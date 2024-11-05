(العربي للتخطيط) و(الملكية الفكرية) الخليجي يبحثان التعاون بمجالات الاستشارات والبحث والتدريب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 11 (كونا) -- بحث المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عبدالله الشامي مع مدير مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساعد الكليب أوجه التعاون في المجالات الاستشارية والتدريبية والبحثية والدعم المؤسسي.
وقال الدكتور الشامي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن المعهد سيطلق برامج وفعاليات خاصة في مجال الملكية الفكرية بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية مبينا أنه سيتم الإعلان عن البرامج والفعاليات قريبا.
بدوره ذكر الكليب في تصريح مماثل ل(كونا) أن المركز مستعد لتبادل المعرفة واستقطاب الخبرات مع المعهد تمهيدا لتعزيز الخطط التدريبية السنوية في دعم وتأهيل الكوادر الخليجية توحيدا لجهود مسيرة العمل الخليجي المشترك.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق بين المعهد العربي للتخطيط ومركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تشكيل فرق عمل مشتركة لتطبيق المرئيات ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية مقرها الكويت تأسست عام 1980 وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات المحلية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية.
أما مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيهدف إلى توفير التدريب اللازم لموظفي مكتب براءات الاختراع والمختصين بالملكية الفكرية في الأمانة العامة وموظفي مكاتب الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون. (النهاية)
م ض / خ د ع
MENAFN05112024000071011013ID1108852476
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