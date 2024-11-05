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الناخبون الأمريكيون يصوتون لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لبايدن

11/5/2024 4:37:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عنفار جاش (تقرير اخباري)
واشنطن - 5 - 11 (كونا) -- يتوجه الناخبون الأمريكيون اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد بينما يشتد التنافس بين المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وفي المقابل يبدو أن مرشحة (حزب الخضر) جيل شتاين لا تتمتع بأي حظوظ للفوز بالرئاسة ودخول البيت الأبيض.
وتقليديا ينحسر التنافس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي بينما يحظى مرشحو الأحزاب السياسية المغمورة مثل (الخضر) و(الشاي) باهتمام أقل في هذه الانتخابات.
وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية يصوت الناخبون الأمريكيون أيضا لتجديد أو إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
وينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة سنتين فقط أما أعضاء مجلس الشيوخ فينتخبون لمدة ستة أعوام.
ويسيطر الجمهوريون حاليا على مجلس النواب (الغرفة السفلى للكونغرس) بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا).
وتفتح مراكز التصويت الأولى أبوابها بين الخامسة والنصف صباحا والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي لكل ولاية على أن تبدأ صناديق الاقتراع في الإغلاق السادسة مساء وتغلق أغلبها بين السابعة والثامنة مساء حسب المواقيت المحلية.
وحسب معدل استطلاعات الرأي الوطنية على موقع (ريل كلير بوليتكس) فإن هاريس وترامب متعادلان بحصول كل واحد منهما على 5ر48 بالمئة من دعم الناخبين.
وأظهر استطلاع رأي ختامي أعدته (الاذاعة العامة الأمريكية) و(مؤسسة البث العمومي الأمريكية) ومؤسسة (ماريست ألكشنتز) ونشرت نتائجه عشية الانتخابات تقدم هاريس بأربع نقاط على ترامب على المستوى الوطني.
وحسب الاستطلاع الذي شمل الناخبين المحتملين حصلت نائبة الرئيس على دعم 51 بالمئة في حين حصل الرئيس الأمريكي السابق على دعم 47 بالمئة أي أن تقدم هاريس يقع خارج منطقة هامش الخطأ الذي يصل 5ر3 بالمئة.
وكثف المرشحان بشكل شديد تحركاتهما الانتخابية وجهود إقناع الناخبين المترددين خلال الأيام الأخيرة من السباق الرئاسي.
وفي هذا السياق كشفت مؤسسة (آد امباكت بوليتكس) العاملة في محل رصد الدعاية الانتخابية عن أن حجم الإنفاق على الإشعارات السياسية تجاوز ملياري دولار منذ إعلان هاريس ترشحها نهاية يوليو 2024 عقب انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من الانتخابات.
وأوضحت المؤسسة أن الديمقراطيين أنفقوا أكثر من 460 مليون دولار مقارنة بما أنفقه الجمهوريون على الدعاية السياسية.
ويقدر (معهد السياسة غير الحزبية) الذي أسسته شخصيات ديمقراطية وأخرى جمهورية أن عدد الناخبين في هذه الانتخابات يصل حوالي 244 مليون ناخب.
ووفق أرقام نشرتها (جامعة فلوريدا) الأمريكية فقد تجاوز عدد من صوتوا بشكل مبكر 82 مليون ناخب.
وفتحت مراكز التصويت أبوابها أمام التصويت المبكر قبل عدة أسابيع من يوم الانتخابات الرسمي الذي يوافق الخامس من نوفمبر الجاري.
وحسب شبكة (أن بي سي نيوز) الأمريكية فقد تجاوز عدد الناخبين في التصويت المبكر خلال الانتخابات الرئاسية الماضية 158 مليون ناخب بينما تجاوز 136 مليونا في انتخابات 2016.
ويتنافس ترامب وهاريس للحصول على 270 صوتا على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 مقعدا وبمجرد حصول أي مرشح على 270 صوتا فإنه يكون فائزا بالانتخابات.
ويحتدم التنافس على سبع ولايات متأرجحة على رأسها (بنسلفانيا) و(ميشيغان) التي يتركز فيها الناخبون العرب.
وتعد أغلبية الولايات الخمسين محسومة سلفا لأحد المرشحين مثل (تكساس) المحسومة للجمهوريين و(نيويورك) المحسومة للديمقراطيين.
وإلى جانب الملفات الداخلية التي ستحسم خيارات الناخبين مثل الاقتصاد والتضخم بشكل خاص والهجرة والرعاية الصحية تحتل حرب الاحتلال على غزة مكانة مهمة لدى طيف من الناخبين خاصة في ولاية (ميشيغان).
ويبلغ عدد المسلمين في الولايات المتحدة حوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون وفق تقديرات غير حكومية لأن الحكومة لا تحصي السكان على أساس الدين.
ويحاول المسلمون والعرب الضغط من أجل تغيير سياسة بلادهم تجاه حرب الإبادة الجماعية في غزة.
واختتمت هاريس حملتها بتجمع انتخابي مساء امس الاثنين في ولاية (بنسلفانيا) التي تعد أكثر الولايات المتأرجحة أهمية فيما عقد ترامب من جانبه تجمعه الانتخابي الختامي في ولاية (ميشيغان) المتأرجحة قبل ساعات قليلة من انطلاق عملية التصويت.(النهاية)

ع س ج / ط م ا



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