الرنتيسي يسلط الضوء على جوانب إبداعية في حياة جبرا إبراهيم جبرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
الزرقاء- قال الكاتب والروائي جهاد الرنتيسي: "إن تجربة جبرا إبراهيم جبرا الحياتية والابداعية"، ظلت أرضية خصبة للجدل، ولكنها الأبعد عن الصخب، وفي ذلك ما يقتضي التوقف عنده، وتسليط الضوء عليه، وطرح الأسئلة عنه".
وأضاف الرنتيسي في الندوة التي نظمها "نادي أسرة القلم الثقافي"، أول من أمس بعنوان "إبداعات جبرا إبراهيم جبرا"، وأدارها عضو نادي أسرة القلم محمود أبو جابر، أن جبرا عاش طفولته وفتوته فقيرا بين مدينة "بيت لحم، ومدينة القدس"، فقد عبر جبرا في روايته "البئر الأولى"، عن صعوبة تلك الحياة، لكن رواياته الأخرى أخذت منحى مختلفا وعبرت عن مناخات وصفت في كثير من الأحيان بأنها مخملية أو برجوازية، وكان يبرر ذلك أنه يكتب عن المناخات التي يعيشها، وكأنه كان يحاول إحداث قطيعة بين عالمين، وهذا ما جعله يختلف بذلك عن الروائيين الآخرين، مثل "غسان كنفاني واميل حبيبي".
ورأى المحاضر، أن مظاهر الاختلاف تتسع بين جبرا وهؤلاء الروائيين إذا وضعنا في عين الاعتبار، أن جبرا ابتعد عن العمل السياسي والحزبي المباشر، فيما كان غسان كنفاني الذي انتمى الى حركة القوميين العرب، ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واميل حبيبي الذي تزعم الحزب الشيوعي، لافتا إلى أن جبرا أظهر ميلا للابتعاد عن فكرة الثورة في رواياته، وكان ذلك مستغربا في زمنه، الأمر الذي دفع بالروائي عبدالرحمن منيف، إلى التعليق على رواية "البحث عن وليد مسعود"، قائلا: "إن جبرا وضع يده أخيرا في نار الثورة"، فقد أستطاع جبرا الاحتفاظ بمسافة بينه وبين المباشر السياسي.
ويبين الرنتيسي أن جبرا قدم من خلال رواياته مساهمات في فهم الذات وتوصيف العلاقة بين "الأنا والأخر"، وأهدى روايته "البئر الأولى"، إلى "الذين لقنوني سحر الكلمة، فملأت بئري من عذب مياههم"، وتلفت العبارة النظر إلى كل من: الروائيين "فرانز كافكا، جيمس جويس، وويليام فولكنر"، الذين قرأهم جبرا بحساسية الفنان وتأثر بهم.
وتعد الرواية "البئر الأولى"، بحسب المحاضر "وثيقة تاريخية عن حياة المجتمع (التلحمي) و(المقدسي)"، حيث ترد على الصورة التي حاول المستشرقون تكريسها، وتظهر الرواية الأقرب الى الشهادة عمق العلاقات بين مكونات المجتمع الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، القائمة على التسامح وانعدام التمييز، وحضور الثقافة العربية الإسلامية في حياة مكونات المجتمع كافة. كما ركز في رواية السفينة، على نظرة الغرب للعرب وانتقد عدم معرفة وإلمام المكونات العربية ببعضها البعض.
وقال المحاضر: "إن للذات التي ينشدها جبرا عمقها الإنساني، حيث لا تخلو رواية "البحث عن وليد مسعود" من هموم إنسانية، يتساءل في أحد المقاطع كيف تستطيع حمل هذا الحقد كله وتدعي الدفاع عن الإنسانية. كما ظل تكنيكه الروائي واضحا للقارئ في رواية "عالم بلا خرائط"، وكذلك طريقته في المراوغة السردية رغم لغة الحضور الطاغي للغة عبدالرحمن منيف في رواية عالم بلا خرائط. وقلة حظوظ جبرا في التحول إلى كاتب شعبي ـ يتأثر بأدبه جمهور التيارات الفكرية. لا تنفي رياديته في كتابة الرواية الفلسطينية، حيث تعتبر رواية "صراخ في ليل طويل"، المكتوبة بالإنجليزية وتمت ترجمتها إلى العربية، فيما بعد أول رواية فلسطينية مكتملة البناء الفني.
