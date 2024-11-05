سفارة إيطاليا تقيم معرضا للاحتفاء بروائع الخط العربي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من أروى العتيبي
الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أقامت سفارة إيطاليا لدى دولة الكويت معرضا للاحتفاء بروائع الخط العربي بحلته البهية التي اكتسبها بمرور الوقت مكتسيا حللا جديدة يعود الفضل فيها إلى عدد من الفنانين الذين يستخدمونه وسيلة للتعبير في أعمالهم.
وتضمن المعرض الذي أقيم بعنوان (فجر السلام) أمس الاثنين بمقر إقامة السفير الإيطالي لدى الكويت لورنزو موريني بعض أعمال الفنان
فريد عبدال الفنية الخطية باستخدام أحبار العلامة التجارية الإيطالية لأدوات الكتابة (أورورا).
وقال السفير موريني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة إن المعرض يمثل رسالة أمل وبداية جديدة في مجال التعاون الثنائي مضيفا أن هذا المزيج يجسد العلاقات القوية والصداقة بين الكويت وإيطاليا وشعبيهما.
وأشار إلى أن (أورورا) علامة تجارية معروفة في إيطاليا للأقلام والأحبار مؤكدا أن تقديم الصناعات الإيطالية من خلال الفن الكويتي بمنزلة فرصة للاحتفال بالثقافتين.
وقال السفير موريني إن شعبي الكويت وإيطاليا يشتركان في قيم ومبادئ وأساليب حياة متشابهة مشيرا إلى أنه سيكون هناك دائما مجالات للتعاون بين الجانبين.
ومن جانبه قال الفنان فريد عبدال في تصريح ل(كونا) إن الاعتماد على الكتابة الرقمية أصبح يشكل تحديا رئيسيا في ممارسة فن الخط مشددا على أن هذا الفن لم يفقد جماله لاسيما أنه متجذر في الثقافة العربية.
وضم المعرض مجموعة واسعة من منتجات (أورورا) مما أتاح فرصة لتجربة بعض أفضل الأحبار والأقلام الإيطالية.
وقالت مديرة قطاع التصدير في (أورورا) ليندا فونزو في كلمتها الافتتاحية للمعرض إن العلامة التجارية التي أسست عام 1919 في إيطاليا تفتخر باستخدام مواد صديقة للبيئة ومستدامة في إنتاج الأحبار والأقلام.
ويأتي المعرض ضمن أنشطة الأسبوع الثقافي الإيطالي في الكويت الذي انطلق 28 أكتوبر الماضي ويختتم أعماله اليوم الثلاثاء. (النهاية)
أ ع / ط م ا
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