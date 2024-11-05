الأجهزة الأمنية الأمريكية تحذر من زيادة جهود التأثير الأجنبي على الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 5 - 11 (كونا) -- حذرت الأجهزة الأمنية الأمريكية من أن جهات أجنبية تزيد من جهودها للتأثير على عملية انتخابات
الرئاسة الأمريكية التي تجرى اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انتخابات تشريعية أيضا.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء امس الاثنين عن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.
وقالت الوكالات الحكومية الثلاث إنها لاحظت منذ يوم الجمعة الماضي ان "خصوما أجانب وخاصة روسيا يقومون بعمليات تأثير إضافية تهدف إلى تقويض الثقة العامة في نزاهة الانتخابات الأمريكية وتأجيج الانقسامات بين الأمريكيين".
وتوقعت "أن تشتد هذه الأنشطة خلال يوم الانتخابات وفي الأسابيع المقبلة وأن تركز روايات التأثير الأجنبي على الولايات المتأرجحة" التي ستحسم السباق الرئاسي.
ونبهت الى ان "روسيا تمثل التهديد الأكثر نشاطا (على الانتخابات) وان من جهود التأثير التي تقوم بها عمل مقاطع فيديو ومقالات مزيفة لتقويض شرعية الانتخابات وبث الخوف في نفوس الناخبين بالإضافة الى التحريض على العنف ضد مسؤولي الانتخابات".
من جهة اخرى حذر البيان أيضا من إيران "تظل تشكل تهديدا كبيرا من حيث التأثير الأجنبي على الانتخابات في الولايات المتحدة".
ويمثل التأثير بمختلف أشكاله على الانتخابات الأمريكية مصدر قلق وتخوف لدى السلطات الأمريكية التي تكثف من اجراءاتها للحيلولة دون تأثر الناخبين أو الطبقة السياسية بالدعاية الأجنبية.(النهاية)
ع س ج / ا ب خ
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