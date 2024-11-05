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تقرير: 4 نصائح للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال

11/5/2024 7:01:10 AM
(MENAFN- Asdaf News) استعرضت اليوم شركة“إس إيه بي كونكر”، وعلى لسان جواو كارفاليو، المدير التنفيذي لشركة“إس إيه بي كونكر” في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا وإفريقيا، مجموعة من النصائح التي تساعد المؤسسات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

وأشار تقرير جديد صدر مؤخراً عن جارتنر أن نحو ثلث مشاريع الذكاء الاصطناعي قد يتم إلغاؤها بحلول عام 2025 نتيجة لتخطي تكلفتها القيمة المرجوة منها. ودفع هذا التحدي العديد من الرؤساء التنفيذيين إلى الاعتماد على المدراء الماليين لاتخاذ القرار بخصوص ما إذا كانت مبادرات الذكاء الاصطناعي تستحق هذا الاستثمار.

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