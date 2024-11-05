سلسلة كارفور تغلق أبوابها في الأردن .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد أن أعلنت سلسلة "كارفور" إغلاق أبوابها في الأردن وإيقاف جميع عملياتها وعدم الاستمرار في العمل داخل المملكة، دعت مجموعة الفطيم لافتتاح العلامة التجارية الجديدة "هايبر ماكس" في الأردن اليوم الثلاثاء.
وقالت في بيان : "يسعدنا دعوتكم لمشاركتنا تدشين "هايبر ماكس" علامتنا التجارية للمواد الغذائية في قطاع التجزئة الجديد تمامًا في الأردن والمملوكة بالكامل لماجد الفطيم".
و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي
علق يعقوب : شيء طيب و ممتاز، ماجد الفطيم في كل الأحوال هو مالك و ليس مستثمر، بالتوفيق
و قالت هاجر : غيّروا الاسم فقط في الأردن، و باقي أنحاء العالم ضل كارفور و جميع الفروع تدعم بعض، كارفور داعم لجيش الاحتلال النازي و هو من قدّم طرود للجيش
و أضافت نايا : مجموعة الفطيم لازم تصرح انها لا تتعامل مع أي جهة صهيونية أو تدعمهم، أما انهم غيرو الاسم و يفتتحو من جديد، يعني مبروك بس هو من الأصل المواطن قاطع كارفور لسبب و هو دعمهم للاحتلال، فما تطمنا لسا من كلام الفطيم مش واضح
و علق أيمن : من شمال غزة ومن وسط الحصار نوجه عميق شكرنا لنشامى الأردن الأبطال ولا عزاء لتلك الشركات المارقة سيلفظها التاريخ شكرا للأردن
و قالت عُلا : الجهل عند بعض الناس لما تكون بس حافظة ومش فاهمة وشغل قطع ارزاق، كانت المشكلة انو تابع لكارفور الفرنسي وانو بعطيهم نسبة عالإسم
وهسا لما قررو يتركوهم ويبطلو يعطوهم مصاري ويبلشو لحالهم باسم جديد برضو لازم تقاطعوهم يعني؟ مهو اكيد نفس المستثمر بس انفصل عن الشركة الام الداعمة وصار لحالو مش داعم
و أضافت دينا : الله يعوض كل الناس الي تعطلت عن شغلها ويرزقهم بشغل افضل واحسن
وبينت المجموعة أن السلسلة الجديدة ستوفر عبر متاجرها البالغ عددها 34 متجرًا في مختلف أنحاء الأردن المواد الغذائية محلية المصدر، وبدأت سلسلة "هايبر ماكس" منذ قليل بإرسال رسائل للأردنيين بعروض محلية الصنع
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · سلسلة "كارفور" تغلق أبوابها في الأردن
وقد أوضح العضو والقيادي في "الأردن تقاطع" BDS حمزة خضر عن تفاصيل إغلاق سلسلة كارفور ومدى تأثير حملات في المقاطعة في الأردن.
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