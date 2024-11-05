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آلاف المتطوعين يسهمون في استعادة الحياة الطبيعية بعد الفيضانات بإسبانيا

11/5/2024 7:17:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من هنادي وطفة (حدث مصور)
مدريد - 5 - 11 (كونا) -- تشهد منطقة (فالينسيا) والمناطق الاسبانية الأخرى المتضررة من العاصفة (دانا) المدمرة التي ضربت البلاد يوم الثلاثاء الماضي حركة إنسانية تضامنية تركت بصمتها في وجدان الشعب الإسباني.
ويتوجه آلاف المتطوعين من مختلف المناطق الإسبانية إلى المناطق المتضررة ولاسيما في (فالينسيا) للمساعدة في البحث عن المفقودين وإزالة الأنقاض وتنظيف المنازل والأحياء حاملين معهم معداتهم الخاصة فيما انطلق آخرون يوزعون المياه والمواد الغذائية على السكان المتضررين في محاولة للتخفيف عنهم واستعادة الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.
وخلفت العاصفة التي تعد الأكثر تدميرا في اسبانيا خلال القرن الحالي ما لا يقل عن 215 قتيلا بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين فيما تسببت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة بأضرار مادية جسيمة حيث أسقطت المباني والجسور وجرفت السيارات والشاحنات وحاصرت المئات في مركباتهم ومنازلهم لمدة ساعات طويلة.
وأدت الفيضانات ايضا الى غمر المنازل والطرقات بالطين لتتعطل مناحي الحياة في الأماكن المتضررة ولاسيما في منطقة (فالينسيا) شرق البلاد حيث يعمل حاليا أكثر من 7500 جندي وعنصر أمن في البحث عن المفقودين ورفع الأنقاض وتنظيف البلدات.(النهاية)

ه ن د / غ ع



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