وزارة العدل تطلق خدمة (طباعة إقرار ما بالذمة) عبر تطبيق (سهل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء إطلاق خدمة (طباعة إقرار ما بالذمة) التي تقدمها الإدارة العامة للتنفيذ عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وذكرت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي
(إكس) أن الخدمة تتيح لمقدم الطلب (الدائن الحاجز) طباعة إقرار ما في ذمة الغير للمدين (المحجوز عليه) فورا دون رسوم.
وأشارت (العدل) إلى أن الخدمة موجودة من ضمن خدمات الإدارة العامة للتنفيذ التي تقدمها الوزارة عبر تطبيق (سهل). (النهاية)
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