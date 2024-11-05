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45 ألف طالب تقدموا للبعثات والقروض للعام 2024-2025

11/5/2024 7:19:45 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تجاوز عدد المتقدمين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025 حتى اللحظة 45 ألف طالب وطالبة، بحسب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب.

وقال الخطيب ، الثلاثاء، إن هناك 700 منحة جزئية وكاملة وقروض سيتم تخصيصها لكل لواء من الألوية الأربعة الجديدة التي تم استحداثها أخيرا بموجب قرار مجلس الوزراء، وهي لواء غرب إربد في محافظة إربد، ولواء مؤاب في محافظة الكرك، ولواء بلعما في محافظة المفرق، ولواء المعراض في محافظة جرش.

وأوضح الخطيب أن هذه المنح ستكون موزعة على 200 منحة جزئية لمرحلة البكالوريوس و150 منحة لمرحلة الدبلوم المتوسط و 350 قرضا وبالتالي، سيكون هناك 2800 منحة جزئية وقرض جديد سيتم إضافتها إلى ما يتم تخصيصه إلى 51 لواء موجودا أصلا ضمن التقسيمات الإدارية.

وبين الخطيب أن هناك لواء اعتباريا واحدا لحملة شهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية إضافة إلى الأربعة ألوية الجديدة وبالتالي تتعامل مديرية البعثات مع 56 لواء.

وأشار الخطيب إلى أن مجلس التعليم العالي خاطب وزارة التربية والتعليم وطلب منها أن يتم تثبيت هذه الألوية الجديدة أثناء تسجيل الطلبة لامتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية المقبلة.


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