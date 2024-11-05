Tuesday, 05 November 2024 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتدى الشباب الإفريقي يدعو دول الاتحاد إلى مواجهة تحديات القارة

11/5/2024 7:17:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 11 (كونا) -- دعا منتدى الشباب الإفريقي في ختام فعاليات دورته الرابعة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى "الانخراط في الإجراءات التي بدأتها مفوضية الاتحاد الإفريقي لمواجهة التحديات التي تواجهها القارة".
وأكد البيان الختامي للمنتدى الصادر اليوم الثلاثاء ضرورة أن يكون التعليم وتنمية مهارات الشباب الإفريقي على رأس الأولويات التي يتعين على حكومات البلدان الإفريقية أن توليها اهتماما خاصا بالإضافة الى تطوير ثقافة رقمية شاملة سهل الوصول إليها وعالية الجودة.
ودعا المشاركون بالمنتدى إلى " ضمان حصول الجميع على التعليم الجيد من خلال جعل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي مجانيا وإلزاميا لا سيما في المناطق الريفية والمحرومة".
كما دعا المشاركون في منتدى الشباب الإفريقي إلى " تمكين مشاركة الشباب في صنع القرار وتعزيز وتنفيذ ميثاق الشباب الإفريقي لتكون أصوات الشباب مسموعة في تنمية مستقبل إفريقيا".
وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى الشباب الإفريقي يوم الجمعة الماضي لأربعة أيام بمدينة وهران غربي الجزائر بمشاركة نحو 500 شاب وشابة من 49 دولة إفريقية التي تزامنت مع إحياء اليوم الإفريقي للشباب في الأول من نوفمبر. (النهاية)

م ر / أ م س




MENAFN05112024000071011013ID1108852477

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث