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البدور يشهر كتابه: الصراع على فلسطين (مأزق الجغرافيا ولعبة الصفر)

11/5/2024 4:34:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أشهر الدكتور سليمان علي البدور ، في المكتبة الوطنية مساء الأحد الماضي ، كتابه الجديد بعنوان " الصراع على فلسطين: مأزق الجغرافيا ولعبة الصفر "، جرى ذلك أمام جمهور غفير نوعي ، تحدث فيه العين والوزير الاسبق محمد داودية ، كما تحدث في المناسبة أيضا الأستاذ الجامعي رياض ياسين ، وكان حفل الإشهار بإدارة الإعلامية سمر غرايبه.


تحدث العين داودية والدكتور ياسين عما احتوى الكتاب من وثائق معتمدة وفلسفة سياسية واقعية ، ومن ثم تحليل عميق يعكس ما نحن عليه اليوم من اوضاع عربية مشوشة ، وحالة فلسطينية مضطربة تعاني من العشوائية وفقدان البوصلة المستقبلية دوليا واقليميا وحتى محليا..
وقد حظي حفل الإشهار باهتمام كبير من الحضور ، وجرى اثناءه نقاشات قلقة حول مستجدات الزمن القادم وما تحمله من مخاطر ، إن لم يكن هناك استعداد جدي لمواجهتها .

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