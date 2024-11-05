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(الخدمة المدنية): تعطيل العمل في الأول من ديسمبر المقبل لاستضافة الكويت القمة الخليجية الـ45

11/5/2024 4:37:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء تعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة الـ45 في الكويت.
وذكر الديوان في بيان له على حسابه الرسمي في منصة (إكس) أن جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ستعطل أعمالها في الأول من ديسمبر المقبل مع اعتباره يوم راحة فيما الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها مع مراعاة المصلحة العامة. (النهاية)

ز ه ر / ا ف ح




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