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وزارة العدل تطلق خدمة (طباعة إقرار ما بالذمة) عبر تطبيق (سهل)

11/5/2024 4:37:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء إطلاق خدمة (طباعة إقرار ما بالذمة) التي تقدمها الإدارة العامة للتنفيذ عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وذكرت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن الخدمة تتيح لمقدم الطلب (الدائن الحاجز) طباعة إقرار ما في ذمة الغير للمدين (المحجوز عليه) فورا دون رسوم.
وأشارت (العدل) إلى أن الخدمة موجودة من ضمن خدمات الإدارة العامة للتنفيذ التي تقدمها الوزارة عبر تطبيق (سهل). (النهاية)

ض د / ا ف ح




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