التخصصي يحصد ست جوائز ستيفي ويحقق قفزة نوعية في إدارة الموارد البشرية

(MENAFN
- Epress release) تُوج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالجائزة الذهبية وأربع برونزيات من "جوائز الأعمال الدولية ستيفي"، تكريمًا لجهوده في تطوير الموارد البشرية وتحسين تجربة الموظفين، وتبني استراتيجيات توظيف مبتكرة، والتي أسهمت في استقطاب 4647 كفاءة محلية وعالمية خلال عامين، وأتمتة 193 عملية، ما رفع معدلات رضا الموظفين الجدد بنسبة 30%.
ويعد التخصصي المستشفى الوحيد بالمملكة الذي حصل على جوائز "ستيفي"، والتي أقيم حفل توزيع جوائزها السنوي الواحد والعشرين بمدينة إسطنبول التركية، بحضور عدد من قيادات الشركات والمؤسسات حول العالم، وقد تقدم لنيل الجائزة 3600 مؤسسة من 62 دولة حول العالم.
وقد أسهمت استراتيجيات التوظيف المبتكرة التي انتهجتها إدارة الموارد البشرية بالتخصصي في تعزيز عملية دمج الموظفين الجدد وإرشادهم عبر استحداث روبوت الدردشة "We Bridge" المعزز بالذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تحقيق كفاءة استثنائية في دعم الموظفين وتحسين تجاربهم.
كما حصل المستشفى على جائزتين برونزيتين عن أفضل قسم للموارد البشرية وأفضل فريق موارد بشرية، في فئة قيادة التحول في قلب مؤسسات الرعاية الصحية، نظير جهوده في تحسين تجربة الموظفين ورفع مستوى الكفاءة التنظيمية من خلال برامج ومبادرات مبتكرة.
إضافة إلى ذلك، توج التخصصي بالجائزة البرونزية لقسم الدعم لهذا العام، في فئة قيادة التحول في إدارة المواهب وتجربة الموظفين، تكريماً لحلوله المبتكرة، مما عزز الكفاءة، وساعد على توجيه تركيز موظفي الموارد البشرية على المبادرات الاستراتيجية.
يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2024 من قبل مجلة نيوزويك .(Newsweek). قم بزيارة KFSHRC.edu
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