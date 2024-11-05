حوسبة 58 منشأة صحية منذ بداية العام

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد المنشآت الصحية التي انتهت الحكومة من حوسبتها منذ مطلع العام الحالي ولنهاية الربع الثالث 58 منشأة؛ 6 منها مستشفيات، و52 مركزا صحيا، وفق وثيقة تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي.

وأشارت الوثيقة

إلى أن عدد المنشآت التي جرى تفعيل خدمة توصيل الأدوية فيها 67 منذ مطلع العام الحالي، فيما بلغ عدد الأطباء الملحقين في برنامج الإقامة في طب الأسرة للعام الحالي 43 طبيبا.

وبلغ عدد الكوادر الصحية المدربة في كمختلف المحافظات ضمن برنامج دعم الحياة الأساسي 1604 موظف وموظفة.

الوثيقة، بينت أن عدد المرافق الصحية التي حصلت على الاعتماد منذ مطلع العام الحالي؛ 43 مرفقا، منها 4 مستشفيات و37 مركزا صحيا ومديريتين.

وأشارت إلى أن الحكومة أنجزت 90% من عطاء إعادة تأهيل الطابقين الأرضي والأول في مستشفى السلط القديم لتجهيز البنية التحتية المدنية والكهروميكانيكية للمستشفى الافتراضي، لافتة النظر إلى التأخر في تجهيز البنية التحتية الرقمية للمستشفى نتيجة التأخر في إحالة العطاء.

وضمن تطوير الخطة التنفيذية لخارطة طريق التغطية الصحية الشاملة، جرى اعتماد خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2025-2024، والتي تهدف إلى شمول جميع المواطنين والمقيمين بالتغطية الصحية الإلزامية وبشكل تدريجي بدءا بالرعاية الصحية الأولية، إذ ستساهم الخطة في تحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية، بالأخص نحو مجال توفير تغطية صحية شاملة بجودة عالية وكلفة مقبولة.

والعمل جاري على تطوير الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية، وخطتها التنفيذية تمهيدا لإطلاقها وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز قطاع السياحة العلاجية في الأردن.

كما انتهت الحكومة من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى، والعمل جار حاليا على إعداد استراتيجية القطاع الصحي التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي بشكل شمولي، مما يعزز من قدرته على تقديم الخدمة الصحية الكفؤة لسكان المملكة كافة.

وانتهت الحكومة من إجراءات توقيع عقد استئجار قطعة الأرض المخصصة لإقامة مركز محاكاة متقدم تكنولوجيا لتحقيق التميز والابتكار في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي والعمل جاري على طرح عطاء تنفيذ انشاء المركز، بالإضافة إلى صياغة التشريعات اللازمة لتشغيله.

وفي مجال تحسين إدارة سلاسل التزويد الطبية بما يشمل إدارة ضبط المخزون، انتهت الحكومة من إنشاء المستودع الطبي الحديث في إقليم الوسط وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة مثل السيارات المبردة وغرف التبريد، وتم البدء بالربط الإلكتروني بين المخزن الرئيسي وإدارة مستشفيات البشير كمرحلة أولى ليتم التوسع لربط كافة المستشفيات ومديريات الصحة لاحقا.

والعمل مستمر في إعادة تأهيل المستودعات في إقليمي الشمال والجنوب ومستودعي مستشفيات البشير من خلال تنفيذ عطاء الصيانة لمستودعات الشمال والجنوب وتجهيزه بالمعدات اللازمة، إذ بلغت نسبة الإنجاز الكلية 90%، ومن المتوقع الانتهاء من مستودعي الشمال والجنوب في شهر تشرين الثاني الحالي، ومستودعي البشير في الربع الأول من 2025، بهدف تحسين ظروف التخزين في المستودعات ورفع كفاءة مستوى العمليات بها.

وأطلقت الحكومة 54 خدمة الالكترونية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة لتراخيص العاملين في المهن الصحية ضمن مشروع التطوير المهني المستمر وترخيص وإعادة ترخيص مزاولات المهن للعاملين في القطاع الصحي، وجاري العمل على التجهيز لـ "الحملة الوطنية التوعوية للإعلان عن النظام الإلكتروني للتطوير المهني المستمر".

ومن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية؛ التأخر في تطوير نظام الفوترة نتيجة أمور فنية وتعاقدية، وسيتم العمل على تجربة النظام المطور على مركز صحي كمرحلة تجريبية وبناء على نتيجة ذلك سيتم تطبيقه على المنشآت الصحية.