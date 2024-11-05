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(العربي للتخطيط) و(الملكية الفكرية) الخليجي يبحثان التعاون بمجالات الاستشارات والبحث والتدريب

11/5/2024 7:17:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- بحث المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عبدالله الشامي مع مدير مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساعد الكليب أوجه التعاون في المجالات الاستشارية والتدريبية والبحثية والدعم المؤسسي.
وقال الدكتور الشامي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن المعهد سيطلق برامج وفعاليات خاصة في مجال الملكية الفكرية بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية مبينا أنه سيتم الإعلان عن البرامج والفعاليات قريبا.
بدوره ذكر الكليب في تصريح مماثل ل(كونا) أن المركز مستعد لتبادل المعرفة واستقطاب الخبرات مع المعهد تمهيدا لتعزيز الخطط التدريبية السنوية في دعم وتأهيل الكوادر الخليجية توحيدا لجهود مسيرة العمل الخليجي المشترك.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق بين المعهد العربي للتخطيط ومركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تشكيل فرق عمل مشتركة لتطبيق المرئيات ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية مقرها الكويت تأسست عام 1980 وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات المحلية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية.
أما مركز تدريب الملكية الفكرية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيهدف إلى توفير التدريب اللازم لموظفي مكتب براءات الاختراع والمختصين بالملكية الفكرية في الأمانة العامة وموظفي مكاتب الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون. (النهاية)

م ض / خ د ع




MENAFN05112024000071011013ID1108852476

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