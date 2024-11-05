آخرها الحرب على غزة.. فلسطيني يطوع حبات الزيتون في أعماله الفنية

MENAFN - Amman Net) في مشهد اصطف فيه الإمام وخلفه المصلون وأدوا صلاة الجنازة على عدد من الشهداء المضرجين بدمائهم جسَّد الشاب الفلسطيني نضال أسمر عبر حبات الزيتون عمله الفني التشكيلي الأخير، وأكمل لوحته (الحرب على غزة) التي روت -وبأدق التفاصيل- المعاناة والقهر ولا سيما الموت.







آخر أعمال الشاب نضال أسمر صلاة الجنازة على الشهداء (الجزيرة)

على طريقته، وبمثل هذا الشهر من كل عام وتزامنا مع موسم الزيتون، اعتاد الشاب أسمر ومنذ أكثر من عقدين النقش على حبات الزيتون، وبإبداعه يخرج لوحة فنية تتكامل فيها أركان العمل المميز الذي ينقل عبره رسائل مختلفة والتي غالبا ما تتزامن وحدث عام يعيشه الفلسطينيون، مما يجعلها كأعمال فنية فيها عنصر الغرابة والجمال تحظى بقبول واسع.







عمل فني يحتاج إلى بعض التركيز والإبداع (الجزيرة)

كان لمشهد الجنازة الذي أعده أسمر أمامنا بمنزله في بلدة روجيب قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ومكث فيه زمنا، آخر المواضيع التي استكمل بها لوحته حول الحرب على غزة، وهو العنوان الأوسع الذي جسَّد تحته أعماله، فاستعرض دور الطبيب والمسعف ورجل الإنقاذ والصحفي وحال الناس مع التهجير والفقد والمعاناة بأشكالها المختلفة.

لا يحتاج أسمر، كما يقول للجزيرة نت، سوى لفكرة تدور يقلبها في رأسه ثم يسقطها عملا فنيا متقنا وبضع حبات من الزيتون وأعواده، ومن ثم كاميرا يوثق عبرها عمله، ويقوم بعرضه لجمهوره، فبغير التصوير لن يتمكن من حفظ أعماله، خاصة أن الزيتون يعرف بتأكسده السريع وتعفنه.

يحدثنا نضال أسمر (33 عاما) بينما كان يواصل نقشه على حبات الزيتون لإنتاج لوحته الجديدة، ويقول إنه ألِفَ هذا العمل منذ 21 عاما عندما كان طفلا صغيرا، حيث يقوم مع نهاية كل موسم زيتون بأخذ تلك الحبات، وينقش عليها عملا معينا مجسدا بها أحد مشاهد نهاية الموسم وفرحة المزارعين بذلك وغيرها من الأفكار.







منذ أكثر من عقدين يمارس نضال أسمر عمله الفني (الجزيرة)

ويضيف "لاقت الأعمال قبولا بين الناس ونالت إعجابهم، وصاروا يسألونني عن عنوان العمل وما إذا كان بالإمكان توسعته لتناول عدة أفكار، وذات مرة وفي العام 2020 عكفت على إعداد عمل وتجهيزه وبقي النشر، لأتفاجأ بهدم الاحتلال منزلا في قريتنا، فاستعرضت الهدم عبر خيمة وهدم وحالة حزن وغضب وأوصلت رسالتي".

ومن ثم أعددت عملا عن عملية "نفق الحرية" وهروب 6 أسرى من سجون الاحتلال، ومن ثم حالة المقاومة بشمال الضفة الغربية لا سيما كتائبها المقاومة ومجموعات عرين الأسود والشهداء والجنائز وكل ما يدور في فلك ذلك.

وهذا العام برزت أعمال أسمر بشكل أكبر لطرحها موضوع الحرب على غزة، واستمد أفكاره من أبرز ما تداوله الناس من القهر والجوع والحرمان والمعاناة، وأبرزها عبارة "روح الروح" لمن فقد حفيدته، و"يا رب ابني" و"يوسف أشقر وشعره كيرلي" وعلها كلمة الزميل وائل الدحدوح "معلش، بدهم ينتقموا منا في أولادنا" كانت أبرز تلك الأعمال.







أعمال الفنان نضال أسمر تجسد معاناة الفلسطينيين وآلامهم (الجزيرة)

ويقول أسمر بلهجته الفلسطينية "خليت (جعلت) حبات الزيتون تحكي"، أي أنه استطاع أن يوصل بعمله رسالته بكل فحواها ومحتواها الكامل، ويضيف "حبة الزيتون أفضل ما يعكس رسالة الفلسطيني، وترمز لتمسكه بأرضه وثباته فيها ورفضه للتهجير".

ويعاني أسمر وعائلته كباقي أهالي قريته روجيب وقرى فلسطينية كثيرة من مصادرة الاحتلال لأرضهم المقدرة بنحو 100 دونم (الدونم=ألف متر مربع)، ويحرمهم الوصول إليها وقطف زيتونهم، وبفعل الاستيطان يمنعهم منذ نحو ربع قرن من رعايتها والعمل بها.

وأي كان لون حبة الزيتون، خضراء أم سمراء، ليس مهما بالنسبة لأسمر، فهو يختار عمله بما يتناسب معها، والأهم برأيه تناسق العمل، فيختار أعواد الزيتون الملائمة للشكل الذي يريد، "وبهذا صعوبة كبيرة، فليس شرطا أن تجد دوما عودا مناسبا، كإشارة النصر مثلا أو أخرى تبين حالة الجلوس أو يدين مرفوعتين وهكذا".

ويحتاج إنتاج العمل الواحد كما يقول أسمر لنحو 5 أيام لإصداره بشكل كامل، ويقول إن النقش على حبات الزيتون وجعل اللوحة مكتملة الأركان بكل تفاصيلها يستغرق وقتا، إضافة لعملية التصوير والمعالجة للصور، وأكثر أهمية هو اختياره الفكرة والإعداد لها.







بضع حبات من الزيتون وأعواده هو ما يحتاجه أسمر إضافة للتصوير وقبل ذلك كله الفكرة (الجزيرة)

ووجد الشاب أسمر نفسه بأعمال تعبر عن هموم الناس ومعاناتهم بفعل الاحتلال أكثر من التطرق لمواضيع اجتماعية عادية، خاصة وأن الناس يتداولون صور تلك الأعمال على صفحاتهم، وهو يحتفظ أيضا على هاتفه الشخصي بمئات المقاطع المصورة التي تظهر آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني والتي يترجمها لاحقا إلى أعمال فنية جميلة.

بتجربته الجديدة والموسمية ينقل الشاب نضال أسمر عبر لوحاته الفنية عملا يحكي "بالصوت والصورة" حسب وصفه واقع الفلسطينيين من منظور آخر أحبه الناس وصار مقبولا ومنتشرا بينهم بشكل كبير، كما يقول.

وزيادة في التعريف بعمله واتساع رقعته عبر مواقع التواصل عمد إلى شرح كل عمل فني وكتابة إلى ماذا يرمز، ومن ثم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، وأمام كل محاولاته للإبداع وتطوير ذاته، يبقى حفظ عمله من حبات الزيتون ولفترة زمنية أطول أكثر معضلة تواجهه.