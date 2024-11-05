طيران الإمارات تعود إلى إدنبرة برحلة يومية

(MENAFN
- Emirates) دبي، 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024: استأنفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، رحلاتها إلى العاصمة الإسكتلندية إدنبرة، لأول مرة منذ عام 2020. ورحبت فرقة رويال إدنبرة العسكرية الشهيرة بطائرة طيران الإمارات البوينج 777 لدى وصولها إلى مطار إدنبرة.
ومع استئناف هذه الخدمة، أصبحت إدنبرة الوجهة الثامنة لطيران الإمارات في المملكة المتحدة، وستتكامل مع الرحلة اليومية الحالية التي تسيرها الناقلة إلى غلاسكو باستخدام طائراتها الإيرباص A380، ما يتيح للمسافرين 14 رحلة أسبوعياً بين دبي واسكتلندا.
وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "تعد المملكة المتحدة واحدة من أهم أسواقنا، ونحن فخورون باستئناف هذه الخدمة إلى اسكتلندا التي تعد وجهة متميزة يقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم. ستتيح الخدمة الجديدة للمسافرين من وإلى اسكتلندا التمتع بتجربة سفر متميزة على متن طائراتنا من طراز بوينج 777 بشكل مرحلي قبل استخدام طائرات الإيرباص A350 الجديدة على هذا الخط في مرحلة لاحقة. ومع تسييرنا لـ14 رحلة أسبوعية من وإلى اسكتلندا، بات بإمكان المسافرين الآن السفر بسهولة إلى العديد من الوجهات السياحية الشهيرة ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات، مثل تايلاند وأستراليا، إلى جانب مدينة دبي النابضة بالحيوية".
وأضاف: "من شأن سعة الشحن الكبيرة التي توفرها الخدمة الجديدة أن تمكّن المزيد من الشركات في اسكتلندا للتمتع بحلول نقل أكثر كفاءة وموثوقية للوصول إلى الأسواق الدولية بشكل أسرع لتلبية الطلب على منتجاتها. ونحن سعداء بالعودة إلى عاصمة اسكتلندا ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين مع استئناف هذه الخدمة".
وبدوره قال جوردون ديوار، الرئيس التنفيذي لمطار إدنبرة: "نحن سعداء بعودة خدمة طيران الإمارات إلى إدنبرة واستئناف الاتصال المباشر بين عاصمة اسكتلندا ودبي التي تعد أحد أكثر الوجهات شعبية في العالم، إذ يحظى هذا الاتصال المباشر بدبي بترحيب واسع النطاق من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، إذ يتيح لهم فرصاً كبيرة للسفر عبر شبكة الناقلة واسعة النطاق، ومن هذا المنطلق فإننا متحمسون لعودة طيران الإمارات، ونتطلع لتشغيل هذه الخدمة بطائرات طيران الإمارات الجديدة من طراز الإيرباصA350 ، التي توفر للمسافرين فرصة تجربة الدرجة السياحية الممتازة ومقصورة درجة الأعمال الجديدة كلياً".
تعزيز السياحة
تضطلع رحلات طيران الإمارات بدور حيوي في تعزيز السياحة في إسكتلندا، التي باتت تستقطب أعداداً متنامية من السياح، حيث تشير إحصائيات هيئة السياحة الاسكتلندية Visit Scotland، إلى أن الدولة استقبلت 4 ملايين زائر دولي في عام 2023، بنمو نسبته 23% مقارنة بعام 2022، ليساهم القطاع السياحي بذلك بـ 3. 59 مليار جنيه إسترليني في الناتج المحلي. ومن المتوقع أن تساهم رحلات طيران الإمارات إلى اسكتلندا في جذب المزيد من الزوار من الأسواق الرئيسية مثل أستراليا والهند، والعديد من الوجهات الأخرى عبر شبكة طيران الإمارات العالمية التي تضم أكثر من 140 وجهة، مما يساعد في الترويج للتجارب الفريدة والطبيعة الساحرة التي توفرها إسكتلندا للسياح.
تعزيز التجارة
ستعمل الرحلة اليومية لطيران الإمارات إلى إدنبرة أيضاً على تعزيز سعة الشحن المتاحة وتمكين الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة للناقلة، من نقل 16 طناً من البضائع في كل رحلة، ما يوفر دعماً حيوياً للشركات الاسكتلندية، وتحسين روابطها التجارية مع الأسواق العالمية، وزيادة صادراتها من السلع عالية القيمة والحساسة للوقت مثل سمك السلمون والمحار والمشروبات.
ربط المملكة المتحدة بالعالم
تخدم طيران الإمارات المملكة المتحدة بـ 133 رحلة أسبوعياً عبر ثماني وجهات هي لندن هيثرو ولندن غاتويك ولندن ستانستيد ومانشستر وبرمنغهام ونيوكاسل وغلاسكو، باستخدام مزيج من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777.
ويستمتع المسافرون على متن هذه الرحلات بمجموعة من أشهى الوجبات المستوحاة من المناطق الإقليمية، ومجموعة مختارة من المشروبات الفاخرة، وخيارات ترفيهية لا حصر لها عبر نظام الترفيه في الأجواء ice الذي يوفر ما يصل إلى 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب.
وتقلع رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 23" من دبي الساعة 02:50 ظهراً لتصل إلى إدنبرة الساعة 07:05 مساءً. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 24" إدنبرة الساعة 8:40 مساءً لتصل إلى دبي الساعة 8:05 من صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وإدنبرة).
رصيد حافل بالجوائز المرموقة
وتذخر طيران الإمارات برصيد حافل من الجوائز العالمية الرفيعة، حيث حصلت منذ مطلع العام الجاري على أكثر من 25 جائزة بارزة من مجموعة واسعة من المصادر في جميع أنحاء العالم، يتضمن ذلك جوائز "إيرلاين ريتينغس"، وجوائز "باكس إنترناشيونال"، وجوائز "بيزنس ترافلر الشرق الأوسط"، وجوائز "سكاي تراكس وورلد إيرلاينز"، وجوائز السفر العالمية، وجوائز الولاء العالمية.
ومؤخراً، توجت الناقلة بلقب "أفضل ناقلة جوية في العالم" طبقاً لدراسة شاملة أجرتها "تليغراف ترافيل" البريطانية، وشملت 90 شركة طيران عالمية، حيث تفوقت طيران الإمارات في العديد من المعايير تشمل دقة مواعيد الرحلات، وزن الأمتعة المجاني المسموح به، شبكة الوجهات، جودة المطار الرئيسي، عمر الأسطول، تميّز برنامج مكافآت الولاء، وجودة الوجبات على متن الطائرة.
وفازت طيران الإمارات في الشهر الماضي بجائزة "أفضل ناقلة جوية دولية" ضمن جوائز السفر الجوي التي تقدمها مجلة "فوربس ترافيل جايد"، إلى جانب أربع جوائز أخرى بما في ذلك "أفضل برنامج للوجبات في الأجواء" و"أفضل درجة أولى" و"أفضل صالون جوي" و"أفضل صالة للناقلات الدولية". وإلى جانب ذلك أكد تقرير "يوجوف" لشركات الطيران الأمريكية لعام 2024، أن طيران الإمارات لديها "أكثر رضا من العملاء بين المسافرين الأمريكيين"، مما يؤكد التزامها بشعار علامتها التجارية "تميز دائم".
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