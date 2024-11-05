445 مليون دينار موازنة أمانة عمّان للعام 2025

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بلغت موازنة أمانة عمّان 445 مليون دينار بحسب ما اظهرت مخرجات مشروع موازنة الأمانة للعام 2025.
وأشارت بيانات مشروع الموازنة الى أن 70% من القروض تحولت الى أصول مملوكة لأمانة عمان الكبرى ، فيما تم توحيد ودمج قروض والتزامات بحجم 985 مليون دينار.
ويهدف مشروع الموازنة الى الاستمرار بخطة التحديث والتطوير الاداري ورفع كفاءة أدوات التحصيل من خلال التعاقد مع جهات مختصة، بالاضافة الى الاستمرارية بتنفيذ البنية التحتية والخدمات ضمن الخطة الاستراتيجية 2026-2022.
ونشرت دائرة الموازنة العامة، امس الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
MENAFN05112024000151011027ID1108852024
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