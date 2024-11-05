استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

استقر سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، الثلاثاء، عند 55.60 دينار لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 53.60 دينار لجهة البيع.



وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محالّ الصاغة، 63.80 و49.30 دينار على التوالي.