صناعة ألعاب الفيديو بالأردن تقدم فرصا واعدة وداعمة للاقتصاد الوطني

أكد معنيون ومستثمرون في قطاع المعلومات، ان صناعة ألعاب الفيديو بالمملكة تقدم فرصا واعدة يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في دعم نمو الاقتصاد الوطني والمجتمع.



وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الصناعة لا تركز فقط على البرمجة، لكنها توفر فرصاً بمجالات متنوعة، معبرين عن تقديرهم للاهتمام الملكي السامي بهذا القطاع الواعد الذي يشهد تطورات مستمرة.



ويبدأ يوم السبت المقبل المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل، الذي تنظمه مبادرة مختبر الألعاب الأردني "احدى مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية" في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.



وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، إن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، في إطار سعيها للنهوض بهذا القطاع الواعد، وتماشيا مع مخرجات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي ودولي لتطوير هذه الصناعة الواعدة.



وأضاف، أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعة وتبسيط إجراءاتها خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ضمن محور الخدمات المستقبلية للصناعات الإبداعية.



وأشار الى انه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في تشرين الأول 2023، التي أعدتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة.



وتهدف هذه الاستراتيجية بحسب الوزير، إلى أن يكون الأردن مركزا رائدا في تطوير الألعاب الإلكترونية، من خلال توفير بيئة مواتية تعزز الابتكار والتنافس، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية هذه الصناعة، إضافة الى دعم اللاعبين وتوفر لهم بيئة آمنة وصحية.



وبين انه في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية، تم إنشاء قبة الرياضات الإلكترونية في مجمع الملك الحسين للأعمال، كأول مركز من أربعة مراكز أساسية سيتم إنشاؤها بالتعاون مع شركائنا في وزارة الشباب والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في محافظات "إربد والزرقاء والعقبة"، كما تتضمن الخطة إنشاء مراكز صغيرة داعمة لهذه المراكز الأساسية في مختلف مناطق المملكة، بهدف توسيع نطاق انتشار الرياضات الإلكترونية وتطويرها بشكل متكامل.



من جهته، قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ميس الورد" المتخصصة بتكنولوجيا صناعة ألعاب الموبايل، نور خريس، إن صناعة ألعاب الفيديو في الأردن يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في تطوير الاقتصاد والمجتمع والتكنولوجيا.

وأوضح، أن قطاع الألعاب يتميز بقدرته على توفير فرص عمل في مجالات متنوعة، سواء بشكل مباشر مثل البرمجة وتطوير الألعاب والتسويق والتصميم وخدمات الدعم، أو بشكل غير مباشر في مجالات أساسية مثل كتابة المحتوى، الأمن السيبراني، الترجمة، اللغات وغيرها من الوظائف التي تنشأ من صناعة الألعاب.



ونوه بانه بفضل الدعم الاستثماري المناسب ورؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت صناعة الألعاب ضمن الصناعات الإبداعية الرئيسية، يمكن للشركات الناشئة المحلية في مجال تطوير الألعاب أن تزدهر، ما يسهم في تحقيق الابتكار وجذب الاستثمارات الخارجية، مبينا أن الشركات الأردنية المتخصصة في تطوير ونشر الألعاب أثبتت قدرتها على جذب الاستثمارات بنجاح.



ولفت، الى انه يمكن للأردن أن يكون كحلقة وصل رئيسية للشركات العالمية في مجال تطوير الألعاب التي تستهدف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن من خلال التعاون مع شركات أردنية تصدير ألعاب مصممة خصيصا لتلبية متطلبات المنطقة، ما يسهم في توليد إيرادات وزيادة العائدات الأجنبية التي تستطيع شركات الألعاب في الأردن تحقيقها.



وقال، إن المؤسسات التعليمية تستطيع تقديم برامج متخصصة في تصميم وتطوير الألعاب، ما يشكل عاملا جاذبا للطلبة من أنحاء الوطن العربي، كما أن تنظيم هاكاثونات وفعاليات متخصصة في تصميم الألعاب يمكن أن يعزز الإبداع والابتكار بين المواهب الشابة.

