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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 5 سنتات ليبلغ 47ر74 دولار

11/5/2024 4:37:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 5 سنتات ليبلغ 47ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 52ر74 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 98ر1 دولار لتبلغ 08ر75 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بالمقدار ذاته ليبلغ 47ر71 دولار.
وكانت ثماني دول أعضاء في تحالف (أوبك +) اتفقت يوم أمس الأول على تمديد التعديلات في الإنتاج الطوعي التي أجريت في شهر نوفمبر 2023 حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وقالت (أوبك +) في بيان لها إن السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اتفقت على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2ر2 مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون بين دول (أوبك +) بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة باجتماعها الـ53 الذي عقد في أبريل 2024 والتعويض الكامل بحلول سبتمبر 2025 عن الكميات الزائدة عن الإنتاجم منذ يناير 2024 وفق خطط التعويض المقدمة إلى أمانة (أوبك). (النهاية)

خ م / ا ع ب




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