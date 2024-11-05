منتدى الشباب الإفريقي يدعو دول الاتحاد إلى مواجهة تحديات القارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 5 - 11 (كونا) -- دعا منتدى الشباب الإفريقي في ختام فعاليات دورته الرابعة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى "الانخراط في الإجراءات التي بدأتها مفوضية الاتحاد الإفريقي لمواجهة التحديات التي تواجهها القارة".
وأكد البيان الختامي للمنتدى الصادر اليوم الثلاثاء ضرورة أن يكون التعليم
وتنمية مهارات الشباب الإفريقي على رأس الأولويات التي يتعين على حكومات البلدان الإفريقية أن توليها اهتماما خاصا بالإضافة الى تطوير ثقافة رقمية شاملة سهل الوصول إليها وعالية الجودة.
ودعا المشاركون بالمنتدى إلى " ضمان حصول الجميع على التعليم الجيد من خلال جعل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي مجانيا وإلزاميا لا سيما في المناطق الريفية والمحرومة".
كما دعا المشاركون في منتدى الشباب الإفريقي إلى " تمكين مشاركة الشباب في صنع القرار وتعزيز وتنفيذ ميثاق الشباب الإفريقي لتكون أصوات الشباب مسموعة في تنمية مستقبل إفريقيا".
وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى الشباب الإفريقي يوم الجمعة الماضي لأربعة أيام بمدينة وهران غربي الجزائر بمشاركة نحو 500 شاب وشابة من 49 دولة إفريقية التي تزامنت مع إحياء اليوم الإفريقي للشباب في الأول من نوفمبر. (النهاية)
م ر / أ م س
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