واضاف ، أنه يمكن للألعاب التي تتناول الثقافة الأردنية، التاريخ والتراث الشعبي، وأن تسهم في تعزيز التمثيل الثقافي والترويج للسياحة، بينما تتيح المشاريع التعاونية مع المطورين الدوليين فرصة للتبادل الثقافي وسرد القصص المشتركة.

وتتمتع الرياضات الإلكترونية وفقا لخريس، بقدرة كبيرة على جذب السياحة الشبابية ونوع جديد من السياحة، ففي السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة ملحوظة في اهتمام الشباب بالرياضات الإلكترونية، ما يجعلها عنصر جذب للمسافرين من مختلف أنحاء العالم، كما تساهم هذه الفعاليات في تشجيع الإنفاق على الإقامة وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية الأخرى.

ومن الناحية المجتمعية، أشار الى أن الرياضات الإلكترونية يمكن أن تساهم في بناء مجتمعات تعزز التفاعل الاجتماعي والتعاون بين اللاعبين، كما أن تزايد شعبية الرياضات الإلكترونية قد يجذب الشباب ويشجع المنافسة الصحية إضافة إلى استقطاب الرعايات وتنظيم الفعاليات.

وأكد خريس، أنه بفضل الابتكارات التقنية، يمكن لقطاع الألعاب أن يسهم في دفع عجلة التطور في مجالات متعددة، مثل الرسومات، الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بصورة إيجابية على صناعات أخرى، كما أن الطلب المتزايد على الألعاب قد يساعد في تحسين بنية الإنترنت وتوسيع نطاق التكنولوجيا المتاحة، وهذا ما شهدناه عالميا مع توفير خدمة الجيل الخامس، حيث لعبت الألعاب الإلكترونية دورا رئيسيا في دفع هذا التحول.

وقال، إنه مع نمو هذه الصناعة قد نتمكن من جذب المستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن مشاريع واعدة في مجال تطوير الألعاب، ويمكن للحوافز الحكومية أن تدعم هذا النمو بشكل أكبر، مما يجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار.

وتابع، ان صناعة الألعاب تتواجد اليوم في مجالات متعددة مثل الهندسة المعمارية، والطب، وإنتاج الأفلام، حيث تُستخدم تقنيات الألعاب في تصميم وتطوير نماذج ثلاثية الأبعاد، والمحاكاة الطبية وإنشاء تجارب تفاعلية.

وبين، أنه يمكن لصناعة الألعاب أن تدعم إنتاج الأفلام في الأردن بشكل كبير، خاصة أن العديد من أقسام الإنتاج السينمائي تعتمد حاليًا على مطوري الألعاب لإنتاج المؤثرات الخاصة، ما يساهم في تحسين جودة الأعمال الفنية ويعزز التعاون بين القطاعين.

كما انه يمكن لقطاع ألعاب الفيديو أن يعزز النمو الاقتصادي من خلال توليد إيرادات كبيرة وخلق فرص عمل وتعزيز الابتكار التكنولوجي ودعم الصناعات ذات الصلة وتعزيز السياحة وبناء المجتمعات، وفقا لخريس، ويُعتبر هذا القطاع جزءًا قيمًا من الاقتصادات الحديثة ويحتوي على إمكانات للنمو المستمر والتأثير الإيجابي.

بدوره قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألعاب "طماطم" المتخصصة في مجال نشر ألعاب الهواتف المحمولة باللغة العربية، حسام حمو، إن قطاع الألعاب في الأردن يوفر فرصاً في مجالات متنوعة.

وأضاف، أن هذا القطاع يركز بالإضافة الى البرمجة، كتطوير الألعاب واستخدام لغات البرمجة المختلفة ومحركات التطوير، يوفر فرصاً أخرى في مجالات متنوعة، مثل تصميم الجرافيك، سواء ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد، والموسيقى والمؤثرات الصوتية والتحريك وغيرها، كما يشمل العديد من الصناعات المساندة، مثل الترجمة والتسويق عبر محركات البحث وعبر المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي وضمان جودة الألعاب.

وأشار الى أن هناك صناعات أخرى مرتبطة بصناعة الألعاب، مثل نشر الألعاب الذي يشمل تعريب الألعاب الأجنبية وتسويقها، بالإضافة إلى الألعاب المخصصة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تتطلب أيضاً التسويق والبرمجة وإجراء التعديلات اللازمة، مؤكدا أننا نشهد دخول مجالات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للناس تطوير الألعاب المتخصصة، حيث يمكن برمجة لعبة للبنات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتيح تغيير الملابس.

