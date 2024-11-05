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سفارة إيطاليا تقيم معرضا للاحتفاء بروائع الخط العربي

11/5/2024 4:37:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من أروى العتيبي
الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أقامت سفارة إيطاليا لدى دولة الكويت معرضا للاحتفاء بروائع الخط العربي بحلته البهية التي اكتسبها بمرور الوقت مكتسيا حللا جديدة يعود الفضل فيها إلى عدد من الفنانين الذين يستخدمونه وسيلة للتعبير في أعمالهم.
وتضمن المعرض الذي أقيم بعنوان (فجر السلام) أمس الاثنين بمقر إقامة السفير الإيطالي لدى الكويت لورنزو موريني بعض أعمال الفنان فريد عبدال الفنية الخطية باستخدام أحبار العلامة التجارية الإيطالية لأدوات الكتابة (أورورا).
وقال السفير موريني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة إن المعرض يمثل رسالة أمل وبداية جديدة في مجال التعاون الثنائي مضيفا أن هذا المزيج يجسد العلاقات القوية والصداقة بين الكويت وإيطاليا وشعبيهما.
وأشار إلى أن (أورورا) علامة تجارية معروفة في إيطاليا للأقلام والأحبار مؤكدا أن تقديم الصناعات الإيطالية من خلال الفن الكويتي بمنزلة فرصة للاحتفال بالثقافتين.
وقال السفير موريني إن شعبي الكويت وإيطاليا يشتركان في قيم ومبادئ وأساليب حياة متشابهة مشيرا إلى أنه سيكون هناك دائما مجالات للتعاون بين الجانبين.
ومن جانبه قال الفنان فريد عبدال في تصريح ل(كونا) إن الاعتماد على الكتابة الرقمية أصبح يشكل تحديا رئيسيا في ممارسة فن الخط مشددا على أن هذا الفن لم يفقد جماله لاسيما أنه متجذر في الثقافة العربية.
وضم المعرض مجموعة واسعة من منتجات (أورورا) مما أتاح فرصة لتجربة بعض أفضل الأحبار والأقلام الإيطالية.
وقالت مديرة قطاع التصدير في (أورورا) ليندا فونزو في كلمتها الافتتاحية للمعرض إن العلامة التجارية التي أسست عام 1919 في إيطاليا تفتخر باستخدام مواد صديقة للبيئة ومستدامة في إنتاج الأحبار والأقلام.
ويأتي المعرض ضمن أنشطة الأسبوع الثقافي الإيطالي في الكويت الذي انطلق 28 أكتوبر الماضي ويختتم أعماله اليوم الثلاثاء. (النهاية)

أ ع / ط م ا



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