ورأى الرنتيسي، أن جبرا كان حداثيا بمعنى حضور التجريب السردي وتيار الوعي في رواياته، ولا يمكن تصنيفه باعتباره كلاسيكيا، حتى لو لم يذهب بالتجريب وتحديث الشكل الروائي إلى ما ذهب إليه "غسان كنفاني واميل حبيبي"، مبينا أن جبرا يشير في كتابه "ينابيع الرؤيا"، إلى أن ثقافتنا جاءت عن طريق فهمنا لتراثنا، من خلال المفاهيم التي تبلورت، بدراسة الفكر الغربي. لا يستبعد جبرا في موقع آخر، أننا عدنا إلى جذورنا في "ألف ليلة وليلة"، وكتب الحكايات الأخرى عن طريق الرواية الغربية.
ثم تحدث المحاضر عن ترجمة جبرا إلى كتب مثل، ترجمته لكتاب "الغصن الذهبي ادونيس او تموز"، وعلاقة جبرا مع الشعراء العراقيين مثل "بدر شاكر السياب، عبدالوهاب البياتي"، ودورهما في تجديد وتطور الشعر العربي، ثم عن ترجمة جبرا لرواية "الصخب والعنف"، لوليم فوكنر وتأثر الروائيين العرب بها تأثرا كبيرا في الرواية العربية. وقدم جبرا "وليم شكسبير"، للقارئ العربي بلغة تفوقت في كثير من الأحيان على لغة المؤلف، مما ترك أثرا على الحركة المسرحية في الوطن بلادنا.
وينوه الرنتيسي إلى ما قاله جبرا عن عملية الترجمة: "لا أترجم إلا ما أحس أن له صلة بلوعاتي المزمنة"، مما يعني أنه كان قارئا لمجتمعه، يتفاعل مع ما يترجمه ويحرص على اختيار ما يحدث تغييرا وتفاعلا في الثقافة العربية. ويؤكد الفنان "شاكر حسن آل سعيد"، "أصبحنا نحن الشباب الخمسيني المثقف نجد في جبرا مصدرا من مصادر الإشعاع الثقافي الذي لم يألفه المثقفون من ذي قبل، وعرفنا أيضا انه من خلال ثقافته العميقة الجذور وفكره النير يرسم صورة مثالية عليا لطلابه أيضا"، فيما يشير فاروق يوسف إلى أن جبرا جر خيط حريته وراءه من القدس إلى بغداد وبيروت، وفعل هذا الخيط في حياتنا الثقافية ما يمكن أن يفعله مصباح مضيء.
وتساءل المحاضر ما الأرضية التي انطلقت منها الرغبة في التجديد، تساعدنا بعض المعطيات على الإجابة، ومن بينها :"جبرا مبدع مجدد، متعدد المواهب (شاعر، رسام تشكيلي، روائي، مترجم وناقد)، آمن بالفن والجمال، ودورهما في خدمة الحياة والإنسان، دافع في عدد من مقالاته عن طبيعية، وربما ضرورة تعدد أشكال التعبير عن الإنسان وعدم التعارض بين هذه الأشكال، سواء أكانت رسما أو شعرا أو ترجمة أو قصة أو رواية. وخلص الرنتيسي، إلى أن جبرا كان رافضا للجمود في الفن والادب، داعيا إلى تجاوز الأشكال التقليدية، والنفاد إلى جوهر الجمال: "على الجيل الجديد أن يسعى إلى الحقائق متسلحا بخبرته ومعاناته الذاتية، ويهتدي إلى مواطن الحياة بعد بحث وشك وقلق ومخاطرة".
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