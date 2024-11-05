3 ضحايا في عدوان لقوات الاحتلال الاسرائيلي على الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 5 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وقوع ثلاث ضحايا فلسطينيين اليوم الثلاثاء في عدوان لقوات الاحتلال الاسرائيلي على بلدتين بالقرب من مدينتي (جنين) و(طوباس) شمال الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان ان ضحيتين وصلتا الى المستشفى جراء قصف
شنه الاحتلال الاسرائيلي على قرية (الشهداء) جنوب (جنين) بالاضافة الى وصول ضحية اخرى الى مستشفى
(طوباس) الحكومي من بلدة (طمون).
وبحسب مصادر محلية فإن مسيرة لقوات الاحتلال قصفت موقعا في قرية (الشهداء) بصاروخ بالتزامن مع اعتداء بدأته قواته في بلدة (قباطية) فجر اليوم.
وفي بلدة (طمون) حاصر الاحتلال الاسرائيلي منزلا وقصفه بقذائف (انيرجا) ما ادى الى وفاة شاب وإلحاق اضرار بالغة بالمنزل.(النهاية)
ن ق / غ ع
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