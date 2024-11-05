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تعزيز الأمن السيبراني: إنشاء وإدارة شاملة لحماية المؤسسات من المخاطر الرقمية

11/5/2024 4:35:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
م. فادي سوداح






عمان- يُعد إنشاء برنامج أمن سيبراني شامل ضرورة ملحة لحماية المؤسسات من التهديدات المتزايدة. يعتمد هذا البرنامج على معايير دولية مثل ISO/IEC 27001:2022، التي تقدم إطارًا فعالًا لتوجيه الحوكمة وإدارة المخاطر وضمان أمن المعلومات. يتيح هذا المعيار للمؤسسات وضع ضوابط صارمة لحماية بياناتها ومواردها الحيوية من المخاطر السيبرانية.
يبدأ البرنامج بتحديد إطار الحوكمة IT Governance وإدارة المخاطر Risk Management، حيث تُوجه الحوكمة السياسات والإجراءات لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايير الأمن السيبراني. تعمل إدارة المخاطر على تحديد التهديدات المحتملة وتحليلها ووضع إستراتيجيات للحد من تأثيرها، مما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على معرفة دقيقة بالمخاطر. وفي هذا الإطار، تلعب إدارات مثل التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر دورًا رئيسا في مراقبة العمليات وتقييم الامتثال، مما يعزز موثوقية الأمن داخل المؤسسة.
يعتبر أمن التطبيقات API's Applications Interfaces جزءًا محوريًا من البرنامج، حيث يتطلب تطوير التطبيقات الآمنة واختبارها لضمان خلوها من الثغرات. يشمل ذلك استخدام تقنيات تحليل الأمان البرمجي وإجراء اختبارات الاختراق للكشف عن نقاط الضعف قبل طرح التطبيق للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يشكل أمن البنية التحتية أساس الحماية، حيث يتضمن إدارة الوصول، وتحديث الأجهزة، وصيانتها بشكل دوري لضمان استمرارية الحماية ومعالجة أي ثغرات أمنية بسرعة وكفاءة.
أما بالنسبة لأمن السحابة Cloud Services، فهو يحتل مكانة متزايدة الأهمية في عصر التحول الرقمي. يعتمد هذا الجانب على استخدام تقنيات التشفير وإدارة الوصول بطرق آمنة لضمان حماية البيانات المخزنة على الأنظمة السحابية من أي انتهاك أو استغلال. كما يمتد تأثير أمن السحابة ليشمل إدارة العمليات الأمنية من خلال مراكز العمليات الأمنية Security Operations Center - SOC، حيث تتم مراقبة الشبكات بشكل مستمر وتحليل البيانات الأمنية والاستجابة الفورية لأي حوادث قد تؤثر على أمن المعلومات.
تشكل استجابة الحوادث IRP – Incident Response Plan جزءًا أساسيًا من البرنامج الأمني، حيث تعتمد المؤسسات على خطط استجابة للحوادث للتعامل مع التهديدات غير المتوقعة. تتضمن هذه الخطط خطوات سريعة لتحديد الحوادث، واحتوائها، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن، مما يضمن تقليل الأضرار وتقديم استجابة فعالة. في هذا السياق، تعد حوكمة البيانات ضرورية لحماية المعلومات الحساسة والامتثال للمعايير الدولية، حيث يتم وضع ضوابط واضحة لحماية البيانات وضمان سلامتها، مما يعزز الثقة العامة في المؤسسة.
يمكن أن توفر ورشات العمل الدورية Training فوائد عديدة للمنظومة وللأفراد المشاركين، من أبرزها تطوير فهم معمق لأمن السيبراني. كما تتيح هذه الورش فرصة التعلم المباشر من خبراء الصناعة حول الأساليب الفعّالة لإدارة التهديدات السيبرانية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الورش فرصًا للتعرف على أفضل الممارسات في مجالي إدارة أمن المعلومات واستجابة الحوادث، مما يعزز من قدرة المشاركين على مواجهة التحديات الأمنية بفعالية أكبر.
تتطلب إدارة المخاطر Risk Management المتعلقة بالأطراف الخارجية، مثل الموردين والشركاء، وضع ضوابط صارمة من خلال عمليات تقييم دقيقة ومستدامة. تسهم هذه المراجعات في التأكد من أن الإجراءات الأمنية المتبعة لدى هذه الأطراف تتوافق مع معايير الأمن السيبراني المعتمدة في المؤسسة. يكمل هذه الجهود برنامج التوعية والتدريب، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني من خلال تدريبات دورية ومحاكاة لاختبار جاهزية الموظفين وتدريبهم على التعامل مع التهديدات المحتملة.
وأخيرًا، تلعب المراجعة الدورية Regular Reviews والامتثال Compliance دورًا محوريًا في ضمان استمرارية البرنامج الأمني، حيث يتم إجراء مراجعات متواصلة للتأكد من توافق السياسات والإجراءات مع المتطلبات الأمنية المعتمدة، مع التركيز على التحديثات الحديثة في معايير الأمن، مثل ISO/IEC 27001:2022 تضمن هذه المراجعات بقاء المؤسسة على اطلاع بأحدث الممارسات وأفضلها، مما يعزز الشفافية والكفاءة في جميع العمليات الأمنية.
في الختام، يمثل برنامج الأمن السيبراني الشامل وسيلة فعالة لحماية الأنظمة والمعلومات، من خلال نهج متكامل يأخذ في الاعتبار جميع جوانب الأمن السيبراني ويطبقها بفعالية داخل المؤسسة، لضمان حماية شاملة ومستدامة في مواجهة التهديدات المتزايدة.
*خبير في تكنولوجيا المعلومات وامن البيانات

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