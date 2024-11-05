Ooredoo الكويت خيارات متعددة لعملاء الاتصال الرقمي و انترنت بلا حدود

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- BPG Group) في إطار سعيها لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة للاتصال الرقمي والتجارب السلسة، أعلنت Ooredoo الكويت، الرائدة في خدمات الاتصالات والحلول الرقمية، عن إطلاق عرضها المتميز ويوفر العرض خيارات متنوعة للعملاء تشمل إنترنت بلا حدود وبأسعار تنافسية تتناسب مع جميع الفئات، مما يعزز تجربة الاتصال الرقمي ويضمن وصولًا سلسًا لمحتواهم المفضل.
وجاءت هذه المبادرة ضمن استراتيجية Ooredoo الكويت الهادفة إلى تمكين جميع شرائح المجتمع من الاستفادة من أحدث تقنيات الاتصال، حيث يمنح العرض العملاء فرصة الاستمتاع باتصال موثوق ومستمر، سواء كانوا أفرادًا، عائلات، أو حتى أصحاب المشاريع الصغيرة، ليبقوا على تواصل في كل لحظة.
خيارات متعددة تناسب جميع العملاء
استمرارًا لالتزامها بتحقيق تجربة اتصال مميزة، قدمت Ooredoo الكويت في عروض مجموعة واسعة من الخيارات لباقات إنترنت الجيل الخامس (5G) الشهرية، حيث تتنوع بين باقات الـ SIM فقط، الباقات الشاملة مع أجهزة الراوتر، وخصومات خاصة على الشرائح الإضافية. وتأتي هذه العروض لتلبية كافة الاحتياجات وضمان تجربة اتصال فائقة السرعة.
أبرز العروض الحصرية :
• باقة 1 تيرابايت على راوتر 5G مقابل 8.5 د.ك شهريًا، ما يوفر اتصالًا سريعًا لمستخدمي الإنترنت.
باقة إنترنت 5G غير محدودة مع خطي SIM، فقط مقابل 12 د.ك شهريًا، وتشمل راوتر مجاني، مما يجعلها الخيار المثالي لمن يبحثون عن سرعات فائقة واستخدام غير محدود، ويمنح المستخدمين حرية توزيع البيانات على أجهزة متعددة.
• باقة الإنترنت غير محدود مع 3 شرائح SIM وراوتر 5G مجاني، بسعر مميز يبلغ 15 د.ك شهريًا، وهي ملائمة للعائلات وأصحاب المشاريع الصغيرة.
التزام بالابتكار وتجربة رقمية متفوقة
تعكس هذه العروض التزام Ooredoo الكويت بتقديم تقنيات الجيل الخامس الحديثة، وتوفير أجهزة راوتر متطورة تعزز من تجربة العملاء الرقمية. سواء كنت تبحث عن شريحة إضافية، أو تود الحصول على جهاز متكامل مع باقة الإنترنت، فإن Ooredoo تقدم لك تجربة اتصال فريدة بأسعار تنافسية لا مثيل لها.
كما تدعو Ooredoo الكويت جميع عملائها إلى الاستفادة من هذه العروض الحصرية ، للاستمتاع بسرعات إنترنت 5G غير محدودة وترقية أجهزتهم وتجربتهم الرقمية بأسعار مغرية.
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