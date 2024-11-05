عودة "وينتر ديستريكت" إلى دبي: تجربة احتفالية آسرة في موقعٍ جديد

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- BCW Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة 4 نوفمبر– تتهيأ دبي لاستقبال أجواء الأعياد الساحرة من جديد مع عودة مهرجان "وينتر ديستريكت"، الذي يحمل معه روعة الاحتفالات إلى موقعٍ جديدٍ بالكامل، حيث سيتحوّل مسرح مدينة دبي للإعلام خلال الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 إلى عالمٍ من العجائب الشتوية، مقدّماً تجربة احتفالية فريدة تناسب العائلات والأصدقاء وعشاق الأعياد من جميع الأعمار.
وينتر وندرلاند" بحُلّة جديدة وأكثر روعة
بعد النجاح الباهر للموسم الأول، يعود "وينتر ديستريكت" في موسمه الثاني بروحٍ مُتجدَّدة وموقع متميز في قلب دبي. وسيستمتع الزوار بمشاهد الأضواء المتلألئة والزينة البهيجة والأجواء المفعمة بروح الأعياد.
ويمكن للزوار الانغماس في أجواء سوق "وينتر ديستريكت" واستكشاف مجموعة رائعة من الهدايا محلية الصنع، بدءاً من الزخارف اليدوية الفريدة ووصولاً إلى الهدايا التذكارية المميزة، لاستكمال قائمة هدايا الأعياد. ولتلبية كافة الأذواق، يقدم المهرجان تشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات الاحتفالية، بما في ذلك شاحنة "رولينغ جو" من "جو آند ذا جوس"، و"فريدوم بيتزا"، بالإضافة إلى خيارات الوجبات الصحية من "فيد فيت". كما سيقدم الشركاء المميزون في الفعالية، مثل "جيه إيه ريزورتس آند هوتيلز"، خدمات ضيافة استثنائية تليق بروح الموسم.
تجربة احتفالية لجميع أفراد العائلة
لا يقتصر "وينتر ديستريكت" على التسوق وتذوق الأطعمة فحسب؛ بل هو وجهة احتفالية متكاملة. وسيحظى الزوار بتجربةٍ ساحرةٍ لا تُنسى مع "سانتا" في "مغارة سانتا"، مع الاستمتاع بأجواءٍ موسيقية احتفالية، ودعوة الأطفال للمشاركة في أنشطة ممتعة مثل الرسم على الوجوه، والأعمال الفنية الإبداعية، والحرف اليدوية، بالإضافة إلى اللعب في منطقة الثلوج الكبيرة. كما يمكن للعائلات قضاء أوقات مليئة بالمرح من خلال ألعاب الكرنفال وورش العمل المخصصة للأطفال، لضمان تجربة مميزة للجميع.
انضموا إلى الأجواء الاحتفالية
احفظوا هذا الموعد وانضموا إلينا في "وينتر ديستريكت"، الذي تنظمه "إم تو إل كونسيبتس"، للاحتفال بهذه التجربة السحرية التي ستظل ذكراها خالدة في أذهان الزوار من جميع الأعمار. وسواءً كنتم ترغبون في التقاط صور بين الديكورات الجذابة أو الاستمتاع بتذوق الحلويات الاحتفالية أو البحث عن الهدية المثالية، فإنّ "وينتر ديستريكت" لهذا العام يعد زوّاره بأن يكون درّة موسم الأعياد في دبي.
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