(الخدمة المدنية): تعطيل العمل في الأول من ديسمبر المقبل لاستضافة الكويت القمة الخليجية الـ45

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء تعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة الـ45 في الكويت.
وذكر الديوان في بيان له على حسابه الرسمي في منصة (إكس) أن جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ستعطل أعمالها في الأول من ديسمبر المقبل مع اعتباره يوم راحة فيما الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها مع مراعاة المصلحة العامة. (النهاية)
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