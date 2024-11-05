تعزيز الأمن السيبراني: إنشاء وإدارة شاملة لحماية المؤسسات من المخاطر الرقمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
م. فادي سوداح
عمان- يُعد إنشاء برنامج أمن سيبراني شامل ضرورة ملحة لحماية المؤسسات من التهديدات المتزايدة. يعتمد هذا البرنامج على معايير دولية مثل ISO/IEC 27001:2022، التي تقدم إطارًا فعالًا لتوجيه الحوكمة وإدارة المخاطر وضمان أمن المعلومات. يتيح هذا المعيار للمؤسسات وضع ضوابط صارمة لحماية بياناتها ومواردها الحيوية من المخاطر السيبرانية.
يبدأ البرنامج بتحديد إطار الحوكمة IT Governance وإدارة المخاطر Risk Management، حيث تُوجه الحوكمة السياسات والإجراءات لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايير الأمن السيبراني. تعمل إدارة المخاطر على تحديد التهديدات المحتملة وتحليلها ووضع إستراتيجيات للحد من تأثيرها، مما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على معرفة دقيقة بالمخاطر. وفي هذا الإطار، تلعب إدارات مثل التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر دورًا رئيسا في مراقبة العمليات وتقييم الامتثال، مما يعزز موثوقية الأمن داخل المؤسسة.
يعتبر أمن التطبيقات API's Applications Interfaces جزءًا محوريًا من البرنامج، حيث يتطلب تطوير التطبيقات الآمنة واختبارها لضمان خلوها من الثغرات. يشمل ذلك استخدام تقنيات تحليل الأمان البرمجي وإجراء اختبارات الاختراق للكشف عن نقاط الضعف قبل طرح التطبيق للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يشكل أمن البنية التحتية أساس الحماية، حيث يتضمن إدارة الوصول، وتحديث الأجهزة، وصيانتها بشكل دوري لضمان استمرارية الحماية ومعالجة أي ثغرات أمنية بسرعة وكفاءة.
أما بالنسبة لأمن السحابة Cloud Services، فهو يحتل مكانة متزايدة الأهمية في عصر التحول الرقمي. يعتمد هذا الجانب على استخدام تقنيات التشفير وإدارة الوصول بطرق آمنة لضمان حماية البيانات المخزنة على الأنظمة السحابية من أي انتهاك أو استغلال. كما يمتد تأثير أمن السحابة ليشمل إدارة العمليات الأمنية من خلال مراكز العمليات الأمنية Security Operations Center - SOC، حيث تتم مراقبة الشبكات بشكل مستمر وتحليل البيانات الأمنية والاستجابة الفورية لأي حوادث قد تؤثر على أمن المعلومات.
تشكل استجابة الحوادث IRP – Incident Response Plan جزءًا أساسيًا من البرنامج الأمني، حيث تعتمد المؤسسات على خطط استجابة للحوادث للتعامل مع التهديدات غير المتوقعة. تتضمن هذه الخطط خطوات سريعة لتحديد الحوادث، واحتوائها، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن، مما يضمن تقليل الأضرار وتقديم استجابة فعالة. في هذا السياق، تعد حوكمة البيانات ضرورية لحماية المعلومات الحساسة والامتثال للمعايير الدولية، حيث يتم وضع ضوابط واضحة لحماية البيانات وضمان سلامتها، مما يعزز الثقة العامة في المؤسسة.
يمكن أن توفر ورشات العمل الدورية Training فوائد عديدة للمنظومة وللأفراد المشاركين، من أبرزها تطوير فهم معمق لأمن السيبراني. كما تتيح هذه الورش فرصة التعلم المباشر من خبراء الصناعة حول الأساليب الفعّالة لإدارة التهديدات السيبرانية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الورش فرصًا للتعرف على أفضل الممارسات في مجالي إدارة أمن المعلومات واستجابة الحوادث، مما يعزز من قدرة المشاركين على مواجهة التحديات الأمنية بفعالية أكبر.
تتطلب إدارة المخاطر Risk Management المتعلقة بالأطراف الخارجية، مثل الموردين والشركاء، وضع ضوابط صارمة من خلال عمليات تقييم دقيقة ومستدامة. تسهم هذه المراجعات في التأكد من أن الإجراءات الأمنية المتبعة لدى هذه الأطراف تتوافق مع معايير الأمن السيبراني المعتمدة في المؤسسة. يكمل هذه الجهود برنامج التوعية والتدريب، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني من خلال تدريبات دورية ومحاكاة لاختبار جاهزية الموظفين وتدريبهم على التعامل مع التهديدات المحتملة.
وأخيرًا، تلعب المراجعة الدورية Regular Reviews والامتثال Compliance دورًا محوريًا في ضمان استمرارية البرنامج الأمني، حيث يتم إجراء مراجعات متواصلة للتأكد من توافق السياسات والإجراءات مع المتطلبات الأمنية المعتمدة، مع التركيز على التحديثات الحديثة في معايير الأمن، مثل ISO/IEC 27001:2022 تضمن هذه المراجعات بقاء المؤسسة على اطلاع بأحدث الممارسات وأفضلها، مما يعزز الشفافية والكفاءة في جميع العمليات الأمنية.
في الختام، يمثل برنامج الأمن السيبراني الشامل وسيلة فعالة لحماية الأنظمة والمعلومات، من خلال نهج متكامل يأخذ في الاعتبار جميع جوانب الأمن السيبراني ويطبقها بفعالية داخل المؤسسة، لضمان حماية شاملة ومستدامة في مواجهة التهديدات المتزايدة.
*خبير في تكنولوجيا المعلومات وامن البيانات
MENAFN05112024000072011014ID1108851750
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