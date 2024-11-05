بوزيتف تكنولوجيز تتعاون مع جامعة أميتي دبي لتطوير مهارات المتخصصين في الأمن السيبراني

(MENAFN
- Active DMC) وقعت شركة بوزيتف تكنولوجيز، الرائدة في مجال الأمن السيبراني القائم على النتائج، مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة أميتي دبي، إحدى أكبر الجامعات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تطوير مهارات المتخصصين في الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط.
واتفق الطرفان على مساعدة طلاب الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية في المشاركة في برامج التدريب الداخلي وفعاليات الأمن السيبراني ومشاريع البحث المشتركة، كما تعهدت كلاً من شركة بوزيتف تكنولوجيز وجامعة أميتي دبي باستخدام أحدث التقنيات الحديثة بما يعود بالنفع على الطرفين.
بحسب الدراسات الأخيرة التي أجرتها بوزيتف تكنولوجيز ، فقد ركزت 60% من جميع الهجمات على الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط في العام الماضي على خمسة قطاعات رئيسية لتشمل القطاع الحكومي، والقطاع الصناعي، وقطاع الاتصالات، وشركات تكنولوجيا المعلومات، وقطاع العلوم والتعليم. وفي ظل التوترات الجيوسياسية وزيادة عدد نشطاء القرصنة الإلكترونية التي تستهدف دول الخليج العربي، فقد ارتفع عدد هجمات حجب الخدمة الموزعة بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. ويبدي المهاجمون اهتماماً خاصاً باستهداف الإمارات العربية المتحدة، حيث تشير الدراسة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تتعرض لهجمات سيبرانية متزايدة، حيث تمثل 40% من منشورات منتديات الويب المظلم حول دول الخليج منذ بداية عام 2023.
وفي مواجهة هذه التحديات، أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملموساً في السنوات الأخيرة فيما يتعلق في مجال الأمن السيبراني الوطني. فوفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2023-2024، تعد الدولة من بين الدول الرائدة في مجال الابتكار، حيث حصلت على تصنيف مرتفع في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
في ظل هذه التهديدات المتزايدة، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز أمنها السيبراني. وقد حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث صنفتها منظمة الاتصالات الدولية بين الدول الأكثر ابتكارًا في مجال الأمن السيبراني.
ويشار إلى أن شركة بوزيتف تكنولوجيز ، بدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية في عام 2024، قد أطلقت Positive Hack Camp ، وهو برنامج تدريبي دولي مجاني يركز على الأمن السيبراني العملي للمحترفين العالميين. سيُعقد البرنامج، الذي انطلق في أغسطس 2024، سنوياً. وجمعت النسخة الأولى منه حوالي 70 طالباً من 20 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين.
وبالإضافة إلى المشاريع التعليمية، تستضيف شركة بوزيتف تكنولوجيز سنوياً فعاليات رئيسية مثل المهرجان الإلكتروني الدولي "بوزيتف هاك ديز – Positive Hack Days"، وفعالية التدريب الإلكتروني المفتوح "ستاند أوف - Standoff" لتعزيز التواصل بين خبراء الأمن السيبراني من مختلف البلدان. وفي مايو 2024، استقطب مهرجان PHDays Fest 2 حوالي 200 مشارك دولي من 17 دولة تمتد من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. كما انضم أكثر من 4,500 خبير في الأمن السيبراني إلى فعالية التدريب الإلكتروني المفتوح "ستاند أوف – Standoff على مدار تسع سنوات منذ انطلاقها، وشكلوا 200 فريق من 30 دولة.
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