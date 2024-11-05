Tuesday, 05 November 2024 01:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرنتيسي يسلط الضوء على جوانب إبداعية في حياة جبرا إبراهيم جبرا

11/5/2024 4:34:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






الزرقاء- قال الكاتب والروائي جهاد الرنتيسي: "إن تجربة جبرا إبراهيم جبرا الحياتية والابداعية"، ظلت أرضية خصبة للجدل، ولكنها الأبعد عن الصخب، وفي ذلك ما يقتضي التوقف عنده، وتسليط الضوء عليه، وطرح الأسئلة عنه".
وأضاف الرنتيسي في الندوة التي نظمها "نادي أسرة القلم الثقافي"، أول من أمس بعنوان "إبداعات جبرا إبراهيم جبرا"، وأدارها عضو نادي أسرة القلم محمود أبو جابر، أن جبرا عاش طفولته وفتوته فقيرا بين مدينة "بيت لحم، ومدينة القدس"، فقد عبر جبرا في روايته "البئر الأولى"، عن صعوبة تلك الحياة، لكن رواياته الأخرى أخذت منحى مختلفا وعبرت عن مناخات وصفت في كثير من الأحيان بأنها مخملية أو برجوازية، وكان يبرر ذلك أنه يكتب عن المناخات التي يعيشها، وكأنه كان يحاول إحداث قطيعة بين عالمين، وهذا ما جعله يختلف بذلك عن الروائيين الآخرين، مثل "غسان كنفاني واميل حبيبي".
ورأى المحاضر، أن مظاهر الاختلاف تتسع بين جبرا وهؤلاء الروائيين إذا وضعنا في عين الاعتبار، أن جبرا ابتعد عن العمل السياسي والحزبي المباشر، فيما كان غسان كنفاني الذي انتمى الى حركة القوميين العرب، ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واميل حبيبي الذي تزعم الحزب الشيوعي، لافتا إلى أن جبرا أظهر ميلا للابتعاد عن فكرة الثورة في رواياته، وكان ذلك مستغربا في زمنه، الأمر الذي دفع بالروائي عبدالرحمن منيف، إلى التعليق على رواية "البحث عن وليد مسعود"، قائلا: "إن جبرا وضع يده أخيرا في نار الثورة"، فقد أستطاع جبرا الاحتفاظ بمسافة بينه وبين المباشر السياسي.
ويبين الرنتيسي أن جبرا قدم من خلال رواياته مساهمات في فهم الذات وتوصيف العلاقة بين "الأنا والأخر"، وأهدى روايته "البئر الأولى"، إلى "الذين لقنوني سحر الكلمة، فملأت بئري من عذب مياههم"، وتلفت العبارة النظر إلى كل من: الروائيين "فرانز كافكا، جيمس جويس، وويليام فولكنر"، الذين قرأهم جبرا بحساسية الفنان وتأثر بهم.
وتعد الرواية "البئر الأولى"، بحسب المحاضر "وثيقة تاريخية عن حياة المجتمع (التلحمي) و(المقدسي)"، حيث ترد على الصورة التي حاول المستشرقون تكريسها، وتظهر الرواية الأقرب الى الشهادة عمق العلاقات بين مكونات المجتمع الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، القائمة على التسامح وانعدام التمييز، وحضور الثقافة العربية الإسلامية في حياة مكونات المجتمع كافة. كما ركز في رواية السفينة، على نظرة الغرب للعرب وانتقد عدم معرفة وإلمام المكونات العربية ببعضها البعض.
