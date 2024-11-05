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445 مليون دينار موازنة أمانة عمّان للعام 2025

11/5/2024 5:18:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغت موازنة أمانة عمّان 445 مليون دينار بحسب ما اظهرت مخرجات مشروع موازنة الأمانة للعام 2025.


وأشارت بيانات مشروع الموازنة الى أن 70% من القروض تحولت الى أصول مملوكة لأمانة عمان الكبرى ، فيما تم توحيد ودمج قروض والتزامات بحجم 985 مليون دينار.


ويهدف مشروع الموازنة الى الاستمرار بخطة التحديث والتطوير الاداري ورفع كفاءة أدوات التحصيل من خلال التعاقد مع جهات مختصة، بالاضافة الى الاستمرارية بتنفيذ البنية التحتية والخدمات ضمن الخطة الاستراتيجية 2026-2022.


ونشرت دائرة الموازنة العامة، امس الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.

MENAFN05112024000151011027ID1108852024

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