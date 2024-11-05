سلسلة كارفور تغلق أبوابها في الأردن .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد أن أعلنت سلسلة "كارفور" إغلاق أبوابها في الأردن وإيقاف جميع عملياتها وعدم الاستمرار في العمل داخل المملكة، دعت مجموعة الفطيم لافتتاح العلامة التجارية الجديدة "هايبر ماكس" في الأردن اليوم الثلاثاء.وقالت في بيان : "يسعدنا دعوتكم لمشاركتنا تدشين "هايبر ماكس" علامتنا التجارية للمواد الغذائية في قطاع التجزئة الجديد تمامًا في الأردن والمملوكة بالكامل لماجد الفطيم".

و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي

علق يعقوب : شيء طيب و ممتاز، ماجد الفطيم في كل الأحوال هو مالك و ليس مستثمر، بالتوفيق

و قالت هاجر : غيّروا الاسم فقط في الأردن، و باقي أنحاء العالم ضل كارفور و جميع الفروع تدعم بعض، كارفور داعم لجيش الاحتلال النازي و هو من قدّم طرود للجيش

و أضافت نايا : مجموعة الفطيم لازم تصرح انها لا تتعامل مع أي جهة صهيونية أو تدعمهم، أما انهم غيرو الاسم و يفتتحو من جديد، يعني مبروك بس هو من الأصل المواطن قاطع كارفور لسبب و هو دعمهم للاحتلال، فما تطمنا لسا من كلام الفطيم مش واضح

و علق أيمن : من شمال غزة ومن وسط الحصار نوجه عميق شكرنا لنشامى الأردن الأبطال ولا عزاء لتلك الشركات المارقة سيلفظها التاريخ شكرا للأردن

و قالت عُلا : الجهل عند بعض الناس لما تكون بس حافظة ومش فاهمة وشغل قطع ارزاق، كانت المشكلة انو تابع لكارفور الفرنسي وانو بعطيهم نسبة عالإسم

وهسا لما قررو يتركوهم ويبطلو يعطوهم مصاري ويبلشو لحالهم باسم جديد برضو لازم تقاطعوهم يعني؟ مهو اكيد نفس المستثمر بس انفصل عن الشركة الام الداعمة وصار لحالو مش داعم

و أضافت دينا : الله يعوض كل الناس الي تعطلت عن شغلها ويرزقهم بشغل افضل واحسن

وبينت المجموعة أن السلسلة الجديدة ستوفر عبر متاجرها البالغ عددها 34 متجرًا في مختلف أنحاء الأردن المواد الغذائية محلية المصدر، وبدأت سلسلة "هايبر ماكس" منذ قليل بإرسال رسائل للأردنيين بعروض محلية الصنع

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · سلسلة "كارفور" تغلق أبوابها في الأردن

وقد أوضح العضو والقيادي في "الأردن تقاطع" BDS حمزة خضر عن تفاصيل إغلاق سلسلة كارفور ومدى تأثير حملات في المقاطعة في الأردن.

