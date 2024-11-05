تقرير: 4 نصائح للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال

(MENAFN
- Asdaf News)
استعرضت اليوم شركة“إس إيه بي كونكر”، وعلى لسان جواو كارفاليو، المدير التنفيذي لشركة“إس إيه بي كونكر” في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا وإفريقيا، مجموعة من النصائح التي تساعد المؤسسات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.
وأشار تقرير جديد صدر مؤخراً عن جارتنر أن نحو ثلث مشاريع الذكاء الاصطناعي قد يتم إلغاؤها بحلول عام 2025 نتيجة لتخطي تكلفتها القيمة المرجوة منها. ودفع هذا التحدي العديد من الرؤساء التنفيذيين إلى الاعتماد على المدراء الماليين لاتخاذ القرار بخصوص ما إذا كانت مبادرات الذكاء الاصطناعي تستحق هذا الاستثمار.
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