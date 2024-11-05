آلاف المتطوعين يسهمون في استعادة الحياة الطبيعية بعد الفيضانات بإسبانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من هنادي وطفة (حدث مصور)
مدريد - 5 - 11 (كونا) -- تشهد منطقة (فالينسيا) والمناطق الاسبانية الأخرى المتضررة من العاصفة (دانا) المدمرة التي ضربت البلاد يوم الثلاثاء الماضي حركة إنسانية تضامنية تركت بصمتها في وجدان الشعب الإسباني.
ويتوجه آلاف المتطوعين من مختلف المناطق الإسبانية إلى المناطق المتضررة ولاسيما في (فالينسيا) للمساعدة في البحث عن المفقودين وإزالة الأنقاض وتنظيف المنازل والأحياء حاملين معهم معداتهم الخاصة فيما انطلق آخرون يوزعون المياه والمواد الغذائية على السكان المتضررين في محاولة للتخفيف عنهم واستعادة الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.
وخلفت العاصفة التي تعد الأكثر تدميرا في اسبانيا خلال القرن الحالي ما لا يقل عن 215 قتيلا بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين فيما تسببت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة بأضرار مادية جسيمة حيث أسقطت المباني والجسور وجرفت السيارات والشاحنات وحاصرت المئات في مركباتهم ومنازلهم لمدة ساعات طويلة.
وأدت الفيضانات ايضا الى غمر المنازل والطرقات بالطين لتتعطل مناحي الحياة في الأماكن المتضررة ولاسيما في منطقة (فالينسيا) شرق البلاد حيث يعمل حاليا أكثر من 7500 جندي وعنصر أمن في البحث عن المفقودين ورفع الأنقاض وتنظيف البلدات.(النهاية)
ه ن د / غ ع
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