البدور يشهر كتابه: الصراع على فلسطين (مأزق الجغرافيا ولعبة الصفر)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشهر الدكتور سليمان علي البدور ، في المكتبة الوطنية مساء الأحد الماضي ، كتابه الجديد بعنوان " الصراع على فلسطين: مأزق الجغرافيا ولعبة الصفر "، جرى ذلك أمام جمهور غفير نوعي ، تحدث فيه العين والوزير الاسبق محمد داودية ، كما تحدث في المناسبة أيضا الأستاذ الجامعي رياض ياسين ، وكان حفل الإشهار بإدارة الإعلامية سمر غرايبه.
تحدث العين داودية والدكتور ياسين عما احتوى الكتاب من وثائق معتمدة وفلسفة سياسية واقعية ، ومن ثم تحليل عميق يعكس ما نحن عليه اليوم من اوضاع عربية مشوشة ، وحالة فلسطينية مضطربة تعاني من العشوائية وفقدان البوصلة المستقبلية دوليا واقليميا وحتى محليا..
وقد حظي حفل الإشهار باهتمام كبير من الحضور ، وجرى اثناءه نقاشات قلقة حول مستجدات الزمن القادم وما تحمله من مخاطر ، إن لم يكن هناك استعداد جدي لمواجهتها .
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