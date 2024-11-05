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3 ضحايا في عدوان لقوات الاحتلال الاسرائيلي على الضفة الغربية

11/5/2024 4:37:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وقوع ثلاث ضحايا فلسطينيين اليوم الثلاثاء في عدوان لقوات الاحتلال الاسرائيلي على بلدتين بالقرب من مدينتي (جنين) و(طوباس) شمال الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان ان ضحيتين وصلتا الى المستشفى جراء قصف شنه الاحتلال الاسرائيلي على قرية (الشهداء) جنوب (جنين) بالاضافة الى وصول ضحية اخرى الى مستشفى (طوباس) الحكومي من بلدة (طمون).
وبحسب مصادر محلية فإن مسيرة لقوات الاحتلال قصفت موقعا في قرية (الشهداء) بصاروخ بالتزامن مع اعتداء بدأته قواته في بلدة (قباطية) فجر اليوم.
وفي بلدة (طمون) حاصر الاحتلال الاسرائيلي منزلا وقصفه بقذائف (انيرجا) ما ادى الى وفاة شاب وإلحاق اضرار بالغة بالمنزل.(النهاية)

ن ق / غ ع




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