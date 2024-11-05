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كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى قبيل الانتخابات الأمريكية

11/5/2024 4:37:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 5 - 11 (كونا) -- قالت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى بإتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) صباح اليوم الثلاثاء قبل ساعات فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن الهيئة القول في بيانها إنها رصدت عملية الإطلاق حوالي الساعة 30ر7 صباحا بالتوقيت المحلي من منطقة (ساريوون) بإقليم (شمال هوانغهيه) مشيرة إلى أن الصواريخ حلقت لمسافة حوالي 400 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر الشرقي.
ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل قائلة إن التحليل ما زال جاريا فيما أفادت بأن "الجيش يعزز اليقظة والرقابة العسكرية استعدادا لعمليات إطلاق إضافية ويشارك المعلومات المتعلقة مع السلطات الأمريكية واليابانية مؤكدا الحفاظ على وضع الاستعداد الكامل".
وقال مسؤولون إن كوريا الشمالية ربما أجرت اختبار الأسلحة في وقت قريب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لجذب الانتباه الخارجي.
وفي غضون ذلك ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أنها رصدت إطلاق بيونغ يانغ ما لا يقل عن 7 صواريخ ووصولها إلى ارتفاع أقصى بلغ حوالي 100 كيلومتر.
من جانبها أكدت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ عملية الإطلاق داعية كوريا الشمالية الى الامتناع عن المزيد من الأعمال "غير القانونية والمزعزعة للاستقرار".
وجاءت عملية الإطلاق قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء (بالتوقيت الأمريكي).
كما جاءت بعد 5 أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخ (هواسونغ-19) الباليستي الجديد العابر للقارات في 31 أكتوبر والقادر من الناحية النظرية على الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة.
ويعتقد أن عملية الإطلاق جاءت احتجاجا على التدريبات الجوية المشتركة التي قامت بها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بمشاركة قاذفة قنابل أمريكية من طراز (B-1B) يوم الأحد ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخ (هواسونغ-19) الأسبوع الماضي.(النهاية)

م ك / غ ع



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