كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى قبيل الانتخابات الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 5 - 11 (كونا) -- قالت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ
باليستية قصيرة المدى بإتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) صباح اليوم الثلاثاء قبل ساعات فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن الهيئة القول في بيانها إنها رصدت عملية الإطلاق حوالي الساعة 30ر7 صباحا بالتوقيت المحلي من منطقة (ساريوون) بإقليم (شمال هوانغهيه) مشيرة إلى أن الصواريخ حلقت لمسافة حوالي 400 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر الشرقي.
ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل قائلة إن التحليل ما زال جاريا فيما أفادت بأن "الجيش يعزز اليقظة والرقابة العسكرية استعدادا لعمليات إطلاق إضافية ويشارك المعلومات المتعلقة مع السلطات الأمريكية واليابانية مؤكدا الحفاظ على وضع الاستعداد الكامل".
وقال مسؤولون إن كوريا الشمالية ربما أجرت اختبار الأسلحة في وقت قريب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لجذب الانتباه الخارجي.
وفي غضون ذلك ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أنها رصدت إطلاق بيونغ يانغ ما لا يقل عن 7 صواريخ ووصولها إلى ارتفاع أقصى بلغ حوالي 100 كيلومتر.
من جانبها أكدت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ عملية الإطلاق داعية كوريا الشمالية الى الامتناع عن المزيد من الأعمال "غير القانونية والمزعزعة للاستقرار".
وجاءت عملية الإطلاق قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء (بالتوقيت الأمريكي).
كما جاءت بعد 5 أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخ (هواسونغ-19) الباليستي الجديد العابر للقارات في 31 أكتوبر والقادر من الناحية النظرية على الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة.
ويعتقد أن عملية الإطلاق جاءت احتجاجا على التدريبات الجوية المشتركة التي قامت بها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بمشاركة قاذفة قنابل أمريكية من طراز (B-1B) يوم الأحد ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخ (هواسونغ-19) الأسبوع الماضي.(النهاية)
م ك / غ ع
MENAFN05112024000071011013ID1108851790
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