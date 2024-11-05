منصة بيتباندا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل زيادة ملحوظة في اعتماد المؤسسات للعملات الرقمية

(MENAFN
- Atteline) دبي، 05 نوفمبر2024: كشفت بيتباندا للحلول التكنولوجية، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية للأصول الرقمية، عن تحقيق قيمة استثمارات المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العملات الرقمية ارتفاعًا كبيرًا بين عامي 2023 و2024، حيث وصلت إلى 338.7 مليار دولار أمريكي. وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الدول التي شهدت هذا الارتفاع، مدفوعةً بالاهتمام من جانب المؤسسات والهيمنة المتزايدة للعملات المستقرة.
وفقًا لبيانات السوق، فإن 93% من قيمة العملات المشفرة المنقولة في المنطقة تتكون من معاملات تزيد عن $10000، مما يؤكد النشاط المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 40 دولة على مستوى العالم، وحصلت على أكثر من $30 مليار دولار من العملات المشفرة خلال هذه الفترة؛ بينما تواصل المملكة العربية السعودية الريادة باعتبارها اقتصاد العملات المشفرة الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنمو سنوي قدره 154%. تهيمن العملات المستقرة الآن على السوق، حيث تمثل 65% من معاملات العملات المشفرة في جميع أنحاء المنطقة، متجاوزة البيتكوين.
مع الإعلان الأخير عن لوائح ضريبية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي والحوكمة، من المتوقع أن تُسهم البيئة التنظيمية المتطورة في تعزيز ثقة المؤسسات في سوق العملات الرقمية بالمنطقة. وتأتي هذه التدابير في إطار التزام دولة الإمارات بالتحول إلى مركز مالي عالمي، مما يضمن بيئة شفافة وآمنة للاستثمارات في مجال العملات الرقمية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نديم لادكي، الرئيس العالمي لشركة بيتباندا للحلول التكنولوجية: "إن النمو المستمر للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخصوصًا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يُبرز الاهتمام المتزايد من المؤسسات في هذا السوق المتطور. إن بنيتنا التحتية، التي تقدم أكثر من 450 أصلًا رقميًا وخدمات تتوافق مع اللوائح التنظيمية، تدعم هذه الاتجاهات، مما يتيح للمؤسسات المشاركة بسلاسة في هذا المجال الاستثنائي. وتساعد التعديلات السياسية التقدمية في دولة الإمارات، مثل قانون الضرائب الذي صدر مؤخراً، على تعزيز نمو القطاع في المستقبل القريب".
وتتيح بيتباندا للحلول التكنولوجية لشركائها الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول، مثل العملات المستقرة والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسلع، من خلال مجموعة من الحلول النموذجية التي تدخل حيز الاستخدام خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عبر واجهة برمجة التطبيقات أو حلول العلامة البيضاء.
MENAFN05112024006284013642ID1108852658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.