاد رقمي راسخ بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تولى اهتماماً خاصاً إلى التحول الرقمي وسبل تحسين التواصل. وستسهم رخصة الرسائل النصية القصيرة والاتصالات الكاملة التي ستقدمها "انفوبيب" في دعم الشركات المحلية، وتمكينها من توظيف استراتيجيات اتصال فعالة تعزز مستويات مشاركة العملاء وتساعد في تبسيط عمليات هذه الشركات.
وبالتزامن مع جهود توسيع نطاق عملياتها في المملكة، فإن "انفوبيب" ستواصل التزامها بتقديم حلول اتصال مبتكرة تربط الشركات بعملائها بكفاءة عالية.
وكانت "انفوبيب" قد حصدت في وقت سابق من العام الجاري وللعام الثاني لقب رائدة سوق منصات الاتصالات المقدمة كخدمة (CPaaS) والمقدم من شركة "جارتنر" للأبحاث في "تقرير ’جارتنر‘ للرباعي الذهبي لعام 2024 لمنصات الاتصالات المقدمة كخدمة" (2024 Gartner Magic Quadrant™ for Communications Platform as a Service) وذلك تقديراً لقدرتها على التنفيذ وكمال رؤيتها.
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