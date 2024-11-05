45 ألف طالب تقدموا للبعثات والقروض للعام 2024-2025

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تجاوز عدد المتقدمين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025 حتى اللحظة 45 ألف طالب وطالبة، بحسب المستشار الإعلامي لوزير التعليم
العالي والبحث العلمي والناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب.
وقال الخطيب ، الثلاثاء، إن هناك 700 منحة جزئية وكاملة وقروض سيتم تخصيصها لكل لواء من الألوية الأربعة الجديدة التي تم استحداثها أخيرا بموجب قرار مجلس الوزراء، وهي لواء غرب إربد في محافظة إربد، ولواء مؤاب في محافظة الكرك، ولواء بلعما في محافظة المفرق، ولواء المعراض في محافظة جرش.
وأوضح الخطيب أن هذه المنح ستكون موزعة على 200 منحة جزئية لمرحلة البكالوريوس و150 منحة لمرحلة الدبلوم المتوسط و 350 قرضا وبالتالي، سيكون هناك 2800 منحة جزئية وقرض جديد سيتم إضافتها إلى ما يتم تخصيصه إلى 51 لواء موجودا أصلا ضمن التقسيمات الإدارية.
وبين الخطيب أن هناك لواء اعتباريا واحدا لحملة شهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية إضافة إلى الأربعة ألوية الجديدة وبالتالي تتعامل مديرية البعثات مع 56 لواء.
وأشار الخطيب إلى أن مجلس التعليم العالي خاطب وزارة التربية والتعليم وطلب منها أن يتم تثبيت هذه الألوية الجديدة أثناء تسجيل الطلبة لامتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية المقبلة.
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