وأوضح، أن ما يميز عالم صناعة الألعاب هو سهولة الدخول إليه، حيث إنه لا يتطلب رأس مال كبير، وهنا نتحدث عن ريادة الأعمال التي لا تحتاج سوى جهاز كمبيوتر وبعض البرمجيات الأساسية المتاحة مجاناً أو بأسعار معقولة على الإنترنت، مشيرا الى أن الشخص إذا كان مبدعاً ويمتلك المهارات اللازمة، يمكنه الدخول إلى هذا المجال بسهولة، كما أن هذا المجال غير مقيد بموقع جغرافي معين، إذ يمكن تصميم لعبة ونشرها في أي مكان في العالم، حيث يعتمد ذلك بشكل رئيسي على قدرات ومهارات فريق العمل.

وقال، إنه لا يمكننا إغفال الرياضات الإلكترونية التي تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم، اذ يتدرب اللاعبون ويشاركون في بطولات دولية ونلاحظ مشاركة العديد من اللاعبين من الأردن في هذه البطولات العالمية".

وتابع، أن هناك صناعات متعددة مرتبطة بهذا المجال، مثل تنظيم الفعاليات وتجهيز الأنظمة الصوتية وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تجهيز أماكن استضافة البطولات وتوفير المتطلبات الخاصة بها.

ودعا حمو، لإتخاذ عدة خطوات لتطوير وجذب قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن بشكل أوسع منها، تنظيم مسابقات وطنية لتطوير الألعاب وإدراج مشاريع تخرج في الجامعات تُركز على تطوير الألعاب.

وأشار إلى إطلاق برامج تبادل مع شركات عالمية، حيث يمكن استقطاب موظفين من شركات ألعاب دولية للإقامة في المملكة لبضعة أشهر، وإرسال موظفين أردنيين للتدرب في هذه الشركات لفترة قصيرة.

واقترح، دعوة الشركات العالمية لفتح فروع لها في الأردن وتسهيل إجراءات إقامة الأجانب لنقل خبراتهم إلى الأردنيين.

وبين، أن من المبادرات المهمة أيضاً، إنشاء صندوق وطني يهدف إلى تدريب الشباب على تأسيس شركات ألعاب من خلال تقديم التدريب والمشورة والدعم المالي البسيط لبدء مشاريعهم.

من جانبه، قال المستشار في أدوات الذكاء الاصطناعي، الدكتور رامي شاهين، إنه في الأردن تتسارع وتيرة التحولات التقنية لتشمل جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الألعاب الإلكترونية، وفي صميم هذه الثورة الرقمية يبرز هذا القطاع كواحد من أسرع القطاعات نموا، حاملا في طياته فرصًا غير مسبوقة قد تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد الوطني وتوجهه نحو مسار جديد.

وأضاف، أنه إذا نظرنا إلى الأردن باعتباره مساحة خصبة للنمو التكنولوجي، نلاحظ أن الألعاب الإلكترونية ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت منصة متعددة الطبقات تُلهم الابتكار التقني وتساهم في بناء بيئة اقتصادية ديناميكية.

وأشار الى أن الرحلة تبدأ من المختبرات الجامعية التي تُطور البرمجيات إلى الشركات الناشئة التي ترى في الألعاب الإلكترونية بوابة للأسواق العالمية، وبين تطوير البرمجيات والتصميم والتسويق يصبح الشاب الأردني ليس مجرد مستهلك للألعاب بل صانعًا لها، ما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويخلق فرص عمل متنوعة في مجالات البرمجة والتسويق الرقمي وتصميم الألعاب.

وبين شاهين، أنه يكمن في قطاع الألعاب الإلكترونية بُعد ريادي غير تقليدي، ويمكن للمملكة أن تستثمر في تنظيم فعاليات عالمية ومسابقات للألعاب الإلكترونية، ما يعزز مكانتها كوجهة تقنية وسياحية، ويجذب المزيد من السياح الرقميين واللاعبين الدوليين. (بترا)