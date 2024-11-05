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الأجهزة الأمنية الأمريكية تحذر من زيادة جهود التأثير الأجنبي على الانتخابات الرئاسية

11/5/2024 4:37:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 11 (كونا) -- حذرت الأجهزة الأمنية الأمريكية من أن جهات أجنبية تزيد من جهودها للتأثير على عملية انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجرى اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انتخابات تشريعية أيضا.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء امس الاثنين عن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.
وقالت الوكالات الحكومية الثلاث إنها لاحظت منذ يوم الجمعة الماضي ان "خصوما أجانب وخاصة روسيا يقومون بعمليات تأثير إضافية تهدف إلى تقويض الثقة العامة في نزاهة الانتخابات الأمريكية وتأجيج الانقسامات بين الأمريكيين".
وتوقعت "أن تشتد هذه الأنشطة خلال يوم الانتخابات وفي الأسابيع المقبلة وأن تركز روايات التأثير الأجنبي على الولايات المتأرجحة" التي ستحسم السباق الرئاسي.
ونبهت الى ان "روسيا تمثل التهديد الأكثر نشاطا (على الانتخابات) وان من جهود التأثير التي تقوم بها عمل مقاطع فيديو ومقالات مزيفة لتقويض شرعية الانتخابات وبث الخوف في نفوس الناخبين بالإضافة الى التحريض على العنف ضد مسؤولي الانتخابات".
من جهة اخرى حذر البيان أيضا من إيران "تظل تشكل تهديدا كبيرا من حيث التأثير الأجنبي على الانتخابات في الولايات المتحدة".
ويمثل التأثير بمختلف أشكاله على الانتخابات الأمريكية مصدر قلق وتخوف لدى السلطات الأمريكية التي تكثف من اجراءاتها للحيلولة دون تأثر الناخبين أو الطبقة السياسية بالدعاية الأجنبية.(النهاية)

ع س ج / ا ب خ



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