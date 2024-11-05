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بدء التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية بقطر

11/5/2024 4:37:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 5 - 11 (كونا) -- بدأت في قطر اليوم الثلاثاء عملية التصويت في الاستفتاء العام على مشروع تعديلات دستورية على الدستور الدائم للدولة.
وبدأت عملية المشاركة في الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي من خلال وسيلتين الأولى عبر التصويت الورقي بصناديق الاقتراع وذلك بالحضور الشخصي في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها أو الوسيلة الثانية إلكترونيا عبر التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق (مطراش 2) داخل قطر وخارجها.
ومن المقرر أن تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات عقب إغلاق الصناديق لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أعلن في 15 أكتوبر الماضي أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية وسيجري طرحها للاستفتاء بعد موافقة مجلس الشورى.
وذكر الشيخ تميم في كلمة ألقاها لدى افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي ال53 لمجلس الشورى أن "مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة وتعزز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري".
ولفت الى أنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.
وكان مجلس الشورى القطري أقر بالإجماع في 28 أكتوبر الماضي (مشروع التعديلات الدستورية) وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور.
وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في 29 أكتوبر الماضي المرسوم رقم (87) لسنة 2024 بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في هذا الاستفتاء.(النهاية)

س س س / ا ب خ



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