وقال المحاضر: "إن للذات التي ينشدها جبرا عمقها الإنساني، حيث لا تخلو رواية "البحث عن وليد مسعود" من هموم إنسانية، يتساءل في أحد المقاطع كيف تستطيع حمل هذا الحقد كله وتدعي الدفاع عن الإنسانية. كما ظل تكنيكه الروائي واضحا للقارئ في رواية "عالم بلا خرائط"، وكذلك طريقته في المراوغة السردية رغم لغة الحضور الطاغي للغة عبدالرحمن منيف في رواية عالم بلا خرائط. وقلة حظوظ جبرا في التحول إلى كاتب شعبي ـ يتأثر بأدبه جمهور التيارات الفكرية. لا تنفي رياديته في كتابة الرواية الفلسطينية، حيث تعتبر رواية "صراخ في ليل طويل"، المكتوبة بالإنجليزية وتمت ترجمتها إلى العربية، فيما بعد أول رواية فلسطينية مكتملة البناء الفني.
ورأى الرنتيسي، أن جبرا كان حداثيا بمعنى حضور التجريب السردي وتيار الوعي في رواياته، ولا يمكن تصنيفه باعتباره كلاسيكيا، حتى لو لم يذهب بالتجريب وتحديث الشكل الروائي إلى ما ذهب إليه "غسان كنفاني واميل حبيبي"، مبينا أن جبرا يشير في كتابه "ينابيع الرؤيا"، إلى أن ثقافتنا جاءت عن طريق فهمنا لتراثنا، من خلال المفاهيم التي تبلورت، بدراسة الفكر الغربي. لا يستبعد جبرا في موقع آخر، أننا عدنا إلى جذورنا في "ألف ليلة وليلة"، وكتب الحكايات الأخرى عن طريق الرواية الغربية.
ثم تحدث المحاضر عن ترجمة جبرا إلى كتب مثل، ترجمته لكتاب "الغصن الذهبي ادونيس او تموز"، وعلاقة جبرا مع الشعراء العراقيين مثل "بدر شاكر السياب، عبدالوهاب البياتي"، ودورهما في تجديد وتطور الشعر العربي، ثم عن ترجمة جبرا لرواية "الصخب والعنف"، لوليم فوكنر وتأثر الروائيين العرب بها تأثرا كبيرا في الرواية العربية. وقدم جبرا "وليم شكسبير"، للقارئ العربي بلغة تفوقت في كثير من الأحيان على لغة المؤلف، مما ترك أثرا على الحركة المسرحية في الوطن بلادنا.
وينوه الرنتيسي إلى ما قاله جبرا عن عملية الترجمة: "لا أترجم إلا ما أحس أن له صلة بلوعاتي المزمنة"، مما يعني أنه كان قارئا لمجتمعه، يتفاعل مع ما يترجمه ويحرص على اختيار ما يحدث تغييرا وتفاعلا في الثقافة العربية. ويؤكد الفنان "شاكر حسن آل سعيد"، "أصبحنا نحن الشباب الخمسيني المثقف نجد في جبرا مصدرا من مصادر الإشعاع الثقافي الذي لم يألفه المثقفون من ذي قبل، وعرفنا أيضا انه من خلال ثقافته العميقة الجذور وفكره النير يرسم صورة مثالية عليا لطلابه أيضا"، فيما يشير فاروق يوسف إلى أن جبرا جر خيط حريته وراءه من القدس إلى بغداد وبيروت، وفعل هذا الخيط في حياتنا الثقافية ما يمكن أن يفعله مصباح مضيء.
وتساءل المحاضر ما الأرضية التي انطلقت منها الرغبة في التجديد، تساعدنا بعض المعطيات على الإجابة، ومن بينها :"جبرا مبدع مجدد، متعدد المواهب (شاعر، رسام تشكيلي، روائي، مترجم وناقد)، آمن بالفن والجمال، ودورهما في خدمة الحياة والإنسان، دافع في عدد من مقالاته عن طبيعية، وربما ضرورة تعدد أشكال التعبير عن الإنسان وعدم التعارض بين هذه الأشكال، سواء أكانت رسما أو شعرا أو ترجمة أو قصة أو رواية. وخلص الرنتيسي، إلى أن جبرا كان رافضا للجمود في الفن والادب، داعيا إلى تجاوز الأشكال التقليدية، والنفاد إلى جوهر الجمال: "على الجيل الجديد أن يسعى إلى الحقائق متسلحا بخبرته ومعاناته الذاتية، ويهتدي إلى مواطن الحياة بعد بحث وشك وقلق ومخاطرة".

MENAFN05112024000072011014ID1108851745

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث