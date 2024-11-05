بدء التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 5 - 11 (كونا) -- بدأت في قطر اليوم الثلاثاء عملية التصويت في الاستفتاء العام على مشروع تعديلات دستورية على الدستور الدائم للدولة.
وبدأت عملية المشاركة في الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي من خلال وسيلتين الأولى عبر التصويت الورقي بصناديق الاقتراع وذلك بالحضور الشخصي في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها أو الوسيلة الثانية إلكترونيا عبر التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق (مطراش 2) داخل قطر وخارجها.
ومن المقرر أن تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات عقب إغلاق الصناديق لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أعلن في 15 أكتوبر الماضي أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية وسيجري طرحها للاستفتاء بعد موافقة مجلس الشورى.
وذكر الشيخ تميم في كلمة ألقاها لدى افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي ال53 لمجلس الشورى أن "مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة وتعزز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري".
ولفت الى أنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.
وكان مجلس الشورى القطري أقر بالإجماع في 28 أكتوبر الماضي (مشروع التعديلات الدستورية) وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور.
وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في 29 أكتوبر الماضي المرسوم رقم (87) لسنة 2024 بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في هذا الاستفتاء.(النهاية)
س س س / ا ب خ
MENAFN05112024000071011013ID1108851787
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.